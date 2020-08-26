Кабмин снимает ограничения на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной, - представительство президента
В Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе сообщают о снятии ограничений на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью, которые ввели в августе из-за пандемии коронавируса.
В представительстве ссылаются на решение Кабмина, принятое 26 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В частности, указывается, что, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжение Кабинета министров Украины, которое ограничивало работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 8 августа 2020 года.
"Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликовано завтра", – говорится в сообщении представительства.
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На сайте Кабмина Украины о таком решении пока нет информации.
Правительство Украины ранее приняло решение прекратить работу КПВВ на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа.
Украинские правозащитные организации назвали "необоснованным и непропорциональным" такое решение украинских властей.
Руководство Меджлиса крымскотатарского народа также обратилось к Кабинету министров Украины с требованием пересмотреть и внести изменения в решение о временном закрытии КПВВ.
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аэропорты закрываем...карантин до 1 ноября...а Крым? шо такое? кто-то отдохнуть не успел или не проверил еще свое майно трехэтажное ???
Back in the USSR
И ковида не боятся.
Зебуин спасает крымчанам сезон по просьбе *****
*****, вони там за три тижні розпочинають потужні навчання збройних окупаційних військ, які можуть перерости у відкриту агресію, а навозні мухи таким чином вирішили спростити переміщення спецпризначенців противника?
Чи вони просто ідіоти?