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Байден погодився вийти на дебати з Трампом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий дебатувати зі своїм опонентом - діючим президентом, республіканцем Дональдом Трампом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, 28 серпня в ефірі телеканалу Байден прийняв виклик, який раніше неодноразово ігнорував.
"Я збираюся дебатувати з ним", - заявив опонент Трампа.
В інтерв'ю MSNBC Байден сказав, що "перевірятиме факти" під час дебатів.
Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона стверджувала, що Трамп поводитиметься на них негідно.
Водночас коли саме відбудуться дебати, поки невідомо.
Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Топ коментарі
+13 Welt Schmerz
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Будь ласка, зачекайте...
Дебіл, що й двох слів звязати не може й уособлює купу дебілів у країні, проти діючого Президента.
Буде читать по бамашкє.
(у білій сорочці, між ним і Порошенком).
Если подход есть, то будет как у ЗЕ - после дозы кокса, без всякого запора крови и мочи, анализы будут чистыми.
ну конечно же она тебя перегавкает и ще за ногу вхопить....
ето как пятерошнику "драться с отборной шпаной".
примерно то же самое будет и здесь, тока не в колено.
и да я в нем не уверен - он не хам, а согласился на свару по хамовью....
особенно того, шо и спасать не надо.
мабуть жизнь прошла зря....
и для девушек - никогда не появляйтесь на какой бы то ни было
презентации мужа в защитной гимнастерке - даже если вы его не любите.
Против Трампа - моральное разложение (бдлядство с конкурсами красоты, отношения с собственной дочерью, 4 банкротства, непонятно откуда взятые деньги (может как раз путинские), зять-хабадник, и открытая поддержка путина.
А против Байдена - "Бурисма" и возраст.