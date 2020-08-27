ДТП во Львовской области - двое погибших, один травмирован, - Нацполиция

В среду вечером, 26 августа, в Турковском районе Львовской области в аварии погибли два человека - пешеход, которого сбил микроавтобус, и пассажир. Водитель микроавтобуса попал в медучреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло около 19:15 в поселке Бориня, где микроавтобус Opel сбил пешехода на обочине.

"Как установили правоохранители, водитель Opel, 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет. От травм, полученных в результате аварии, на месте происшествия погиб 58-летний пассажир Opel", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу. Сам водитель авто получил травмы, его доставили в больницу. Все участники ДТП - местные жители.

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