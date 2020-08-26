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Новости Агрессия России против Украины
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Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг

Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг

В условиях относительной тишины и покоя можно возобновить предоставление гуманитарной помощи людям и провести необходимые работы гуманитарного направления.

Об этом заявил бывший заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Подчеркну еще раз аспект, который лично я считаю самым главным: в сегодняшней ситуации основным получателем выгоды являются люди Донбасса, которые ждали наступления этого момента очень долго", - отметил Хуг.

Он отметил, что нужно обеспечить дополнительные гуманитарные коридоры через линию соприкосновения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг

По мнению Хуга, это требует серьезной работы по разминированию территории как вдоль линии соприкосновения, так и на других участках.

Прежде всего, убежден Хуг, необходимо разминировать те участки, где земля обильно нашпигована противотанковыми минами, взрывными устройствами различных типов и другими "подарками войны", которые несут постоянную смертельную угрозу для местных жителей, проживающих на этих территориях.

Также на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас

Автор: 

Донбасс (26955) гуманитарная помощь (1259) перемирие (1586) Хуг Александр (452)


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Топ комментарии
+15
Хуг, согласен! Но за твой счет!
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26.08.2020 14:24
+12
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 2978
Вистачить з них і того що награбували в МЕТРО.
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26.08.2020 14:28
+9
Какую помощь какому населению? Тому что с росийскими флагами? Так ваша же немчура вместе со Штангенциркулем ездила туда и рассказывала что там все процветает. А росийские телеканалы на весь мир рассказывают как в рузком мире хорошо живется. Так что или галстук снимите или трусы оденьте и признайте официально что на окупированных РФ территориях гуманитарная катастрофа.
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26.08.2020 14:25
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Хуг, согласен! Но за твой счет!
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26.08.2020 14:24 Ответить
хуг даст им сисю..
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26.08.2020 14:48 Ответить
Гуманітарна допомога населенню Донбасу, це танки ЗСУ які звільняють захоплені терористами території!
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26.08.2020 15:09 Ответить
Какую помощь какому населению? Тому что с росийскими флагами? Так ваша же немчура вместе со Штангенциркулем ездила туда и рассказывала что там все процветает. А росийские телеканалы на весь мир рассказывают как в рузком мире хорошо живется. Так что или галстук снимите или трусы оденьте и признайте официально что на окупированных РФ территориях гуманитарная катастрофа.
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26.08.2020 14:25 Ответить
Разве что книгами по рузгому языку можно им помочь о котором они мечтают судя по всем переговорам и требованиям ***** и его европейских прихвостней. Кому там помогать? Если там гуманитарная катастрофа то какую к чертям вы автономию требуете дать, если они сами себя не прокормят и не обмоют?
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26.08.2020 14:27 Ответить
Зепредатель уже купил гуманитарную помощь - передаст и пусть едят ...
Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.
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26.08.2020 14:48 Ответить
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 2978
Вистачить з них і того що награбували в МЕТРО.
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26.08.2020 14:28 Ответить
Они это уже всё сожрали и теперь снова завыли свою "даунбаскую песню", что Украина им всем должна.
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26.08.2020 14:49 Ответить
Хуг-пропутинская консерва. Он ничего нового не расскажет.
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26.08.2020 14:32 Ответить
Только на освобожденных территориях. ( я думаю там тоже жизнь не ахти какая) а в ОРДЛО. там пусть это делает оккупант как и положено.
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26.08.2020 14:32 Ответить
Я тоже хочу гуманитарную помощь - желательно тушенкой и пивом темным ! Я тоже хороший и пострадавший и русскоязычный - ах да . я ж не триколор .а жовто - блакитний піднімав .Эх наверное не пожалеют ни немчури ни красный крест .....да и ахмет тоже....как в 15м через Новотроицкое....
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26.08.2020 22:04 Ответить
Тут существуют правила оккупант отвечает за оккупированные территории, а страна освободившая свою территорию за освобожденную территорию ( т.е. за свою) Так все честно. Тем более там обстановка не простая, а местами людям тоже досталось . Думаю так. Рассуждать и юродствовать по этому поводу можно конечно, но можно подойти и с другого боку.. Почему страна не защитила своих граждан от бандитов и оккупантов ( страна которой они всю жизнь платили налоги на содержание всего и вся , включая армию, полицию, СБУ) Так что рассуждения могут иметь и другую строну медали.. Поэтому лучше так как я написал в начале. Ну а самогоном, это к бабе Гале ну ты в курсе ( шутка), а может я и угадал.
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26.08.2020 22:14 Ответить
А меня жаба давит за яхту Оксанке за 200 000 000 баксов от защитника Стуса....
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27.08.2020 10:31 Ответить
Гомна на лопате, их излюбленное блюдо!
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26.08.2020 14:32 Ответить
Опять надо кормить кормильцев? Гордый народ дамбаса не может себя прокормить?
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26.08.2020 14:38 Ответить
Во время перемирия на Донбассе нужно восстановить гуманитарную помощь населению, - Хуг - Цензор.НЕТ 640
Вонив МЕТРО нажерлись досхочу. На всю оставшуюся жість.
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26.08.2020 14:42 Ответить
окей! вообщем если онеже наши люди чего то требуют, то отправлять их к хугу!
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26.08.2020 14:40 Ответить
сашко, усі твої вьісєрьі примарні як трусьі могілєвської(((
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26.08.2020 14:41 Ответить
згоден, допомога повинна вигдлядати так: а ось хуГ вам, сєпари!
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26.08.2020 14:51 Ответить
Я так понимаю, что эти предложения Хуга обращены к кремлёвской крысе...
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26.08.2020 14:57 Ответить
Звали *****? Получите "рюський мир" и распишитесь.
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26.08.2020 14:59 Ответить
Пусть питаются минье*ами введенным по их просьбе войск *****.
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26.08.2020 15:09 Ответить
Відновлюйте за рахунок окупанта. Ми не проти. Можете у свого народішку сербів взяти, ми також не проти.
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26.08.2020 17:15 Ответить
 
 