ДТП с курсантками в Киеве: двум девушкам ампутировали ноги

В Киеве прооперировали курсанток, на которых вчера на территории военного колледжа наехал нетрезвый офицер, майор Владимир Холодный. Двум девушкам ампутировали по ноге.

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после наезда в столичный военный госпиталь девушек привезли с тяжелыми травмами.

"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся, все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер Наталья Воронкова.

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Напомним, накануне вечером на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.