Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: "Я залишаюся в ЗСУ"
Звільнений учора президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Ігор Луньов заявив, що він залишається в лавах ЗСУ.
Його заява опублікована пресслужбою Командування ССО в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Передаючи повноваження Командувача Сил спеціальних операцій хочу наголосити - я залишаюся у Збройних Силах і буду продовжувати робити все можливе для захисту України. Ви маєте зберегти і нарощувати ті здобутки, які ми з вами спільно досягли в умовах війни", - заявив Луньов. Він не уточнив, що саме стало причиною його звільнення.
Луньов подякував іноземним партнерам, волонтерам і самим військовим за вагомий внесок у розвиток ССО. "Ми не маємо права зупинятися. Ми повинні зробити наступні кроки з нарощування здібностей ССО", - додав Луньов.
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Говнюк обрастает говнюками.
Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
якщо змінилися завдання і в цю "мирну" добу порузуміння з рос.-терористчними військами - у ССО мають буть якісь інші - "більш адекватні" завдання - це капець - голову розвідки - геть, тепер командувача ССО. Заважає "рос. миру" на іх умовах ?
Сначала был Воронченко, теперь Лунёв. Дроздов, на выходе.
Меняют, по требованию зебилыша гнусавого.