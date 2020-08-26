Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа, - нардеп Кравчук

Съезд партии "Слуга народа" состоится в понедельник, 31 августа.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это правда, съезд состоится 31 августа. Съезд пройдет в обеденное время", - сказала Кравчук агентству в среду.

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