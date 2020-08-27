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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявили 159 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 159 нових випадків COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 26 серпня, в Чернівецькій області виявили 159 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила в ході дослідження 564 зразків.

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Цього ж дня одужали 65 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 9700 випадків зараження. Наразі змогли подолати хворобу 6029 буковинців

У Чернівецькій області за добу виявили 159 нових випадків COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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