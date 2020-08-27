Поліцейські в Києві призначили щомісячну "данину" у $800 кальян-бару: їх судитимуть
Начальник сектору кримінальної поліції одного з управлінь поліції в місті Києві та його колега підуть під суд за вимагання щомісячної плати за "спокій" від власниці кальян-бару.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрюваний у змові з іншим посадовцем поліції - начальником територіального відділу поліції в місті Києві – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату в сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності.
Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру 18.08.2020.
За результатами подальших слідчих дій 26.08.2020 повідомлення про підозру вручили його спільнику - начальнику сектору кримінальної поліції, який виступав посередником.
Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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Ашо? Курочка по зернышку клюёт, а двор весь в говне...
Немцем был Ферри, НЕМЦЕМ!!!!
Мы от Васи Куролесова и вы нам будете слюнявить по 8 бумаг ежемесечно....
Вспомнилось из 90-тых....))))
Чи ось, наприклад: Неизвестные в масках и на авто похитили мужчину в Киеве под жуткие крики "Нет"
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