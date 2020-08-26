Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа, - нардеп Кравчук
Съезд партии "Слуга народа" состоится в понедельник, 31 августа.
Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Это правда, съезд состоится 31 августа. Съезд пройдет в обеденное время", - сказала Кравчук агентству в среду.
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А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
До этого флаг Украины топтали только наши враги ... Мнения / Общество 26-авг, 06:389 2 560 0В День Независимости лицо, по трагическому стечению обстоятельств занимает должность президента моего государства, подготовило (или благословило) шоу, которое максимально унизило мое государство.
Я даже не о самом набор клоунского идиотизма, который должен был опустить страну и главный праздник на уровень ниже «квартала» и «сватов». Это было вполне предсказуемо.
Я о флаге. Который превратили в подиум и который самый большой из известных мне ничтожеств весело топтал ногами.
Более того, туда приказали стать военным из почетного караула.
И в этот позор с брезгливостью и удивлением смотрел весь мир.
Докладываю тебе, подонок. До этого флаг Украины топтали только наши враги.
Вот как на второй фотографии (до блокировки ФБ коврик был с рожей фигуранта).
Тот выродок, кстати, умер.
Нет. Его не убили. Он сдох от рака. В муках и дерьме. Бог наказал. Потому что Бог любит Украину. В отличии от тебя.
И это не намек. Это просто констатация факта.
Под этим флагом, сволочь, умирали мои друзья. Иногда вместе с флагом. Страшно и некрасиво. В куски. Или в пепел. Вместе с блиндажом или техникой.
За это флаг умирали достойные люди. Просто потому, что не могли предать его и то, что он символизирует.
За него умер Рыбак, пока ты, скотина, вместе со своими клоунами веселил сепаров в Горловке.
Этот флаг вырезали, вместе с татухами, из живого тела наших пленных.
Его на гроб нашим погибшим кладут, урод.
Воспитывать тебя бесполезно. Горбатого, как известно, могила исправит.
Отличная, кстати, терапия. Хотя всем горбатым я желаю исцеления другими методами и долгих лет жизни.
Тебе нет!
Я вот что сделаю. Я себе коврик под дверью положу. С лицом "самого влиятельного политика мира".
А че? Можно же. Более того, ты, наверное, флаг под ноги «из большого уважения» постелил?
Вот и я «из большого уважения».
Буду берцы свои от осенней грязи вытирать об него. Не спеша и с удовольствием.
И гости мои. И соседям моим о мой коврик позволю ноги вытирать. И даже если их собака на него нагадит, я не буду нервничать. Животные, они больше нашего понимают. В них природные инстинкты.
И знаешь что? Я не то что бы самый известный человек в этой стране. О шлепках не пою, и хером на рояле не играю. Но тренд создать могу. Моду.
И пусть будут такие коврики у дверей и в туалетах по всей стране.
И о туалетной бумаге тоже можно подумать. Это будет тот уникальный случай, когда ты будешь приносить несомненную пользу людям. Как обещал. Служить.
В общем, ты давно сделал много того, что для меня лично ставит тебя вне закона.
Но сейчас ты поставил жирную точку. Печать. Своими подошвами на моем флаге.
Я, хоть и битый жизнью и войной, - человек достаточно сдержанная. И в основном - вежливая.
И, наверное, всем этим многих удивил. Но меня поймут.
Потому что ты совсем берега попутал. Потому что за тобой идут измена, позор и унижение.
Потому что мне все равно - убьешь ты эту страну по недосмотру или по злому умыслу.
Потому что человек, который настолько не понимает, не принимает и ненавидит Украину, уничтожит ее точно. Или сведет до своего уровня. Что тоже смерть, только позорная.
Только ты не успеешь. Дерьмо, которое тебя окружает, и которое ты растишь, поглотит тебя раньше, чем лопнет терпение нормальных людей.
Уходи сам. Беги. Мы не простим. Но, возможно, отвлечемся.
Ты не только по флагу - ты по нашей матушке топтался. Но мыслей набить на коврик изображение твоей матери у меня нет.
Хотя у моей мамы, когда она увидела этот хлам в новостях, заболело сердце.
Я не стану. Потому что я нормальный человек. И у меня есть святое.
У тебя нет. И ты - ничтожество.
Гліб Бабіч
П.С. 31.08.2020 - понедельник
Вони зайдуть тіко побажати "Смачного" обідаючим...