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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас

Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель телефонували Олександру Лукашенку. Однак Лукашенко не відповів на дзвінки.

Про це повідомив прем'єр Естонії Юрі Ратас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наскільки я знаю, вони дзвонили не тільки президенту РФ. Прохання про телефонні переговори від обох європейських лідерів були направлені також до Мінська Олександру Лукашенку, який не відповів і не взяв трубку", - сказав Ратас.

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Естонський прем'єр зазначив, що Росія "відіграє важливу роль" у питаннях, які стосуються Білорусі і "в цілому в цьому регіоні". Прем'єр Естонії зазначив, що Меркель і Макрон запропонували провести вільні вибори за участю міжнародних спостерігачів.

"Але, як відомо, Лукашенко від цього відмовився", - сказав Ратас.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Меркель Ангела (1139) Макрон Емманюель (1453) Ратас (9)


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Топ коментарі
+12
может бульбу копал и не слышал
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27.08.2020 12:52
+7
ха-ха, дэсяць прапушчэных!
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27.08.2020 12:53
+5
Лука знає, що на чесних виборах він програє будь-якому кандидату від опозиції.
Тому ніяких розмов з західними лідерами.
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27.08.2020 12:53
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Возомнивший о себе хам
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27.08.2020 12:52 Відповісти
может бульбу копал и не слышал
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27.08.2020 12:52 Відповісти
Так, КАКАВ (срав) і не чув з-за шуму повітря з яким виходив з нього продукт страху....
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27.08.2020 14:09 Відповісти
Обиделся фюрер, захлюздил..
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27.08.2020 12:53 Відповісти
Лука знає, що на чесних виборах він програє будь-якому кандидату від опозиції.
Тому ніяких розмов з західними лідерами.
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27.08.2020 12:53 Відповісти
ха-ха, дэсяць прапушчэных!
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27.08.2020 12:53 Відповісти
Оце Бульбофюреру всєя Білорусі нічого робити як розмовляти з якоюсь Європою.
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27.08.2020 12:54 Відповісти
Диктатор Вейшнорії Лука окопався і чекає на напад НАТО. Після "виборів" НАТО різко захтіло захопити Вейшнорію і забрати у неї всю бульбу і гомєльский кривет.))
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27.08.2020 12:54 Відповісти
Батька вообще горячий парень.
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27.08.2020 12:56 Відповісти
Ветошью прикинулся..
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27.08.2020 12:57 Відповісти
в образу впал таракан.
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27.08.2020 12:59 Відповісти
сначала пренебрежительно игнорировать звонки Меркель и Макрона, а затем унижаясь и подобострастно виляя куцым хвостиком вылизывать ухо Пукену..
Лука: диагноз длб!
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27.08.2020 13:00 Відповісти
Ну о чем будет говорить комуняка-уголоврик, его интересует только собственная задница, они могут преступнику гарантировать свободу и сохранить все наворованное, ну это же бред.
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27.08.2020 13:02 Відповісти
On s zapadom teper vet negovorit,tam vragi vokrug.Krome putlera on ne s kem negovorit.
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27.08.2020 13:02 Відповісти
Типичный молодец среди овец.

Под овцами я подразумеваю, конечно, опущенных чиновников и силовиков, которые ему в рот смотрят и каждому слову поддакивают, а не белорусский народ.

К настоящему народу, а не подготовленной массовке он единственный раз за 26 лет рискнул на заводе выйти, так его сразу на камеру и на х*** послали, и застрелиться посоветовали. Думаю, еще на 26 лет отбили охоту с простыми людьми разговаривать.

А Меркель и Макрона, какие бы они ни были, в отличие от тех же заводчан на сутки не посадишь, уголовку им не пришьешь, за пределы Беларуси не выдворишь, они и так там, а главное, еще и раззвонят потом по всему миру, какое оно - Луковое убогое.

Нельзя ему с ними говорить. Во-первых, сказать нечего. Во-вторых, просто нельзя.
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27.08.2020 13:02 Відповісти
Якщо лука має зв'язок з х..лом, то навіщо йому спілкуватись з під...ловниками.
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27.08.2020 13:04 Відповісти
Не,просто батарейка села..
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27.08.2020 13:05 Відповісти
у него обострение паранойи
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Хорошо, хоть не сбрасывает звонки... Быдлован
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27.08.2020 13:11 Відповісти
Обложите его как северную корею и пусть правит
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27.08.2020 13:13 Відповісти
Вот это поворот!
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27.08.2020 13:15 Відповісти
Что бы они от него услашили? Это была бы непереводимая игра слов.
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27.08.2020 13:18 Відповісти
Занят был, спортивной ходьбой с автоматом занимался.
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27.08.2020 13:19 Відповісти
Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 1079
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27.08.2020 13:23 Відповісти
Тут така муйня, що Колєнька ще не підОріс. Він поуи підАпрсток.
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27.08.2020 13:39 Відповісти
Какие свободные выборы в зависимой стране?
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27.08.2020 13:37 Відповісти
Не исключено, что его изолируют от контактов с западными политиками и не докладывают об этих звонках. Только лилипутин должен вливать в уши загнанного зверя свою "правду".
Интересно что бы Лука ответил, если бы его спросили об этих звонках?
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27.08.2020 14:17 Відповісти
...примеряет "мундир"..."лугандоновца"....Великий "ху*ло" с "говорящей калантаровской "лошадью за него "порешают"...
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27.08.2020 14:26 Відповісти
Ха=Ха-Ха! На десятый день и эстонец об этом узнал))))))
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27.08.2020 14:40 Відповісти
 
 