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Мы заинтересованы в возможностях турецкой оборонной промышленности, - Уруский

Мы заинтересованы в возможностях турецкой оборонной промышленности, - Уруский

Украина и Турция имеют значительный потенциал для наращивания сотрудничества в оборонной промышленности, в первую очередь в сфере авиационного двигателестроения и в авиационной промышленности в целом.

Об этом в комментарии Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"Это дорога с двусторонним движением. Мы заинтересованы в возможностях турецкой оборонной промышленности, так же как и турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Мы имеем для этого все предпосылки: нет никаких отягчающих обстоятельств, открыты к сотрудничеству. Надеюсь, что все наработки в ближайшее время будут рассмотрены на экспертном уровне и перейдут в подписание серьезных контрактов", - отметил Уруский.

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По его словам, Турция готова к сотрудничеству с Украиной. "По результатам встреч первого дня могу сделать вывод, что турецкая сторона готова к расширению сотрудничества с Украиной по многим направлениям", - добавил вице-премьер.

Чиновник отметил, что Украина и Турция имеют серьезный потенциал для наращивания уже существующего сотрудничества. "В первую очередь это наращивание в сфере авиационного двигателестроения, вообще в авиационной промышленности. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич" для расширения сотрудничества и сотрудничества с турецкими компаниями. Появляется возможность налаживания сотрудничества с ГП "Антонов". Мы серьезно рассматриваем расширение нашего сотрудничества с компанией Roketsan. Надеемся, что потенциальные направления будут реализованы и мы наполним наше сотрудничество еще большим содержанием", - сказал Уруский.

По его словам, наше государство заинтересовано в увеличении экспортного потенциала. "Есть задача серьезно увеличить наш экспортный потенциал, ведь это создание рабочих мест для наших граждан, улучшение социальной составляющей. Поэтому должны думать, как можем наполнять контрактными обязательствами наши предприятия", - добавил чиновник.

В ближайшее время он планирует осуществить визиты в страны-партнеры Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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Как известно, визит украинской делегации продлится три дня и будет проходить в двух городах - Анкаре и Стамбуле. Вчера Украина и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством стратегических отраслей промышленности и Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции. Украинская делегация посетила производственные мощности авиакосмической корпорации ТАИ и компании Roketsan.

Автор: 

Турция (3372) авиакосмическая отрасль (72) ОПК (142) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+2
".. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"..

вы сначала национализируйте "Мотор Сич" а потом что-то предлагайте от его имени..
А если Богуслаев съездит на Валаам, пообщается с попами ФСБшными и те ему сообщат, что пресвятая русская Углеводородица не хочет, что бы "Мотор Сич" сотрудничал с турками в интересах Украины.. и что вы Богуслаеву за это сделаете?!.. ничего!
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27.08.2020 11:22
+1
Та ви про свою опікуйтесь в першу чергу.
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27.08.2020 11:14
+1
Для некоторых уже и давно. Но зелени об этом не доложили. Фото с "отдыха" в Турции.

Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський - Цензор.НЕТ 1047
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27.08.2020 11:31
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Та ви про свою опікуйтесь в першу чергу.
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27.08.2020 11:14 Ответить
Україна заціквалена в першу чергу в польському танковму заводі Лабеді-Бумар на якому можна вробляти танки БМ Оплот, бо завод ім.Малишева не може їх виробляти через свої технологічну відсталість! Далі Україна зацікавлена в румунському та словацькому заводах для виробництва модернізованих БМП, які були модернізоваі румунами та словаками кожен по своїй програмі! Україна зацікавлена в чеських військових заводах для виробництва стрілецької зброї та гармат для бойових модулів, бо наші гармати не можуть влучити в ціль, стволи бовтаються як гівно в ополонці. Україна зацікавлена в чеських заводах з виробництва радіостанцій, колісних тягачів Татра, САУ Дана, в заводах з виробництва бойових літаків, щоб виробляти китайсько-український літак L-15 який є винищувачем-бомбардувальником-штурмовиком-розвідником одночасно. Україна зацікавлена в болгарських заводах з виробництва мінометів та гранатометів та іншої зброї. Туреччина для України не є пріоритетом, Туреччина не володіє ************ технологіями і тому є країної третього світу!
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27.08.2020 13:08 Ответить
Увидите ещё, Турция окажется нашим основным, после Штатов, военным партнёром и страной Дела, а не озабоченностей и переживаний
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27.08.2020 11:17 Ответить
Для некоторых уже и давно. Но зелени об этом не доложили. Фото с "отдыха" в Турции.

Ми зацікавлені в можливостях турецької оборонної промисловості, - Уруський - Цензор.НЕТ 1047
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27.08.2020 11:31 Ответить
особенно если вспомнить, что Рашка сраная умудрилась пересраться едва ли не со всеми странами черноморского региона.
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27.08.2020 11:22 Ответить
Но ракеты в Турцию продаёт и АЭС там строит... Да и по части экспорта зерна Эрдогану серьёзно нас уделывает.
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27.08.2020 11:34 Ответить
".. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"..

вы сначала национализируйте "Мотор Сич" а потом что-то предлагайте от его имени..
А если Богуслаев съездит на Валаам, пообщается с попами ФСБшными и те ему сообщат, что пресвятая русская Углеводородица не хочет, что бы "Мотор Сич" сотрудничал с турками в интересах Украины.. и что вы Богуслаеву за это сделаете?!.. ничего!
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27.08.2020 11:22 Ответить
вывод можно сделать один - нет в Украине инженеров и специалистов, есть только дободятлы ниочемрассуждающие...
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27.08.2020 11:24 Ответить
осталось ислам принять...
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27.08.2020 11:36 Ответить
Вам кацапам уже скоро..
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27.08.2020 11:42 Ответить
Украина поставляеть Турции двигатели для нового боевого дрона Акинчи...,Мавзолейные ...Эрдоган вас крыс мочил и будет мочить...и в Ливии и в Сирии...
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27.08.2020 11:47 Ответить
Мы можем с Турцией построить Космодром на острове Змеинном
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28.08.2020 11:07 Ответить
 
 