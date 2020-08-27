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Новини Хабарники
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Поліцейські в Києві призначили щомісячну "данину" у $800 кальян-бару: їх судитимуть

Поліцейські в Києві призначили щомісячну

Начальник сектору кримінальної поліції одного з управлінь поліції в місті Києві та його колега підуть під суд за вимагання щомісячної плати за "спокій" від власниці кальян-бару.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншим посадовцем поліції - начальником територіального відділу поліції в місті Києві – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату в сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності.

Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру 18.08.2020.

За результатами подальших слідчих дій 26.08.2020 повідомлення про підозру вручили його спільнику - начальнику сектору кримінальної поліції, який виступав посередником.

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Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Автор: 

хабар (4694) Київ (19423) Нацполіція (15138)


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Топ коментарі
+13
400 Рюкзакову... ежемесячно...
Ашо? Курочка по зернышку клюёт, а двор весь в говне...
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27.08.2020 10:46
+4
собаков и его мусор гопота. самый эффективный мусорской министр. бывший бандюк стал министром мусарни, как вы думаете, что может из этого получится? правильно,ОПГ мусарня во главе с потужным министром собаковым
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27.08.2020 11:06
+3
Пятилетняя " успешная " реформа в действии.. А как кричали.. как кричали.. А все осталось как и было.. Хотя когда было по другому..( вспоминаю давний рассказ одного знакомца- держал левую заправку., платил мзду на прямую нач. полиции ( ну и другим " кому надо"), потом прошла революция им Ющенко, всех начальников заменили ( что было то было) "новыми лицами", новый начальник вызвал всех " леваков" и сказал, теперь будите платить МНЕ , потом ставки подняли и пришлось бросить "бизнес", стало не рентабельно). Вот и вся история.
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27.08.2020 10:55
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400 Рюкзакову... ежемесячно...
Ашо? Курочка по зернышку клюёт, а двор весь в говне...
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27.08.2020 10:46 Відповісти
Этих лохов, свои же и подставили.
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27.08.2020 10:49 Відповісти
при мне, было меньше..
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27.08.2020 10:51 Відповісти
Пятилетняя " успешная " реформа в действии.. А как кричали.. как кричали.. А все осталось как и было.. Хотя когда было по другому..( вспоминаю давний рассказ одного знакомца- держал левую заправку., платил мзду на прямую нач. полиции ( ну и другим " кому надо"), потом прошла революция им Ющенко, всех начальников заменили ( что было то было) "новыми лицами", новый начальник вызвал всех " леваков" и сказал, теперь будите платить МНЕ , потом ставки подняли и пришлось бросить "бизнес", стало не рентабельно). Вот и вся история.
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27.08.2020 10:55 Відповісти
Мєнти при Порошенку намагалися вести себе порядно. А зараз Зеленський будує в нас авторитарний режим на кшталт Білорусі- оточив себе людьми Януковича і дав всі права та бабло мєнтам.
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27.08.2020 11:14 Відповісти
Менты при Порошенко, осваивались и знакомились с "тарифами", пришли не обстрелянные поэтому времени понадобилось чуть больше обычного.
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27.08.2020 11:17 Відповісти
Менты при Порошенко оставались такими же ментами Авакова.
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27.08.2020 12:09 Відповісти
Дяка бабі Юлі...
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27.08.2020 12:43 Відповісти
Ну вот, а вы говорите: ГБР - дармоеды. Вон каких коррупционеров в МВД поймали! Забыли только показать их Порш каены, з-х этажные виллы, пару десятков квартир, счета за границей и пр. и пр. Могу ГБР наколку дать: у нас тут участковый - самый злостный коррупционер. Видел как он себе Опель за 3 000$ покупал. Явно со взяток.
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27.08.2020 10:57 Відповісти
Порше! Блин, никаких Порш, что за тупость!
Немцем был Ферри, НЕМЦЕМ!!!!
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27.08.2020 10:59 Відповісти
Сорян, что затронул ваши тонко-профессиональные чувства. Конечно ваше замечание полностью меняет суть моего коммента.
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27.08.2020 11:02 Відповісти
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27.08.2020 11:17 Відповісти
Чьих бедете?...
Мы от Васи Куролесова и вы нам будете слюнявить по 8 бумаг ежемесечно....

Вспомнилось из 90-тых....))))
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27.08.2020 11:01 Відповісти
собаков и его мусор гопота. самый эффективный мусорской министр. бывший бандюк стал министром мусарни, как вы думаете, что может из этого получится? правильно,ОПГ мусарня во главе с потужным министром собаковым
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27.08.2020 11:06 Відповісти
все вернулось в полиции обратно в 2000ые - дань собирают регулярно мусора вокруг метро с наливаек, баров, торгашей...
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27.08.2020 11:07 Відповісти
Тю. У нас мєнта часів Овоча повернули, так тепер 2 штуки платиш- і місяць катаєшся спокійно, ніхто не спиняє.
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27.08.2020 11:13 Відповісти
чім мєнти-поліцаї відрізняються від раклів-бандитів...?а з нас ще й за "защітнєгів"налоги здирають
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27.08.2020 11:13 Відповісти
А зам. начльников киевскиъ РОВД полиции, собирающих через "представителей" ежедневную дань с торговцев в местах незаконной торговли по 50-200 гривнеь (зависит от размера "торгового места" пока не ловят. Потому знайте, когда вас обвешивают на фруктах овощах на уличных раскладках, там доля "зарплаты" аваковской полиции и не ругайте сильно торговок. Кроме их заработка, там доля азеров, грузинов и прочей пошести, которая стоит за этими мусорниками и рассадниками. Ну а про то, что ни у одной из этих торговок никогда не было санпаспорта и речи нет. Власть их не видит. Мзда из долларов мешает наводит порядок в Киеве.
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27.08.2020 11:14 Відповісти
Всех полицейских на нары ,пусть *** какой-нибудь канал роют ...
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27.08.2020 11:24 Відповісти
Мафіозна країна де люді повністью безправні.

Чи ось, наприклад: Неизвестные в масках и на авто похитили мужчину в Киеве под жуткие крики "Нет"

https://antikor.com.ua/articles/403905-neizvestnye_v_maskah_i_na_avto_pohitili_muhchinu_v_kieve_pod_hutkie_kriki_net
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27.08.2020 11:38 Відповісти
А что, кальян уже незаконен? За что требовали денег?
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27.08.2020 12:03 Відповісти
Возьмите любой ранок и отработайте ментов,что там сидят. В удивитесь из оборотам!
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27.08.2020 13:46 Відповісти
 
 