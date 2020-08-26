ДТП с курсантками в Киеве: двум девушкам ампутировали ноги
В Киеве прооперировали курсанток, на которых вчера на территории военного колледжа наехал нетрезвый офицер, майор Владимир Холодный. Двум девушкам ампутировали по ноге.
Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после наезда в столичный военный госпиталь девушек привезли с тяжелыми травмами.
"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся, все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер Наталья Воронкова.
Напомним, накануне вечером на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
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тут пожизненного мало...
Увы, офицерский корпус по-прежнему, как и при совке, на 80 % состоит из лиц низшего социального происхождения. В западноевропейских странах офицеры - это люди из высшей интеллектуальной и культурной элиты страны.
Ну, может кто-либо вообразить, чтобы британский или шведский майор, проходящий службу в управлении военной Академии, гонял бы по двору Академии на машине в жопу пьяный и раздавил бы трёх девушек-курсанток?
Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування -
караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, -
караються штрафом у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.
Здоровья.
тут пожизненного мало...
забавляют такие крикуны - отдать мол. а ты бы его убил на их месте? и вечно гореть потом, вот и гори!
а я нет. в байки для рабов строго не верю. но не знаю - что бы сделал в таком случае(у меня семья такая шо даже на похороны бы не пошел..... бывает)
В Японии за компанию с нарушителем могут сесть именно пассажиры - за то, что доверили свою жизнь кому попало.
В Италии фанатов выпить за рулём могут заставить раздавать полгода листовки об опасности употребления алкоголя за рулём в барах и на улицах.
В Малайзии в тюрьму отправляется не только пьяный водитель, но и его жена или другие родственники. При этом правосудию не важно, находились члены семьи в машине в этот момент или нет.
В Сингапуре штраф $4 500 за первое нарушение или тюремный срок до полугода. При повторном нарушении оба умножаются на два. Но в интернете можно найти много роликов, где провинившихся просто публично бьют палками". С просторов интернета.
Каждому офицеру в послужной список записать: " присутствовал на службе во время преступления".
Виновника под суд.