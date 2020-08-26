На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС
Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что 26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
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"За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", - рассказали в ведомстве.
Вследствие огня со стороны противника в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. Кроме того, за месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.
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"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.
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Да неужели? И что-никто не застрелился от неумелого обращения с оружием??? и даже не подорвался на неизвесном устройстве собирая полевые цветы?
Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил около 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие спецоперации - оно получает от 5до 10 млрд$
ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
Уже двое пострадавших от мин.....
Журналисты с передовой дают видео с обстрелами.....
СКОЛЬКО людей должно погибнуть, что бы бубочка вернулся к реальности?
А оно не хочет свою семью отправить на передовую - отдыхать?!!!!!
1. Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.
и
2. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер
...
это как? это в одной сводке...из одного источника
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Есть раненые
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
26.08.20р.( Сводка совинформбюро ...резидента ЗЕбила капитулянта )«На Восточном фронте без перемен») «На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. Від початку доби 26 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає.
Україна вона і далі строго продовжує додержуваться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих територіях незначні.
А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла його дуже велике бажання якмога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Слава Росії ! Віват Росії ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
Єдина прийнятна формула для України - це не капітуляція за сценарієм кремлівського агента ШВАЙНмайера, а своя українська формула коли фашистський кремлівський режим повинен безоговорочно негайно вивести свої окупаційні війська з усіх незаконно тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу. Тільки так можна розмовляти з кремлівськими ворогами - окупантами. І звичайно вести переговори про вибори але вже на всіх повністю деокупованих територіях. Але видно проклята продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів капітулянтів на догоду кремлівським фашистам окупантам )(уйла і далі збирається наполягати на федералізації і капітуляції України на милість нашого ворога окупанта проклятої паРаші з подальшим знищенням України як держави. Ось тоді і про окуповані кремлем Крим і Донбас після проведеного другого після Криму референдуму кацапів окупантів тепер вже в окупованій "лугандонії" не йтиме ніякої мови. Бо які можуть бути претензії і вимоги України в уже як безправної кацапською колонії?