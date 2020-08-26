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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кабмин снимает ограничения на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной, - представительство президента

Кабмин снимает ограничения на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной, - представительство президента

В Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе сообщают о снятии ограничений на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью, которые ввели в августе из-за пандемии коронавируса.

В представительстве ссылаются на решение Кабмина, принятое 26 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В частности, указывается, что, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжение Кабинета министров Украины, которое ограничивало работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 8 августа 2020 года.

"Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликовано завтра", – говорится в сообщении представительства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым только для людей в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

На сайте Кабмина Украины о таком решении пока нет информации.

Правительство Украины ранее приняло решение прекратить работу КПВВ на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа.

Украинские правозащитные организации назвали "необоснованным и непропорциональным" такое решение украинских властей.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа также обратилось к Кабинету министров Украины с требованием пересмотреть и внести изменения в решение о временном закрытии КПВВ.

Также на Цензор.НЕТ: За шесть лет не создано ни одной мощной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, будем это исправлять, - Зеленский

Автор: 

Крым (26365) Кориневич Антон (91)


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интересненько...
аэропорты закрываем...карантин до 1 ноября...а Крым? шо такое? кто-то отдохнуть не успел или не проверил еще свое майно трехэтажное ???
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26.08.2020 15:23 Ответить
Пандемия все!? У гордого крымского народонаселения закончился дешовый и качественный бендеровский провиант? Или у мудрого нарида появилось непреодолимое желание помыть свои мудя на крымском побережье?
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26.08.2020 15:26 Ответить
Всем иностранцами запрещают въезд, а из рашенской помойки заезжайте толпами.
Back in the USSR



И ковида не боятся.
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26.08.2020 15:27 Ответить
Охренеть, Крым открывают, а наших опять загоняют в безработицу продлением карантина. Нефиг сюда шастать любителям русского мира. Пусть сидят на своём острове в русской говени.
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26.08.2020 15:29 Ответить
Теперь начнётся братание.
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26.08.2020 15:31 Ответить
От всего мира закрылись, а на Крым ограничения снимают.
Зебуин спасает крымчанам сезон по просьбе *****
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26.08.2020 15:32 Ответить
незрозуміла маланська логіка: Крим повинен бути у карантинній зоні до звільнення!
*****, вони там за три тижні розпочинають потужні навчання збройних окупаційних військ, які можуть перерости у відкриту агресію, а навозні мухи таким чином вирішили спростити переміщення спецпризначенців противника?
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26.08.2020 15:36 Ответить
І з того ж 29.08.2020 зачиняють кордони для іноземців... Вони що, вважають, що в Криму краща медицина, ніж в Європі? Чи думають, що в Криму вже всіх прокололи вакциною від корони, про яку голосно репетували московити минулого тижня?
Чи вони просто ідіоти?
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26.08.2020 15:45 Ответить
Начинаются учения "Кавказ - 2020", граница с паРашей должна быть закрыта на все замки.
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26.08.2020 15:45 Ответить
 
 