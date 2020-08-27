Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона, - премьер Эстонии Ратас
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.
Об этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - сказал Ратас.
Эстонский премьер отметил, что Россия "играет важную роль" в вопросах, которые касаются Беларуси и "в целом в этом регионе". Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.
"Но, как известно, Лукашенко от этого отказался", - сказал Ратас.
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Тому ніяких розмов з західними лідерами.
Лука: диагноз длб!
Под овцами я подразумеваю, конечно, опущенных чиновников и силовиков, которые ему в рот смотрят и каждому слову поддакивают, а не белорусский народ.
К настоящему народу, а не подготовленной массовке он единственный раз за 26 лет рискнул на заводе выйти, так его сразу на камеру и на х*** послали, и застрелиться посоветовали. Думаю, еще на 26 лет отбили охоту с простыми людьми разговаривать.
А Меркель и Макрона, какие бы они ни были, в отличие от тех же заводчан на сутки не посадишь, уголовку им не пришьешь, за пределы Беларуси не выдворишь, они и так там, а главное, еще и раззвонят потом по всему миру, какое оно - Луковое убогое.
Нельзя ему с ними говорить. Во-первых, сказать нечего. Во-вторых, просто нельзя.
Интересно что бы Лука ответил, если бы его спросили об этих звонках?