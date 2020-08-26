Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг

В условиях относительной тишины и покоя можно возобновить предоставление гуманитарной помощи людям и провести необходимые работы гуманитарного направления.

Об этом заявил бывший заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Подчеркну еще раз аспект, который лично я считаю самым главным: в сегодняшней ситуации основным получателем выгоды являются люди Донбасса, которые ждали наступления этого момента очень долго", - отметил Хуг.

Он отметил, что нужно обеспечить дополнительные гуманитарные коридоры через линию соприкосновения.

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По мнению Хуга, это требует серьезной работы по разминированию территории как вдоль линии соприкосновения, так и на других участках.

Прежде всего, убежден Хуг, необходимо разминировать те участки, где земля обильно нашпигована противотанковыми минами, взрывными устройствами различных типов и другими "подарками войны", которые несут постоянную смертельную угрозу для местных жителей, проживающих на этих территориях.

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