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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона, - премьер Эстонии Ратас

Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона, - премьер Эстонии Ратас

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.

 Об этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - сказал Ратас.

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Эстонский премьер отметил, что Россия "играет важную роль" в вопросах, которые касаются Беларуси и "в целом в этом регионе". Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.

"Но, как известно, Лукашенко от этого отказался", - сказал Ратас.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Меркель Ангела (2125) Макрон Эмманюэль (1299) Ратас (8)


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Топ комментарии
+12
может бульбу копал и не слышал
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27.08.2020 12:52
+7
ха-ха, дэсяць прапушчэных!
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27.08.2020 12:53
+5
Лука знає, що на чесних виборах він програє будь-якому кандидату від опозиції.
Тому ніяких розмов з західними лідерами.
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27.08.2020 12:53
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Возомнивший о себе хам
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27.08.2020 12:52 Ответить
может бульбу копал и не слышал
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27.08.2020 12:52 Ответить
Так, КАКАВ (срав) і не чув з-за шуму повітря з яким виходив з нього продукт страху....
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27.08.2020 14:09 Ответить
Обиделся фюрер, захлюздил..
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27.08.2020 12:53 Ответить
Лука знає, що на чесних виборах він програє будь-якому кандидату від опозиції.
Тому ніяких розмов з західними лідерами.
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27.08.2020 12:53 Ответить
ха-ха, дэсяць прапушчэных!
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27.08.2020 12:53 Ответить
Оце Бульбофюреру всєя Білорусі нічого робити як розмовляти з якоюсь Європою.
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27.08.2020 12:54 Ответить
Диктатор Вейшнорії Лука окопався і чекає на напад НАТО. Після "виборів" НАТО різко захтіло захопити Вейшнорію і забрати у неї всю бульбу і гомєльский кривет.))
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27.08.2020 12:54 Ответить
Батька вообще горячий парень.
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27.08.2020 12:56 Ответить
Ветошью прикинулся..
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27.08.2020 12:57 Ответить
в образу впал таракан.
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27.08.2020 12:59 Ответить
сначала пренебрежительно игнорировать звонки Меркель и Макрона, а затем унижаясь и подобострастно виляя куцым хвостиком вылизывать ухо Пукену..
Лука: диагноз длб!
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27.08.2020 13:00 Ответить
Ну о чем будет говорить комуняка-уголоврик, его интересует только собственная задница, они могут преступнику гарантировать свободу и сохранить все наворованное, ну это же бред.
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27.08.2020 13:02 Ответить
On s zapadom teper vet negovorit,tam vragi vokrug.Krome putlera on ne s kem negovorit.
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27.08.2020 13:02 Ответить
Типичный молодец среди овец.

Под овцами я подразумеваю, конечно, опущенных чиновников и силовиков, которые ему в рот смотрят и каждому слову поддакивают, а не белорусский народ.

К настоящему народу, а не подготовленной массовке он единственный раз за 26 лет рискнул на заводе выйти, так его сразу на камеру и на х*** послали, и застрелиться посоветовали. Думаю, еще на 26 лет отбили охоту с простыми людьми разговаривать.

А Меркель и Макрона, какие бы они ни были, в отличие от тех же заводчан на сутки не посадишь, уголовку им не пришьешь, за пределы Беларуси не выдворишь, они и так там, а главное, еще и раззвонят потом по всему миру, какое оно - Луковое убогое.

Нельзя ему с ними говорить. Во-первых, сказать нечего. Во-вторых, просто нельзя.
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27.08.2020 13:02 Ответить
Якщо лука має зв'язок з х..лом, то навіщо йому спілкуватись з під...ловниками.
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27.08.2020 13:04 Ответить
Не,просто батарейка села..
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27.08.2020 13:05 Ответить
у него обострение паранойи
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27.08.2020 13:08 Ответить
Хорошо, хоть не сбрасывает звонки... Быдлован
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27.08.2020 13:11 Ответить
Обложите его как северную корею и пусть правит
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27.08.2020 13:13 Ответить
Вот это поворот!
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27.08.2020 13:15 Ответить
Что бы они от него услашили? Это была бы непереводимая игра слов.
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27.08.2020 13:18 Ответить
Занят был, спортивной ходьбой с автоматом занимался.
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27.08.2020 13:19 Ответить
Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 1079
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27.08.2020 13:23 Ответить
Тут така муйня, що Колєнька ще не підОріс. Він поуи підАпрсток.
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27.08.2020 13:39 Ответить
Какие свободные выборы в зависимой стране?
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27.08.2020 13:37 Ответить
Не исключено, что его изолируют от контактов с западными политиками и не докладывают об этих звонках. Только лилипутин должен вливать в уши загнанного зверя свою "правду".
Интересно что бы Лука ответил, если бы его спросили об этих звонках?
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27.08.2020 14:17 Ответить
...примеряет "мундир"..."лугандоновца"....Великий "ху*ло" с "говорящей калантаровской "лошадью за него "порешают"...
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27.08.2020 14:26 Ответить
Ха=Ха-Ха! На десятый день и эстонец об этом узнал))))))
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27.08.2020 14:40 Ответить
 
 