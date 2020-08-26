На Донбасі сьогодні - без обстрілів і постраждалих, - штаб ООС

Російські найманці жодного разу не обстріляли українські позиції на сході України від початку поточної доби.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що 26 серпня завершується перший місяць відтоді, як набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню.

"За цей час на більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку супротивника не фіксувалося. Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українські військовослужбовці задокументували поодинокі неприцільні постріли, які мали провокаційний характер", - розповіли у відомстві.

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Внаслідок вогню з боку супротивника в лавах Об'єднаних сил не було бойових втрат і поранень. Крім того, за місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

"Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю. Ситуація в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою", - сказано в повідомленні.