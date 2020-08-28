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Байден погодився вийти на дебати з Трампом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден погодився вийти на дебати з Трампом

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий дебатувати зі своїм опонентом - діючим президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, 28 серпня в ефірі телеканалу Байден прийняв виклик, який раніше неодноразово ігнорував.

"Я збираюся дебатувати з ним", - заявив опонент Трампа.

В інтерв'ю MSNBC Байден сказав, що "перевірятиме факти" під час дебатів.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона стверджувала, що Трамп поводитиметься на них негідно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом

Водночас коли саме відбудуться дебати, поки невідомо.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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Топ коментарі
+13
Стадіон так стадіон! Байден согласился выйти на дебаты с Трампом - Цензор.НЕТ 2153
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28.08.2020 09:46
+7
З аналізами.
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28.08.2020 09:49
+4
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 2152
Буде читать по бамашкє.
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28.08.2020 09:51
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Стадіон так стадіон! Байден согласился выйти на дебаты с Трампом - Цензор.НЕТ 2153
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28.08.2020 09:46 Відповісти
З аналізами.
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28.08.2020 09:49 Відповісти
Паркан сечі Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 5277
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28.08.2020 19:00 Відповісти
Буде те саме, що й в нас у 2019.
Дебіл, що й двох слів звязати не може й уособлює купу дебілів у країні, проти діючого Президента.
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28.08.2020 09:47 Відповісти
та Байден профессиональный балабол, он даже в маразме не потеряет свой скилл
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28.08.2020 09:49 Відповісти
Увы, не совсем так. Он далеко не балабол, в отличие от Трампа, который его обгавкает и не поморщится.
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28.08.2020 10:04 Відповісти
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 2152
Буде читать по бамашкє.
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28.08.2020 09:51 Відповісти
ну вот это навряд ли....он не из цирка
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28.08.2020 09:57 Відповісти
Зверніть увагу, що Зеленський ховається за свого охоронця.
(у білій сорочці, між ним і Порошенком).
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28.08.2020 10:28 Відповісти
А еще у кого-то плохо со зрением...
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 5631
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28.08.2020 11:38 Відповісти
Ну прямо дуэль. Иду на вы и всё такое. Перчатку бы ещё белую швырнул)))
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28.08.2020 09:49 Відповісти
и анализы в эколабе пальчевского неплохо бы сдать...
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28.08.2020 09:49 Відповісти
К Пальчесвскому нужен особый подход.

Если подход есть, то будет как у ЗЕ - после дозы кокса, без всякого запора крови и мочи, анализы будут чистыми.
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28.08.2020 09:54 Відповісти
в бой идут одни старики
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28.08.2020 09:50 Відповісти
да он не мог не согласиться на дебаты....
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28.08.2020 09:55 Відповісти
почему? - его бы поняли.
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28.08.2020 09:57 Відповісти
глупо и незачем - ето как дебатировать с цепной собакой.
ну конечно же она тебя перегавкает и ще за ногу вхопить....
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28.08.2020 09:55 Відповісти
А кто цепная собака сегодня?
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28.08.2020 09:59 Відповісти
та же, шо и вчера - руденька така
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28.08.2020 10:00 Відповісти
К тому же Байден далеко не игрок на публику. Он изначально в проигрыше с этими дебатами.
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28.08.2020 10:01 Відповісти
одним своим согласием деда сбросил очки - ну не хам он.

ето как пятерошнику "драться с отборной шпаной".
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28.08.2020 10:06 Відповісти
та и не будет никаких дебатов - будут персональньные хамские наезды....
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28.08.2020 10:10 Відповісти
Даремно, грати з популістом по його правилах.
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28.08.2020 10:10 Відповісти
Цікаво - не пропустити би.
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28.08.2020 10:11 Відповісти
отдаю джо должое за смелость - но ета собачья, с одной собакой, свара никому не нужна...
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28.08.2020 10:12 Відповісти
всем же понравилось "на стадионе" - когда пороху в колено щось гавкало....
примерно то же самое будет и здесь, тока не в колено.
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28.08.2020 10:17 Відповісти
Вы так не уверены в своём кандидате? Мне было достаточно одной вещи сказанной Порошенко на стадионе - то что Зеленский это не кот в мешке, он и есть тот мешок, из которого повылазит всякая нечисть. Так и оказалось на 100%.
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28.08.2020 10:29 Відповісти
ето не мой кандидат - ето кандидат напротив.
и да я в нем не уверен - он не хам, а согласился на свару по хамовью....
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28.08.2020 10:36 Відповісти
видимо и правда дурак.
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28.08.2020 10:38 Відповісти
К такому возрасту сложно сохранить ясный ум, хорошо что в США президент не царь.
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28.08.2020 10:43 Відповісти
а то доня парубок - аж на 5 лет моложее и с комплексом спасителя всего,
особенно того, шо и спасать не надо.
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28.08.2020 10:47 Відповісти
с ужасом думаю, а как же мы жили без рыжего до рыжего?
мабуть жизнь прошла зря....
и для девушек - никогда не появляйтесь на какой бы то ни было
презентации мужа в защитной гимнастерке - даже если вы его не любите.
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28.08.2020 19:31 Відповісти
примерно так и проигрываются выборы, если тока у Джо нет убийственного козыря в рукаве...
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28.08.2020 10:23 Відповісти
Рыжий петух! Пора на покой вместе со своим другом путлером!
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28.08.2020 10:34 Відповісти
Сложный случай.. На счет нести пургу Трампопон "чемпион" среди клоунов, тут с ним тягаться сложно.. Да и Байден не в той форме, чисто по возрасту.. Но будем посмотреть.
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28.08.2020 11:08 Відповісти
может существенно изменить ситуацию в любую сторону.
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28.08.2020 11:17 Відповісти
Байден политик, а Трамп - хамло.
Против Трампа - моральное разложение (бдлядство с конкурсами красоты, отношения с собственной дочерью, 4 банкротства, непонятно откуда взятые деньги (может как раз путинские), зять-хабадник, и открытая поддержка путина.
А против Байдена - "Бурисма" и возраст.
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28.08.2020 13:00 Відповісти
Угу, Бурисма это конечно круче, чем работа на СВР России.
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28.08.2020 14:43 Відповісти
Будуть здавати паркан сечі на аналізи? (і тин крові з відня)
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28.08.2020 18:59 Відповісти
 
 