УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13471 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
23 921 2

Спалах COVID-19 зафіксовано на трьох великих підприємствах Миколаєва

Спалах COVID-19 зафіксовано на трьох великих підприємствах Миколаєва

У Миколаєві на трьох великих підприємствах зафіксували спалахи захворювань співробітників на коронавірусну інфекцію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-N", про це йшлося під час засідання міської комісії з ТЕБ та НС.

Як повідомив начальник міського управління НС Олександр Герасименя, на КП "Миколаївводоканал" захворіли 26 співробітників, на заводі "Зоря" - "Машпроект" - 24, а на КП "Миколаївелектротранс" - 6 хворих.

За його словами, керівників вищевказаних підприємств запрошували на засідання комісії з НС, проводився аналіз і розроблявся алгоритм дій з недопущення подальшого поширення захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає кількість госпіталізованих із COVID-19: у лікарнях перебувають 6 505 пацієнтів, на 3 тис. більше, ніж місяцем раніше, - Степанов

Також чиновник повідомив, що є випадки захворювання на СП "Нібулон".

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, зафіксовано 1 974 нові випадки зараження. При цьому 49 раніше хворих померли. Це найвищий показник добової смертності з початку пандемії.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1794) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это какой-то позор ....
показати весь коментар
27.08.2020 11:22 Відповісти
А що далі? Де гроші на коронавірус? Хто їх витратив на "Велике Крадівництво"?
показати весь коментар
27.08.2020 13:15 Відповісти
 
 