Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг
В условиях относительной тишины и покоя можно возобновить предоставление гуманитарной помощи людям и провести необходимые работы гуманитарного направления.
Об этом заявил бывший заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Подчеркну еще раз аспект, который лично я считаю самым главным: в сегодняшней ситуации основным получателем выгоды являются люди Донбасса, которые ждали наступления этого момента очень долго", - отметил Хуг.
Он отметил, что нужно обеспечить дополнительные гуманитарные коридоры через линию соприкосновения.
Читайте на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг
По мнению Хуга, это требует серьезной работы по разминированию территории как вдоль линии соприкосновения, так и на других участках.
Прежде всего, убежден Хуг, необходимо разминировать те участки, где земля обильно нашпигована противотанковыми минами, взрывными устройствами различных типов и другими "подарками войны", которые несут постоянную смертельную угрозу для местных жителей, проживающих на этих территориях.
Также на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.
Вистачить з них і того що награбували в МЕТРО.
Вонив МЕТРО нажерлись досхочу. На всю оставшуюся жість.