Кабмин снимает ограничения на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной, - представительство президента

В Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе сообщают о снятии ограничений на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью, которые ввели в августе из-за пандемии коронавируса.

В представительстве ссылаются на решение Кабмина, принятое 26 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В частности, указывается, что, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжение Кабинета министров Украины, которое ограничивало работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 8 августа 2020 года.

"Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликовано завтра", – говорится в сообщении представительства.

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На сайте Кабмина Украины о таком решении пока нет информации.

Правительство Украины ранее приняло решение прекратить работу КПВВ на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа.

Украинские правозащитные организации назвали "необоснованным и непропорциональным" такое решение украинских властей.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа также обратилось к Кабинету министров Украины с требованием пересмотреть и внести изменения в решение о временном закрытии КПВВ.

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