З'їзд "Слуги народу" відбудеться 31 серпня, - нардепка Кравчук

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в понеділок, 31 серпня.

Про це повідомила "Інтерфакс-Україна" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це правда, з'їзд відбудеться 31 серпня. З'їзд відбудеться в обідній час", - сказала Кравчук агентству в середу.

Також читайте: Нардепи пропонують підтримати програму "Пакунок малюка" під час народження дитини, - "слуга народу" Кравчук