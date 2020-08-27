Вспышка COVID-19 зафиксирована на трех крупных предприятиях Николаева

В Николаеве на трех крупных предприятиях зафиксировали вспышки заболеваний сотрудников коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-N", об этом шла речь во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Как сообщил начальник городского управления ЧС Александр Герасименя, на КП "Николаевводоканал" заболели 26 сотрудников, на заводе "Зоря"-"Машпроект" - 24, а на КП "Николаевэлектротранс" - 6 заболевших.

По его словам, руководителей вышеуказанных предприятий приглашали на заседание комиссии по ЧС, проводился анализ и разрабатывался алгоритм действий по недопущению дальнейшего распространения заболевания.

Также чиновник сообщил, что есть случаи заболевания на СП "Нибулон".

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 27 августа, зафиксированы 1 974 новых случая заражения. При этом 49 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.