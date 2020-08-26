ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги
У Києві прооперували курсанток, на яких учора на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер. Двом дівчатам ампутували по нозі.
Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після наїзду в столичний військовий госпіталь дівчат привезли з важкими травмами.
"В однієї дівчини ампутували ногу, у другої ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", - розповіла волонтерка Наталя Воронкова.
Нагадаємо, напередодні ввечері на території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
Топ коментарі
+19 алексей свиридов #474753
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+15 Scorpman Y
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+14 Nikos KGB
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тут пожизненного мало...
Увы, офицерский корпус по-прежнему, как и при совке, на 80 % состоит из лиц низшего социального происхождения. В западноевропейских странах офицеры - это люди из высшей интеллектуальной и культурной элиты страны.
Ну, может кто-либо вообразить, чтобы британский или шведский майор, проходящий службу в управлении военной Академии, гонял бы по двору Академии на машине в жопу пьяный и раздавил бы трёх девушек-курсанток?
Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування -
караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, -
караються штрафом у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.
Здоровья.
тут пожизненного мало...
забавляют такие крикуны - отдать мол. а ты бы его убил на их месте? и вечно гореть потом, вот и гори!
а я нет. в байки для рабов строго не верю. но не знаю - что бы сделал в таком случае(у меня семья такая шо даже на похороны бы не пошел..... бывает)
В Японии за компанию с нарушителем могут сесть именно пассажиры - за то, что доверили свою жизнь кому попало.
В Италии фанатов выпить за рулём могут заставить раздавать полгода листовки об опасности употребления алкоголя за рулём в барах и на улицах.
В Малайзии в тюрьму отправляется не только пьяный водитель, но и его жена или другие родственники. При этом правосудию не важно, находились члены семьи в машине в этот момент или нет.
В Сингапуре штраф $4 500 за первое нарушение или тюремный срок до полугода. При повторном нарушении оба умножаются на два. Но в интернете можно найти много роликов, где провинившихся просто публично бьют палками". С просторов интернета.
Каждому офицеру в послужной список записать: " присутствовал на службе во время преступления".
Виновника под суд.