Поліцейські в Києві призначили щомісячну "данину" у $800 кальян-бару: їх судитимуть

Начальник сектору кримінальної поліції одного з управлінь поліції в місті Києві та його колега підуть під суд за вимагання щомісячної плати за "спокій" від власниці кальян-бару.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншим посадовцем поліції - начальником територіального відділу поліції в місті Києві – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату в сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності.

Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру 18.08.2020.

За результатами подальших слідчих дій 26.08.2020 повідомлення про підозру вручили його спільнику - начальнику сектору кримінальної поліції, який виступав посередником.

Також дивіться: Мільйонний хабар під час закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекречує матеріали розслідування. ВIДЕО

Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.