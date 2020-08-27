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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки, 26 августа, в Черновицкой области обнаружили 159 больных коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.

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 В этот же день выздоровели 65 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9700 случаев заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6029 буковинцев

В Черновицкой области за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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