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Новини Окуповані території
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Кабмін знімає обмеження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною, - представництво президента

Кабмін знімає обмеження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною, - представництво президента

У Представництві Президента України в АРК і Севастополі повідомляють про зняття обмежень на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю, які запровадили в серпні через пандемію коронавірусу.

У представництві посилаються на рішення Кабміну, яке було ухвалено 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Зокрема, вказується, що, починаючи з 00:00 29 серпня припиняє дію розпорядження Кабінету міністрів України, яке обмежувало роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонською областю з 8 серпня 2020 року.

"Деталі за процедурою перетину КПВВ будуть надані пізніше. Повний текст рішення Уряду буде опубліковано завтра", - йдеться в повідомленні представництва.

На сайті Кабміну України про таке рішення поки немає інформації.

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Уряд України раніше ухвалив рішення припинити роботу КПВВ на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю з 9 по 30 серпня.

Українські правозахисні організації назвали "необґрунтованим і непропорційним" таке рішення української влади.

Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу також звернулося до Кабінету міністрів України з вимогою переглянути і внести зміни в рішення про тимчасове закриття КПВВ.

Автор: 

Крим (14127) Кориневич Антон (91)


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интересненько...
аэропорты закрываем...карантин до 1 ноября...а Крым? шо такое? кто-то отдохнуть не успел или не проверил еще свое майно трехэтажное ???
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26.08.2020 15:23 Відповісти
Пандемия все!? У гордого крымского народонаселения закончился дешовый и качественный бендеровский провиант? Или у мудрого нарида появилось непреодолимое желание помыть свои мудя на крымском побережье?
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Всем иностранцами запрещают въезд, а из рашенской помойки заезжайте толпами.
Back in the USSR



И ковида не боятся.
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26.08.2020 15:27 Відповісти
Охренеть, Крым открывают, а наших опять загоняют в безработицу продлением карантина. Нефиг сюда шастать любителям русского мира. Пусть сидят на своём острове в русской говени.
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26.08.2020 15:29 Відповісти
Теперь начнётся братание.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
От всего мира закрылись, а на Крым ограничения снимают.
Зебуин спасает крымчанам сезон по просьбе *****
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26.08.2020 15:32 Відповісти
незрозуміла маланська логіка: Крим повинен бути у карантинній зоні до звільнення!
*****, вони там за три тижні розпочинають потужні навчання збройних окупаційних військ, які можуть перерости у відкриту агресію, а навозні мухи таким чином вирішили спростити переміщення спецпризначенців противника?
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26.08.2020 15:36 Відповісти
І з того ж 29.08.2020 зачиняють кордони для іноземців... Вони що, вважають, що в Криму краща медицина, ніж в Європі? Чи думають, що в Криму вже всіх прокололи вакциною від корони, про яку голосно репетували московити минулого тижня?
Чи вони просто ідіоти?
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26.08.2020 15:45 Відповісти
Начинаются учения "Кавказ - 2020", граница с паРашей должна быть закрыта на все замки.
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26.08.2020 15:45 Відповісти
 
 