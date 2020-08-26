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Новини Агресія Росії проти України
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Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: "Я залишаюся в ЗСУ"

Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення:

Звільнений учора президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Ігор Луньов заявив, що він залишається в лавах ЗСУ.

Його заява опублікована пресслужбою Командування ССО в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Передаючи повноваження Командувача Сил спеціальних операцій хочу наголосити - я залишаюся у Збройних Силах і буду продовжувати робити все можливе для захисту України. Ви маєте зберегти і нарощувати ті здобутки, які ми з вами спільно досягли в умовах війни", - заявив Луньов. Він не уточнив, що саме стало причиною його звільнення.

Луньов подякував іноземним партнерам, волонтерам і самим військовим за вагомий внесок у розвиток ССО. "Ми не маємо права зупинятися. Ми повинні зробити наступні кроки з нарощування здібностей ССО", - додав Луньов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Галагана замість Луньова командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: Я залишаюся в ЗСУ 01
Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: Я залишаюся в ЗСУ 02

Автор: 

оборона (4771) звільнення (2667) ССО (515) Луньов Ігор (13) Сили спеціальних операцій (41) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+17
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.08.2020 13:15
+10
Настоящих офицеров Зелябобик вытесняет!Зеленский работает на Путина однозначно!Уверяю,Зеля вскоре будет бежать с Украины и будет судим по всем его государственным преступлениям!Пережила Украина самого Зека,переживем и корпоративного Клоуна(блазня)!!!
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26.08.2020 13:22
+10
Достойные люди стремятся к сотрудничеству с достойными людьми.
Говнюк обрастает говнюками.

Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
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26.08.2020 13:23
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В который превратил Украину.
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26.08.2020 13:14 Відповісти
Достойные люди стремятся к сотрудничеству с достойными людьми.
Говнюк обрастает говнюками.

Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
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26.08.2020 13:23 Відповісти
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.08.2020 13:15 Відповісти
Ми з кожним днем стаємо слабшими.
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26.08.2020 13:15 Відповісти
Так забажав мудрий нарід.
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26.08.2020 13:26 Відповісти
Хто такі оті твої "ми"? "Ми2 - це ви трололо цього сайту?
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26.08.2020 13:46 Відповісти
Настоящих офицеров Зелябобик вытесняет!Зеленский работает на Путина однозначно!Уверяю,Зеля вскоре будет бежать с Украины и будет судим по всем его государственным преступлениям!Пережила Украина самого Зека,переживем и корпоративного Клоуна(блазня)!!!
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26.08.2020 13:22 Відповісти
ішак-кремлівський порноактьор.
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26.08.2020 13:25 Відповісти
А сколько там по опросам доверия к зеленой мухе 26% из 73%? С такими процентами недоверия зеленому приговору уже пора о рояле думать шоб не путался у Украины под ногами.
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26.08.2020 13:28 Відповісти
Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: "Я залишаюся в ЗСУ" - Цензор.НЕТ 5899
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
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26.08.2020 13:31 Відповісти
на пустой площади любой шут может сойти за короля...
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26.08.2020 13:38 Відповісти
зекретин его уволил за то ,что тот ему честь не отдал на кенгурации...
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26.08.2020 13:48 Відповісти
пусть пробегут стометровку, как во всем мире - с кого больше жира слезет, или, кто раньше упадет! Очередной квартал. Позор для армии.
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26.08.2020 13:51 Відповісти
стосовно привітання головнокомандувача: навіть на цензорі були дописи - що відбулося чітко стосовно військового церомоніалу.
якщо змінилися завдання і в цю "мирну" добу порузуміння з рос.-терористчними військами - у ССО мають буть якісь інші - "більш адекватні" завдання - це капець - голову розвідки - геть, тепер командувача ССО. Заважає "рос. миру" на іх умовах ?
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26.08.2020 20:16 Відповісти
Скоро, точно так же "уйдут" и Дроздова С.С. (командующий ПС). Очень скоро.
Сначала был Воронченко, теперь Лунёв. Дроздов, на выходе.
Меняют, по требованию зебилыша гнусавого.
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26.08.2020 21:11 Відповісти
 
 