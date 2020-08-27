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Новини
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Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський

Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський

Україна і Туреччина мають значний потенціал для нарощування співпраці в оборонній промисловості, передовсім у сфері авіаційного двигунобудування і в авіаційній промисловості в цілому.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу сказав віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

"Це дорога з двостороннім рухом. Ми зацікавлені у можливостях турецької оборонної промисловості, так само як і турецька сторона зацікавлена у співпраці з Україною. Ми маємо для цього всі передумови: не маємо жодних обтяжуючих обставин, відкриті до співробітництва. Сподіваюся, що всі напрацювання найближчим часом будуть розглянуті на експертному рівні й перейдуть у підписання серйозних контрактів", - зазначив Уруський.

За його словами, Туреччина готова до співпраці з Україною. "За результатами зустрічей першого дня можу зробити висновок, що турецька сторона готова до розширення співробітництва з Україною в багатьох напрямках", - додав віцепрем’єр.

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Посадовець зауважив, що Україна та Туреччина мають серйозний потенціал для нарощування вже існуючої співпраці. "В першу чергу це нарощування в сфері авіаційного двигунобудування, взагалі в авіаційній промисловості. Ми запропонували можливості наших "Івченко-Прогрес" та "Мотор Січ" для розширення співпраці та співробітництва з турецькими компаніями. З’являється можливість налагодження співпраці з ДП "Антонов". Ми серйозно розглядаємо розширення нашого співробітництва з компанією Roketsan. Сподіваємося, що потенційні напрямки будуть реалізовані й ми наповнимо наше співробітництво ще більшим змістом", - сказав Уруський.

За його словами, наша держава зацікавлена у збільшенні експортного потенціалу. "Маємо завдання серйозно збільшити наш експортний потенціал, адже це створення робочих місць для наших громадян, покращення соціальної складової. Тому повинні думати, як можемо наповнювати контрактними зобов’язаннями наші підприємства", - додав посадовець.

Найближчим часом він планує здійснити візити до країн-партнерів Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Як відомо, візит української делегації триватиме три дні та відбуватиметься у двох містах - Анкарі та Стамбулі. Вчора Україна та Туреччина підписали Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини. Українська делегація відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ та компанії Roketsan.

Також читайте: Підприємства авіабудування виведуть з "Укроборонпрому" і об'єднають у холдинг з аерокосмічними, - Уруський

Автор: 

Туреччина (3491) авіакосмічна галузь (177) ОПК (210) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+2
".. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"..

вы сначала национализируйте "Мотор Сич" а потом что-то предлагайте от его имени..
А если Богуслаев съездит на Валаам, пообщается с попами ФСБшными и те ему сообщат, что пресвятая русская Углеводородица не хочет, что бы "Мотор Сич" сотрудничал с турками в интересах Украины.. и что вы Богуслаеву за это сделаете?!.. ничего!
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27.08.2020 11:22
+1
Та ви про свою опікуйтесь в першу чергу.
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27.08.2020 11:14
+1
Для некоторых уже и давно. Но зелени об этом не доложили. Фото с "отдыха" в Турции.

Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський - Цензор.НЕТ 1047
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27.08.2020 11:31
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Та ви про свою опікуйтесь в першу чергу.
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27.08.2020 11:14 Відповісти
Україна заціквалена в першу чергу в польському танковму заводі Лабеді-Бумар на якому можна вробляти танки БМ Оплот, бо завод ім.Малишева не може їх виробляти через свої технологічну відсталість! Далі Україна зацікавлена в румунському та словацькому заводах для виробництва модернізованих БМП, які були модернізоваі румунами та словаками кожен по своїй програмі! Україна зацікавлена в чеських військових заводах для виробництва стрілецької зброї та гармат для бойових модулів, бо наші гармати не можуть влучити в ціль, стволи бовтаються як гівно в ополонці. Україна зацікавлена в чеських заводах з виробництва радіостанцій, колісних тягачів Татра, САУ Дана, в заводах з виробництва бойових літаків, щоб виробляти китайсько-український літак L-15 який є винищувачем-бомбардувальником-штурмовиком-розвідником одночасно. Україна зацікавлена в болгарських заводах з виробництва мінометів та гранатометів та іншої зброї. Туреччина для України не є пріоритетом, Туреччина не володіє ************ технологіями і тому є країної третього світу!
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Увидите ещё, Турция окажется нашим основным, после Штатов, военным партнёром и страной Дела, а не озабоченностей и переживаний
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27.08.2020 11:17 Відповісти
Для некоторых уже и давно. Но зелени об этом не доложили. Фото с "отдыха" в Турции.

Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський - Цензор.НЕТ 1047
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27.08.2020 11:31 Відповісти
особенно если вспомнить, что Рашка сраная умудрилась пересраться едва ли не со всеми странами черноморского региона.
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27.08.2020 11:22 Відповісти
Но ракеты в Турцию продаёт и АЭС там строит... Да и по части экспорта зерна Эрдогану серьёзно нас уделывает.
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27.08.2020 11:34 Відповісти
".. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"..

вы сначала национализируйте "Мотор Сич" а потом что-то предлагайте от его имени..
А если Богуслаев съездит на Валаам, пообщается с попами ФСБшными и те ему сообщат, что пресвятая русская Углеводородица не хочет, что бы "Мотор Сич" сотрудничал с турками в интересах Украины.. и что вы Богуслаеву за это сделаете?!.. ничего!
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27.08.2020 11:22 Відповісти
вывод можно сделать один - нет в Украине инженеров и специалистов, есть только дободятлы ниочемрассуждающие...
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27.08.2020 11:24 Відповісти
осталось ислам принять...
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27.08.2020 11:36 Відповісти
Вам кацапам уже скоро..
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27.08.2020 11:42 Відповісти
Украина поставляеть Турции двигатели для нового боевого дрона Акинчи...,Мавзолейные ...Эрдоган вас крыс мочил и будет мочить...и в Ливии и в Сирии...
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27.08.2020 11:47 Відповісти
Мы можем с Турцией построить Космодром на острове Змеинном
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28.08.2020 11:07 Відповісти
 
 