Кабмін знімає обмеження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною, - представництво президента

У Представництві Президента України в АРК і Севастополі повідомляють про зняття обмежень на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю, які запровадили в серпні через пандемію коронавірусу.

У представництві посилаються на рішення Кабміну, яке було ухвалено 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Зокрема, вказується, що, починаючи з 00:00 29 серпня припиняє дію розпорядження Кабінету міністрів України, яке обмежувало роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонською областю з 8 серпня 2020 року.

"Деталі за процедурою перетину КПВВ будуть надані пізніше. Повний текст рішення Уряду буде опубліковано завтра", - йдеться в повідомленні представництва.

На сайті Кабміну України про таке рішення поки немає інформації.

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Уряд України раніше ухвалив рішення припинити роботу КПВВ на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю з 9 по 30 серпня.

Українські правозахисні організації назвали "необґрунтованим і непропорційним" таке рішення української влади.

Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу також звернулося до Кабінету міністрів України з вимогою переглянути і внести зміни в рішення про тимчасове закриття КПВВ.