ЄС і Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ: У Білорусі є міжнародні зобов'язання, і ми чекаємо на їхнє виконання

Європейський Союз і Канада закликали владу Білорусі погодитися на посередництво Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) для вирішення політичної кризи в країні. Вони закликали владу Білорусі до національного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля і міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, повідомляє сайт ЄС.

"Масові демонстрації в Мінську і в усій країні в неділю, 23 серпня, мали дати зрозуміти владі, що зараз необхідно терміново почати відкритий і конструктивний національний діалог, щоб знайти шлях вперед для Білорусі", - йдеться в документі, поширеному в середу ввечері в Брюсселі.

Боррель і Шампань заявили, що підтримують прагнення білоруського народу до демократичних змін.

"Ми чітко і неодноразово висловлювали нашу позицію щодо проведення президентських виборів 9 серпня в Білорусі і їх наслідків. Президентські вибори не були ні вільними, ні справедливими", - сказано в спільній заяві керівників європейської та канадської дипломатій.

Вони нагадали, що Білорусь як держава-учасниця Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) "взяла на себе зобов'язання проводити справді демократичні вибори і захищати права людини та основні свободи".

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"Тільки мирний і демократичний процес може знизити ескалацію ситуації і знайти надійні рішення", - наголошується в документі.

Боррель і Шампань заявили про підтримку пропозиції албанського головування в ОБСЄ сприяти діалогу в Білорусі в процесі спільного візиту чинного голови організації, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Албанії Еді Рами і майбутнього голови організації, глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми закликаємо білоруську владу невідкладно прийняти цю пропозицію. Ми закликаємо всі інші держави-учасниці ОБСЄ також підтримати цю пропозицію", - йдеться в спільному документі.

Автори заяви пообіцяли уважно стежити за ситуацією і бути готовими зробити свій внесок в зусилля з мирного врегулювання кризи в Білорусі.

"Канада і Європейський Союз будуть і далі підтримувати народ Білорусі і продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб його голос був почутий, а його права були захищені", - заявили високий представник ЄС із закордонних справ і глава МЗС Канади.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результатів виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для вирішення політичної кризи в Білорусі.