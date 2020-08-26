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ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги

ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги

У Києві прооперували курсанток, на яких учора на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер. Двом дівчатам ампутували по нозі.

Про це повідомляє ТСН,  передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після наїзду в столичний військовий госпіталь дівчат привезли з важкими травмами.

"В однієї дівчини ампутували ногу, у другої ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", - розповіла волонтерка Наталя Воронкова.

Нагадаємо, напередодні ввечері на території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Також дивіться: П'яний водій збив трьох курсанток військового коледжу в Києві. ФОТО

Автор: 

ДТП (4465) Київ (19419) курсанти (129)


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Топ коментарі
+19
Жах.
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26.08.2020 12:30
+15
судя по фото он их протянул вдоль и размазал по стене, раздавив вс кости на ногах.....
тут пожизненного мало...
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26.08.2020 12:53
+14
майор-дегенератище........
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26.08.2020 12:33
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Жах.
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26.08.2020 12:30 Відповісти
В Южной Корее за преступление дают пожизненное наказание, в Китае приговаривают к смертной казни, а в Украине - президент Владимир Зе отменил уголовную ответственность...
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26.08.2020 12:32 Відповісти
судя по фото он их протянул вдоль и размазал по стене, раздавив вс кости на ногах.....
тут пожизненного мало...
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26.08.2020 12:53 Відповісти
Да, механизм травм похоже такой ,припечатал девах к ступенькам этого здания ,длбб ...
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26.08.2020 13:16 Відповісти
Тупое животное в майорских погонах: не мог выпить свой самогон вечером после службы, скотина. Девчонки из-за этого ублюдка остались калеками на всю жизнь.

Увы, офицерский корпус по-прежнему, как и при совке, на 80 % состоит из лиц низшего социального происхождения. В западноевропейских странах офицеры - это люди из высшей интеллектуальной и культурной элиты страны.
Ну, может кто-либо вообразить, чтобы британский или шведский майор, проходящий службу в управлении военной Академии, гонял бы по двору Академии на машине в жопу пьяный и раздавил бы трёх девушек-курсанток?
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26.08.2020 17:24 Відповісти
Шо серьезно ?

Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування -
караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, -
караються штрафом у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.
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26.08.2020 13:59 Відповісти
Тепер треба відтяти обидві ноги винуватцю аварії.
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26.08.2020 12:32 Відповісти
І утримувати інваліда першої групи за державний кошт. Нє? Я б таких на примусові роботи у хоспіси, або у будинок перестарілих до лежачих хворих. Горщики виносити, полежні масажувати. Повірте, важка робота. І не кожен хоче робити. Але тут потрібно дві руки, дві ноги і наглядач з нагайкою.
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26.08.2020 12:50 Відповісти
майор-дегенератище........
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26.08.2020 12:33 Відповісти
скорее алкоголик
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26.08.2020 12:41 Відповісти
Тому і не на фронті. Там такі можуть біди наробити. Як бачимо, в тилу теж.
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26.08.2020 12:51 Відповісти
штабісти вони такі
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26.08.2020 14:07 Відповісти
шо за коновалы в больницах? а сращивать кости не пробовали?
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26.08.2020 12:33 Відповісти
Судя по сообщениям в СМИ, там от костей ничего не осталось.
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26.08.2020 12:34 Відповісти
Дело в том, что кроме костей там есть еще мышечная и жировая ткань, сухожылья, кровеносные сосуды, нервные волокна, кожа, суставы. И раз уж принято решение об ампутации, то все вышеперечисленные "ингредеенты" находятся в состоянии подобному фаршу.
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26.08.2020 12:40 Відповісти
или же, что более вероятно, просто не было кому дать бабки для проведения операции. По этому забесплатно отрезали.
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26.08.2020 13:39 Відповісти
Доктор Хаус продолжай смотреть
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26.08.2020 12:46 Відповісти
спасибо. просто сам пол-года после аварии с обомя переломанными ногами провалялся с пластинами на костях. 5 операций. сейчас бегаю на своих двоих. поэтому знаю - вылечить можно было.
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26.08.2020 13:10 Відповісти
Пожалуйста. Если бы у тебя был диплом врача + интернатура, без опыта работы хотя бы по направлению дерматологии, я бы принял твою точку зрения.
Здоровья.
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26.08.2020 13:15 Відповісти
хм. хирург, что-ли?
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26.08.2020 14:49 Відповісти
Скорее мясник
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26.08.2020 21:46 Відповісти
судя по фото он их протянул вдоль и размазал по стене, раздавив ВСЕ кости на ногах, от голени до бедер, от колен ничего не осталось.....
тут пожизненного мало...
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26.08.2020 12:54 Відповісти
Тут и лугандонию, лично и пешком, разминировать мало будет. И что самое обидно - если есть деньги и связи, то легко пропетляет(
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26.08.2020 12:59 Відповісти
Как жаль , что тебя там рядом в больничке не оказалось , спеШиалиста широкого профиля ...
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26.08.2020 13:19 Відповісти
а ты добрый...
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26.08.2020 14:50 Відповісти
От гнида пьянючая
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26.08.2020 12:33 Відповісти
Майора нужно бы отдать родственникам девушек.Тварь должна жить, но без всех конечностей.
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26.08.2020 12:33 Відповісти
Самовар
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26.08.2020 12:44 Відповісти
и что? за грех в ад попадут, надо прощать врагов своих, тем более он же ненарочно, как делают враги.

забавляют такие крикуны - отдать мол. а ты бы его убил на их месте? и вечно гореть потом, вот и гори!
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26.08.2020 13:49 Відповісти
Если веришь в ад - сам и гори. А я бы точно этого не простил, но как бы поступил - здесь рассказывать не стану.
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01.09.2020 00:56 Відповісти
вот да, если вы православный - простил бы.
а я нет. в байки для рабов строго не верю. но не знаю - что бы сделал в таком случае(у меня семья такая шо даже на похороны бы не пошел..... бывает)
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01.09.2020 01:03 Відповісти
Ненарочно нажрался ? Ну вот он уколется и застрелит твоих детей - простишь?
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01.09.2020 00:58 Відповісти
Девчата только-только поступили.Генералы -кабаны!Анархия в войсках.
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26.08.2020 12:34 Відповісти
Не анархия (самоорганизованность людей, что очень даже здорово) , а бардак і коррупция.
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26.08.2020 12:49 Відповісти
"В Молдове водителя, которого поймали пьяным за рулем, могут приговорить к общественным работам в морге, чтобы наглядно показать, как выглядят трупы.
В Японии за компанию с нарушителем могут сесть именно пассажиры - за то, что доверили свою жизнь кому попало.
В Италии фанатов выпить за рулём могут заставить раздавать полгода листовки об опасности употребления алкоголя за рулём в барах и на улицах.
В Малайзии в тюрьму отправляется не только пьяный водитель, но и его жена или другие родственники. При этом правосудию не важно, находились члены семьи в машине в этот момент или нет.
В Сингапуре штраф $4 500 за первое нарушение или тюремный срок до полугода. При повторном нарушении оба умножаются на два. Но в интернете можно найти много роликов, где провинившихся просто публично бьют палками". С просторов интернета.
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26.08.2020 12:35 Відповісти
В Китае за ДТП в пьяном виде в зависимости от последствий может быть и вышка, такой случай был когда пьяный мотоциклист врезался в толпу и несколько человек погибли. В Америке бармен несет ответственность если человек напился у него в баре и потом сел за руль. А у нас наоборот менты трезвых разводят на деньги.
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Имхо надо законодательно прировнять пьяные аварии с жертвами к умышленному убийству!
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26.08.2020 12:45 Відповісти
Давно пора.
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26.08.2020 13:06 Відповісти
про бармена сбрехал ,зачем ,хрюсский?
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26.08.2020 13:23 Відповісти
кстати да - поставил машину за 200м. от бара, и пойми - пришел ты пешком, или щас пойдешь и поедешь
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26.08.2020 13:51 Відповісти
Есть такое положение в некоторых штатах. А мне стало интересно чего это ты так среагировал еще и с оскорблениями на этот пост. Так там же про ментов я отметил)))) Ты мент 100%. Задели за больное?)))
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26.08.2020 15:03 Відповісти
как как, к стене их прижал, падло, раскрошил ноги
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26.08.2020 12:35 Відповісти
П'яна скотина! Шкода дівчат.
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26.08.2020 12:40 Відповісти
И что самое страшное, это мусорское падло выйдет с курорта поселения года через 3-5,а у девушек сломана жизнь.
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26.08.2020 12:41 Відповісти
обязать содержать двух инвалидов до конца жизни-это у нас слабо....пару лет отсидит а может и не отсидит - и как будто ничего и не было.....а на родителей до конца жизни ляжет уход за калеками...
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26.08.2020 14:18 Відповісти
Ампутация ноги - это, конечно, ужасно, особенно для девушки. Но не надо говорить, что жизнь сломана. Есть хорошие протезы, можно вести вполне нормальную жизнь. Вон, в Инвиктус геймс участвуют инвалиды. Между прочим, бывшая жена Пола Маккартни была с одной ногой после аварии. Это не помешало ему жениться на ней.
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26.08.2020 22:36 Відповісти
Приспособятся конечно, но давайте смотреть трезво,в силу ряда причин прежней жизнь точно не будет и никакой протез не заменит живую ногу, нет ещё технологий как фантастических фильмах. Сосед мой ногу потерял в аварии, молодец парень, протез хороший и жизнь ведёт нормальную, а все равно не то...У Маккартни качество жизни другое благодаря деньгам мужа и сравнивать ее с этими несчастными девочками не совсем корректно да и вообще неизвестно как она приняла свою инвалидность, а на публике можно рассказывать что угодно.
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26.08.2020 23:21 Відповісти
Замість тисячи слів:
ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували по нозі - Цензор.НЕТ 7114
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26.08.2020 12:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IlvgvMk78dI&bpctr=1598436609
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26.08.2020 12:41 Відповісти
"...аптутіровалі по ногє»- потужна українська журналістика.
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26.08.2020 12:41 Відповісти
Україна продовжує розвивати сталінку - я на повному серйозі.
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26.08.2020 13:05 Відповісти
Нужно отрубить ему правую руку и левую ногу,вот тогда он задумаеться над тем как плохо садиться за руль пьяным.
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26.08.2020 12:42 Відповісти
тогда задумаются его родители....но поздно
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26.08.2020 14:20 Відповісти
Повна жесть...Із-за якогось бухого козла така купа нещасть.
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26.08.2020 12:43 Відповісти
Офіцери пі...си ви ганьба української расси, из полови ваші зроблені сердця. Окрім бойових офіцерів.
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26.08.2020 12:44 Відповісти
нет слов... так жаль девчонок... от тварь мерзопакостная!!!
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26.08.2020 12:44 Відповісти
Нежелание депутатов принять закон, о том, что "выпившего, который сел за руль автомобиля, считать умышленным убийцей", лишний раз говорит о том, что они и сами частенько этим грешат. Ну если не они, то их дети. или другие родственники..
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26.08.2020 12:45 Відповісти
Сам верховный любитель разных стимуляторов ЦНС ветировал закон об ужесточении наказаний за пьяное вождение ,напоминаю зебаранам и зеовцам ...
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26.08.2020 13:29 Відповісти
Немає курва слів.. На голому місці о то просто так один піяний дебіл позбавив дівчат майбутнього , дівочих мрій та надій.... Просто немає слів..
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26.08.2020 12:57 Відповісти
Запретить автомобили с низким клиренсом. Был бы УАЗ или Запорожец, отделались бы ушибами туловища и ноги были бы целы.
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26.08.2020 12:58 Відповісти
Україна ще не держава і чи буде коли єю?
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Коли вже це все закінчиться? В нас бухають як видно,не менше москалів.
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26.08.2020 13:05 Відповісти
Н6е факт, що того майора взагалі покарають. Хоч якось.
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26.08.2020 13:06 Відповісти
А бюст Суворова уже сняли при входе в училище Северина Наливайко?
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26.08.2020 13:06 Відповісти
Ну и дисциплина в этом колледже.
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26.08.2020 13:07 Відповісти
Расформировать военный колледж.
Каждому офицеру в послужной список записать: " присутствовал на службе во время преступления".
Виновника под суд.
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26.08.2020 13:12 Відповісти
Французькі закони про алкоголь за кермом з перекладачем Гугла можна почитати тут: https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/accident/alcool-conduite/que-dit-loi
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26.08.2020 13:20 Відповісти
Тут один из Первого дурдома предположил, что если бы майор-пьянота ехал на УАЗе или Жужике, то таких ужасных последствий с девчатами не наступило. Предлагаю провести такой экскремент с самим этим дуриком. Раздробленный таз и раздавленные внутренние органы, не подлежащие хирургическому лечению - пусть останутся на его совести. Но, вначале бумагу пусть подпишет - всё сделано по его желанию.
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26.08.2020 13:44 Відповісти
но он хоть "ник" честный взял се)
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26.08.2020 13:54 Відповісти
У автобыдла есть такое развлечение :на скорости подъезжать к людям и перед самыми ногами резко тормозят , тут 100 % такая же ситуация , но не успел нажать на тормоз .Была инфа , что руководство пытается отмазать этого майора, поэтому поддерживаю коменты , учебное заведение закрыть ! А девушек очень жаль, нет слов.
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26.08.2020 14:03 Відповісти
І що цей негідник максимум дадуть вісім років з яких в кращому разі половину відсидить ,а потім за сумнозвісним законом савченко як нічого не бувало.П'яні дтп тепер і на совісті президента ,саме він відмінив закон про кримінальну відповідальність за водіння автомобілем в нетверезому стані ,закон вступав в силу 1 липня 2020 року ,його прийняла минула ВР,але на жаль президент пожалів мажорів і п'яних негідників.
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26.08.2020 14:04 Відповісти
На якій швидкості рухався по дворам щоб спричинити такі травми?
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26.08.2020 14:16 Відповісти
там великої швидкості не потрібно.
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26.08.2020 16:21 Відповісти
Садити треба всих від командира до чергового по частині. Розібратись, хто дозволив робити парковку особистого транспорту на території частини?
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26.08.2020 14:59 Відповісти
А теперь этому алкашу отрезать обе ноги. Как говорится - зуб за зуб.
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26.08.2020 15:13 Відповісти
Не хотів би бути на місці батьків цих дівчат, але в іншому випадку я б цього підора позбавив життя "ізощрьонним способом".
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26.08.2020 15:22 Відповісти
У нас ще жодної погрози не здійснили.
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26.08.2020 16:06 Відповісти
Ох и ублюдок.
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Якось мені не віриться що, керівництво нічого не знало. Найгірше те що, як завжди у нас приїде високе керівництво влаштує розборки і покарає невинних та нагородить непричасних. І все залишиься "як завжди" до чергового випадку. Як була армія Совком, так і залишилася.
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26.08.2020 16:04 Відповісти
Смертная казнь. При чём жестокая...
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26.08.2020 22:10 Відповісти
 
 