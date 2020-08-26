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Новини Агресія Росії проти України
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Під час перемир'я на Донбасі потрібно відновити гуманітарну допомогу населенню, - Хуг

Під час перемир'я на Донбасі потрібно відновити гуманітарну допомогу населенню, - Хуг

В умовах відносної тиші і спокою можна відновити надання гуманітарної допомоги людям і провести необхідні роботи гуманітарного спрямування.

Про це заявив колишній заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Підкреслю ще раз аспект, який особисто я вважаю найголовнішим: в сьогоднішній ситуації основним одержувачем вигоди є люди Донбасу, які чекали настання цього моменту дуже довго", - зазначив Хуг.

Він зазначив, що потрібно забезпечити додаткові гуманітарні коридори через лінію зіткнення.

На його думку, це потребує серйозної роботи з розмінування території як уздовж лінії зіткнення, так і на інших ділянках.

Насамперед, переконаний Хуг, необхідно розміновувати ті ділянки, де земля рясно нашпигована протитанковими мінами, вибуховими пристроями різних типів та іншими "подарунками війни", які несуть постійну смертельну загрозу для місцевих жителів, які проживають і ведуть господарство на цих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг

Автор: 

Донбас (22354) гуманітарна допомога (989) перемир’я (892) Хуг Александр (335)


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Топ коментарі
+15
Хуг, согласен! Но за твой счет!
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26.08.2020 14:24
+12
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 2978
Вистачить з них і того що награбували в МЕТРО.
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26.08.2020 14:28
+9
Какую помощь какому населению? Тому что с росийскими флагами? Так ваша же немчура вместе со Штангенциркулем ездила туда и рассказывала что там все процветает. А росийские телеканалы на весь мир рассказывают как в рузком мире хорошо живется. Так что или галстук снимите или трусы оденьте и признайте официально что на окупированных РФ территориях гуманитарная катастрофа.
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26.08.2020 14:25
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Хуг, согласен! Но за твой счет!
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26.08.2020 14:24 Відповісти
хуг даст им сисю..
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Гуманітарна допомога населенню Донбасу, це танки ЗСУ які звільняють захоплені терористами території!
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26.08.2020 15:09 Відповісти
Какую помощь какому населению? Тому что с росийскими флагами? Так ваша же немчура вместе со Штангенциркулем ездила туда и рассказывала что там все процветает. А росийские телеканалы на весь мир рассказывают как в рузком мире хорошо живется. Так что или галстук снимите или трусы оденьте и признайте официально что на окупированных РФ территориях гуманитарная катастрофа.
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26.08.2020 14:25 Відповісти
Разве что книгами по рузгому языку можно им помочь о котором они мечтают судя по всем переговорам и требованиям ***** и его европейских прихвостней. Кому там помогать? Если там гуманитарная катастрофа то какую к чертям вы автономию требуете дать, если они сами себя не прокормят и не обмоют?
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26.08.2020 14:27 Відповісти
Зепредатель уже купил гуманитарную помощь - передаст и пусть едят ...
Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 2978
Вистачить з них і того що награбували в МЕТРО.
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26.08.2020 14:28 Відповісти
Они это уже всё сожрали и теперь снова завыли свою "даунбаскую песню", что Украина им всем должна.
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26.08.2020 14:49 Відповісти
Хуг-пропутинская консерва. Он ничего нового не расскажет.
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26.08.2020 14:32 Відповісти
Только на освобожденных территориях. ( я думаю там тоже жизнь не ахти какая) а в ОРДЛО. там пусть это делает оккупант как и положено.
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26.08.2020 14:32 Відповісти
Я тоже хочу гуманитарную помощь - желательно тушенкой и пивом темным ! Я тоже хороший и пострадавший и русскоязычный - ах да . я ж не триколор .а жовто - блакитний піднімав .Эх наверное не пожалеют ни немчури ни красный крест .....да и ахмет тоже....как в 15м через Новотроицкое....
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26.08.2020 22:04 Відповісти
Тут существуют правила оккупант отвечает за оккупированные территории, а страна освободившая свою территорию за освобожденную территорию ( т.е. за свою) Так все честно. Тем более там обстановка не простая, а местами людям тоже досталось . Думаю так. Рассуждать и юродствовать по этому поводу можно конечно, но можно подойти и с другого боку.. Почему страна не защитила своих граждан от бандитов и оккупантов ( страна которой они всю жизнь платили налоги на содержание всего и вся , включая армию, полицию, СБУ) Так что рассуждения могут иметь и другую строну медали.. Поэтому лучше так как я написал в начале. Ну а самогоном, это к бабе Гале ну ты в курсе ( шутка), а может я и угадал.
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26.08.2020 22:14 Відповісти
А меня жаба давит за яхту Оксанке за 200 000 000 баксов от защитника Стуса....
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27.08.2020 10:31 Відповісти
Гомна на лопате, их излюбленное блюдо!
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26.08.2020 14:32 Відповісти
Опять надо кормить кормильцев? Гордый народ дамбаса не может себя прокормить?
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26.08.2020 14:38 Відповісти
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 640
Вонив МЕТРО нажерлись досхочу. На всю оставшуюся жість.
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26.08.2020 14:42 Відповісти
окей! вообщем если онеже наши люди чего то требуют, то отправлять их к хугу!
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26.08.2020 14:40 Відповісти
сашко, усі твої вьісєрьі примарні як трусьі могілєвської(((
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26.08.2020 14:41 Відповісти
згоден, допомога повинна вигдлядати так: а ось хуГ вам, сєпари!
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26.08.2020 14:51 Відповісти
Я так понимаю, что эти предложения Хуга обращены к кремлёвской крысе...
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26.08.2020 14:57 Відповісти
Звали *****? Получите "рюський мир" и распишитесь.
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26.08.2020 14:59 Відповісти
Пусть питаются минье*ами введенным по их просьбе войск *****.
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26.08.2020 15:09 Відповісти
Відновлюйте за рахунок окупанта. Ми не проти. Можете у свого народішку сербів взяти, ми також не проти.
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26.08.2020 17:15 Відповісти
 
 