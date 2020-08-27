Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель телефонували Олександру Лукашенку. Однак Лукашенко не відповів на дзвінки.

Про це повідомив прем'єр Естонії Юрі Ратас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наскільки я знаю, вони дзвонили не тільки президенту РФ. Прохання про телефонні переговори від обох європейських лідерів були направлені також до Мінська Олександру Лукашенку, який не відповів і не взяв трубку", - сказав Ратас.

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Естонський прем'єр зазначив, що Росія "відіграє важливу роль" у питаннях, які стосуються Білорусі і "в цілому в цьому регіоні". Прем'єр Естонії зазначив, що Меркель і Макрон запропонували провести вільні вибори за участю міжнародних спостерігачів.



"Але, як відомо, Лукашенко від цього відмовився", - сказав Ратас.