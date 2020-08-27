ДТП у Львівській області - двоє загиблих, один травмований, - Нацполіція

У середу ввечері, 26 серпня, в Турківському районі Львівської області в аварії загинули двоє людей - пішохід, якого збив мікроавтобус, і пасажир. Водій мікроавтобуса потрапив до медзакладу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

ДТП сталася приблизно о 19:15 в селищі Бориня, де мікроавтобус Opel збив пішохода на узбіччі.

"Як встановили правоохоронці, водій Opel, 53-річний місцевий мешканець, на повороті не впорався з керуванням, скоїв наїзд на пішохода, який рухався узбіччям, після чого автомобіль з'їхав у кювет. Від травм, зазнаних унаслідок аварії, на місці події загинув 58-річний пасажир Opel", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 58-річний пішохід помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Сам водій авто зазнав травм, його доставили до лікарні. Всі учасники ДТП - місцеві мешканці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ДТП на Львівщині загинув 10-річний хлопчик, - поліція