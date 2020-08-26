Кабмін знімає обмеження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною, - представництво президента
У Представництві Президента України в АРК і Севастополі повідомляють про зняття обмежень на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю, які запровадили в серпні через пандемію коронавірусу.
У представництві посилаються на рішення Кабміну, яке було ухвалено 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Зокрема, вказується, що, починаючи з 00:00 29 серпня припиняє дію розпорядження Кабінету міністрів України, яке обмежувало роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонською областю з 8 серпня 2020 року.
"Деталі за процедурою перетину КПВВ будуть надані пізніше. Повний текст рішення Уряду буде опубліковано завтра", - йдеться в повідомленні представництва.
На сайті Кабміну України про таке рішення поки немає інформації.
Уряд України раніше ухвалив рішення припинити роботу КПВВ на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю з 9 по 30 серпня.
Українські правозахисні організації назвали "необґрунтованим і непропорційним" таке рішення української влади.
Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу також звернулося до Кабінету міністрів України з вимогою переглянути і внести зміни в рішення про тимчасове закриття КПВВ.
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аэропорты закрываем...карантин до 1 ноября...а Крым? шо такое? кто-то отдохнуть не успел или не проверил еще свое майно трехэтажное ???
Back in the USSR
И ковида не боятся.
Зебуин спасает крымчанам сезон по просьбе *****
*****, вони там за три тижні розпочинають потужні навчання збройних окупаційних військ, які можуть перерости у відкриту агресію, а навозні мухи таким чином вирішили спростити переміщення спецпризначенців противника?
Чи вони просто ідіоти?