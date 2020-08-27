Спалах COVID-19 зафіксовано на трьох великих підприємствах Миколаєва

У Миколаєві на трьох великих підприємствах зафіксували спалахи захворювань співробітників на коронавірусну інфекцію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-N", про це йшлося під час засідання міської комісії з ТЕБ та НС.

Як повідомив начальник міського управління НС Олександр Герасименя, на КП "Миколаївводоканал" захворіли 26 співробітників, на заводі "Зоря" - "Машпроект" - 24, а на КП "Миколаївелектротранс" - 6 хворих.

За його словами, керівників вищевказаних підприємств запрошували на засідання комісії з НС, проводився аналіз і розроблявся алгоритм дій з недопущення подальшого поширення захворювання.

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Також чиновник повідомив, що є випадки захворювання на СП "Нібулон".

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, зафіксовано 1 974 нові випадки зараження. При цьому 49 раніше хворих померли. Це найвищий показник добової смертності з початку пандемії.