Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона, - премьер Эстонии Ратас

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.

Об этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - сказал Ратас.

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Эстонский премьер отметил, что Россия "играет важную роль" в вопросах, которые касаются Беларуси и "в целом в этом регионе". Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.

"Но, как известно, Лукашенко от этого отказался", - сказал Ратас.