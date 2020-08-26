ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги

У Києві прооперували курсанток, на яких учора на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер. Двом дівчатам ампутували по нозі.

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після наїзду в столичний військовий госпіталь дівчат привезли з важкими травмами.

"В однієї дівчини ампутували ногу, у другої ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", - розповіла волонтерка Наталя Воронкова.

Нагадаємо, напередодні ввечері на території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

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