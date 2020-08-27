2 391 0
В Черновицкой области за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19, - ОГА
За минувшие сутки, 26 августа, в Черновицкой области обнаружили 159 больных коронавирусной болезнью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.
В этот же день выздоровели 65 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9700 случаев заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6029 буковинцев
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль