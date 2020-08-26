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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что 26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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"За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", - рассказали в ведомстве.

Вследствие огня со стороны противника в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. Кроме того, за месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

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"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1586) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
помогите...сложить картину.... пазл (по современному)..
1. Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

и
2. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер
...
это как? это в одной сводке...из одного источника
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26.08.2020 18:25
+2
Даже больше того - теперь в ОСС бойцы не страдают от обстрелов, а становятся все здоровее и счастливее.
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5713
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26.08.2020 18:14
+1
Пейте зеленку,лечите головку,бараны.Вам никто не поверит про отсутствие потерь.Люди не слепые и не глухие,в отличии от зеленых мразей и избирателей
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26.08.2020 18:09
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Пейте зеленку,лечите головку,бараны.Вам никто не поверит про отсутствие потерь.Люди не слепые и не глухие,в отличии от зеленых мразей и избирателей
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26.08.2020 18:09 Ответить
старый приём! через пару дней скажут, что 26 погиб тот-то и тот-то, подорвавшись на неизвестном устройстве или от неаккуратного обращения с оружием
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26.08.2020 18:26 Ответить
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

==============================
Да неужели? И что-никто не застрелился от неумелого обращения с оружием??? и даже не подорвался на неизвесном устройстве собирая полевые цветы?
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26.08.2020 21:37 Ответить
шуты зеленский и ермак работают на москву. Сколько чекисты отслюнявили непонятно.

Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил около 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие спецоперации - оно получает от 5до 10 млрд$
ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
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26.08.2020 18:27 Ответить
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1829
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26.08.2020 18:14 Ответить
Даже больше того - теперь в ОСС бойцы не страдают от обстрелов, а становятся все здоровее и счастливее.
На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5713
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26.08.2020 18:14 Ответить
Да кто вам уже верит!!!
Уже двое пострадавших от мин.....
Журналисты с передовой дают видео с обстрелами.....
СКОЛЬКО людей должно погибнуть, что бы бубочка вернулся к реальности?
А оно не хочет свою семью отправить на передовую - отдыхать?!!!!!
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26.08.2020 18:19 Ответить
Він же найбільш втомлений від війни бідолага, за рік вже 10 разів відпочивав нерви лікував. Що поробиш служив, воював одним словом посттравматичний синдром.
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26.08.2020 18:36 Ответить
Даже в этом вiслюк оманский сумел обоср@ться.
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26.08.2020 18:19 Ответить
с кремля дежурная малява прикатила -шуты и опубликовали
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26.08.2020 18:20 Ответить
помогите...сложить картину.... пазл (по современному)..
1. Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

и
2. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер
...
это как? это в одной сводке...из одного источника
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26.08.2020 18:25 Ответить
П.2 - это чистая отмазка на случай, если шото таки просочится в СМИ.
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26.08.2020 18:27 Ответить
неприцельно ж! если б прицельно, то в кого-нибудь бы попали! тогда это, правда, тоже можно было бы списать на "резкое ухудшение здоровья" или "неосторожное обращение с оружием"
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26.08.2020 18:28 Ответить
33 дні пройшло - жоден зелений не постарждав. Невідомі сили дотримуються домовленостей.
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26.08.2020 18:27 Ответить
"Пострадалих"?
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Есть раненые
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
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26.08.2020 18:29 Ответить
В старом анекдоте....Капитану надоело ежедневное пьянство старпома и он решился на "акт отчаяния"- записал в судовом журнале : -Сегодня старпром был пьян ! (Это неслыханное дело ,туда заносят только сверх ординарные новости ,если кто не знает.) Заступив на вахту ,старпом прочитал и отомстил...Сделал свою запись : Сегодня наш капитан был трезв! Ох, эти сводки!??
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26.08.2020 18:34 Ответить
А обсє що скаже завтра?
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26.08.2020 19:11 Ответить
-
26.08.20р.( Сводка совинформбюро ...резидента ЗЕбила капитулянта )«На Восточном фронте без перемен») «На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. Від початку доби 26 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає.
Україна вона і далі строго продовжує додержуваться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих територіях незначні.
А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла його дуже велике бажання якмога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Слава Росії ! Віват Росії ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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26.08.2020 20:47 Ответить
-
Єдина прийнятна формула для України - це не капітуляція за сценарієм кремлівського агента ШВАЙНмайера, а своя українська формула коли фашистський кремлівський режим повинен безоговорочно негайно вивести свої окупаційні війська з усіх незаконно тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу. Тільки так можна розмовляти з кремлівськими ворогами - окупантами. І звичайно вести переговори про вибори але вже на всіх повністю деокупованих територіях. Але видно проклята продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів капітулянтів на догоду кремлівським фашистам окупантам )(уйла і далі збирається наполягати на федералізації і капітуляції України на милість нашого ворога окупанта проклятої паРаші з подальшим знищенням України як держави. Ось тоді і про окуповані кремлем Крим і Донбас після проведеного другого після Криму референдуму кацапів окупантів тепер вже в окупованій "лугандонії" не йтиме ніякої мови. Бо які можуть бути претензії і вимоги України в уже як безправної кацапською колонії?
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26.08.2020 21:32 Ответить
в то время как герои с риском для жизни защищают страну - вот такая НЕЧИСТЬ хорошо кормится из бюджета этой самой страны . . . (гугл . . . Замість 7 років тюрми: суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута")
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26.08.2020 22:39 Ответить
а потому что шоколадная банда включила только продажных судей в состав конкурсной комиссии по отбору судей
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26.08.2020 22:42 Ответить
 
 