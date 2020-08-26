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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі сьогодні - без обстрілів і постраждалих, - штаб ООС

На Донбасі сьогодні - без обстрілів і постраждалих, - штаб ООС

Російські найманці жодного разу не обстріляли українські позиції на сході України від початку поточної доби.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що 26 серпня завершується перший місяць відтоді, як набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню.

"За цей час на більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку супротивника не фіксувалося. Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українські військовослужбовці задокументували поодинокі неприцільні постріли, які мали провокаційний характер", - розповіли у відомстві.

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Внаслідок вогню з боку супротивника в лавах Об'єднаних сил не було бойових втрат і поранень. Крім того, за місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

"Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю. Ситуація в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
помогите...сложить картину.... пазл (по современному)..
1. Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

и
2. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер
...
это как? это в одной сводке...из одного источника
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26.08.2020 18:25
+2
Даже больше того - теперь в ОСС бойцы не страдают от обстрелов, а становятся все здоровее и счастливее.
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5713
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26.08.2020 18:14
+1
Пейте зеленку,лечите головку,бараны.Вам никто не поверит про отсутствие потерь.Люди не слепые и не глухие,в отличии от зеленых мразей и избирателей
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26.08.2020 18:09
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Пейте зеленку,лечите головку,бараны.Вам никто не поверит про отсутствие потерь.Люди не слепые и не глухие,в отличии от зеленых мразей и избирателей
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26.08.2020 18:09 Відповісти
старый приём! через пару дней скажут, что 26 погиб тот-то и тот-то, подорвавшись на неизвестном устройстве или от неаккуратного обращения с оружием
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26.08.2020 18:26 Відповісти
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

==============================
Да неужели? И что-никто не застрелился от неумелого обращения с оружием??? и даже не подорвался на неизвесном устройстве собирая полевые цветы?
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26.08.2020 21:37 Відповісти
шуты зеленский и ермак работают на москву. Сколько чекисты отслюнявили непонятно.

Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил около 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие спецоперации - оно получает от 5до 10 млрд$
ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
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26.08.2020 18:27 Відповісти
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1829
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26.08.2020 18:14 Відповісти
Даже больше того - теперь в ОСС бойцы не страдают от обстрелов, а становятся все здоровее и счастливее.
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5713
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26.08.2020 18:14 Відповісти
Да кто вам уже верит!!!
Уже двое пострадавших от мин.....
Журналисты с передовой дают видео с обстрелами.....
СКОЛЬКО людей должно погибнуть, что бы бубочка вернулся к реальности?
А оно не хочет свою семью отправить на передовую - отдыхать?!!!!!
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26.08.2020 18:19 Відповісти
Він же найбільш втомлений від війни бідолага, за рік вже 10 разів відпочивав нерви лікував. Що поробиш служив, воював одним словом посттравматичний синдром.
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26.08.2020 18:36 Відповісти
Даже в этом вiслюк оманский сумел обоср@ться.
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26.08.2020 18:19 Відповісти
с кремля дежурная малява прикатила -шуты и опубликовали
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26.08.2020 18:20 Відповісти
помогите...сложить картину.... пазл (по современному)..
1. Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

и
2. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер
...
это как? это в одной сводке...из одного источника
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26.08.2020 18:25 Відповісти
П.2 - это чистая отмазка на случай, если шото таки просочится в СМИ.
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26.08.2020 18:27 Відповісти
неприцельно ж! если б прицельно, то в кого-нибудь бы попали! тогда это, правда, тоже можно было бы списать на "резкое ухудшение здоровья" или "неосторожное обращение с оружием"
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26.08.2020 18:28 Відповісти
33 дні пройшло - жоден зелений не постарждав. Невідомі сили дотримуються домовленостей.
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26.08.2020 18:27 Відповісти
"Пострадалих"?
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Есть раненые
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
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26.08.2020 18:29 Відповісти
В старом анекдоте....Капитану надоело ежедневное пьянство старпома и он решился на "акт отчаяния"- записал в судовом журнале : -Сегодня старпром был пьян ! (Это неслыханное дело ,туда заносят только сверх ординарные новости ,если кто не знает.) Заступив на вахту ,старпом прочитал и отомстил...Сделал свою запись : Сегодня наш капитан был трезв! Ох, эти сводки!??
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26.08.2020 18:34 Відповісти
А обсє що скаже завтра?
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26.08.2020 19:11 Відповісти
-
26.08.20р.( Сводка совинформбюро ...резидента ЗЕбила капитулянта )«На Восточном фронте без перемен») «На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. Від початку доби 26 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає.
Україна вона і далі строго продовжує додержуваться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих територіях незначні.
А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла його дуже велике бажання якмога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Слава Росії ! Віват Росії ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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26.08.2020 20:47 Відповісти
-
Єдина прийнятна формула для України - це не капітуляція за сценарієм кремлівського агента ШВАЙНмайера, а своя українська формула коли фашистський кремлівський режим повинен безоговорочно негайно вивести свої окупаційні війська з усіх незаконно тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу. Тільки так можна розмовляти з кремлівськими ворогами - окупантами. І звичайно вести переговори про вибори але вже на всіх повністю деокупованих територіях. Але видно проклята продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів капітулянтів на догоду кремлівським фашистам окупантам )(уйла і далі збирається наполягати на федералізації і капітуляції України на милість нашого ворога окупанта проклятої паРаші з подальшим знищенням України як держави. Ось тоді і про окуповані кремлем Крим і Донбас після проведеного другого після Криму референдуму кацапів окупантів тепер вже в окупованій "лугандонії" не йтиме ніякої мови. Бо які можуть бути претензії і вимоги України в уже як безправної кацапською колонії?
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26.08.2020 21:32 Відповісти
в то время как герои с риском для жизни защищают страну - вот такая НЕЧИСТЬ хорошо кормится из бюджета этой самой страны . . . (гугл . . . Замість 7 років тюрми: суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута")
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26.08.2020 22:39 Відповісти
а потому что шоколадная банда включила только продажных судей в состав конкурсной комиссии по отбору судей
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26.08.2020 22:42 Відповісти
 
 