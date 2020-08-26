На Донбассе сегодня - без обстрелов и пострадавших, - штаб ООС

Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что 26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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"За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", - рассказали в ведомстве.

Вследствие огня со стороны противника в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. Кроме того, за месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

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"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.