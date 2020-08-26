Під час перемир'я на Донбасі потрібно відновити гуманітарну допомогу населенню, - Хуг

В умовах відносної тиші і спокою можна відновити надання гуманітарної допомоги людям і провести необхідні роботи гуманітарного спрямування.

Про це заявив колишній заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Підкреслю ще раз аспект, який особисто я вважаю найголовнішим: в сьогоднішній ситуації основним одержувачем вигоди є люди Донбасу, які чекали настання цього моменту дуже довго", - зазначив Хуг.

Він зазначив, що потрібно забезпечити додаткові гуманітарні коридори через лінію зіткнення.

На його думку, це потребує серйозної роботи з розмінування території як уздовж лінії зіткнення, так і на інших ділянках.

Насамперед, переконаний Хуг, необхідно розміновувати ті ділянки, де земля рясно нашпигована протитанковими мінами, вибуховими пристроями різних типів та іншими "подарунками війни", які несуть постійну смертельну загрозу для місцевих жителів, які проживають і ведуть господарство на цих територіях.

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