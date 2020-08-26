Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: "Я залишаюся в ЗСУ"

Звільнений учора президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Ігор Луньов заявив, що він залишається в лавах ЗСУ.

Його заява опублікована пресслужбою Командування ССО в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Передаючи повноваження Командувача Сил спеціальних операцій хочу наголосити - я залишаюся у Збройних Силах і буду продовжувати робити все можливе для захисту України. Ви маєте зберегти і нарощувати ті здобутки, які ми з вами спільно досягли в умовах війни", - заявив Луньов. Він не уточнив, що саме стало причиною його звільнення.

Луньов подякував іноземним партнерам, волонтерам і самим військовим за вагомий внесок у розвиток ССО. "Ми не маємо права зупинятися. Ми повинні зробити наступні кроки з нарощування здібностей ССО", - додав Луньов.

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