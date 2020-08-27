Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас
Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель телефонували Олександру Лукашенку. Однак Лукашенко не відповів на дзвінки.
Про це повідомив прем'єр Естонії Юрі Ратас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Наскільки я знаю, вони дзвонили не тільки президенту РФ. Прохання про телефонні переговори від обох європейських лідерів були направлені також до Мінська Олександру Лукашенку, який не відповів і не взяв трубку", - сказав Ратас.
Естонський прем'єр зазначив, що Росія "відіграє важливу роль" у питаннях, які стосуються Білорусі і "в цілому в цьому регіоні". Прем'єр Естонії зазначив, що Меркель і Макрон запропонували провести вільні вибори за участю міжнародних спостерігачів.
"Але, як відомо, Лукашенко від цього відмовився", - сказав Ратас.
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Тому ніяких розмов з західними лідерами.
Лука: диагноз длб!
Под овцами я подразумеваю, конечно, опущенных чиновников и силовиков, которые ему в рот смотрят и каждому слову поддакивают, а не белорусский народ.
К настоящему народу, а не подготовленной массовке он единственный раз за 26 лет рискнул на заводе выйти, так его сразу на камеру и на х*** послали, и застрелиться посоветовали. Думаю, еще на 26 лет отбили охоту с простыми людьми разговаривать.
А Меркель и Макрона, какие бы они ни были, в отличие от тех же заводчан на сутки не посадишь, уголовку им не пришьешь, за пределы Беларуси не выдворишь, они и так там, а главное, еще и раззвонят потом по всему миру, какое оно - Луковое убогое.
Нельзя ему с ними говорить. Во-первых, сказать нечего. Во-вторых, просто нельзя.
Интересно что бы Лука ответил, если бы его спросили об этих звонках?