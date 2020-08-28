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Байден согласился выйти на дебаты с Трампом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов дебатировать со своим оппонентом – действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, 28 августа в эфире телеканала Байден принял вызов, который ранее неоднократно игнорировал.
"Я собираюсь дебатировать с ним", - заявил оппонент Трампа.
В интервью MSNBC Байден сказал, что будет "проверять факты" во время дебатов.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступала против проведения дебатов. Она утверждала, что Трамп будет вести себя на них недостойно.
В то же время когда именно состоятся дебаты, пока неизвестно.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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+13 Welt Schmerz
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Пожалуйста, подождите...
Дебіл, що й двох слів звязати не може й уособлює купу дебілів у країні, проти діючого Президента.
Буде читать по бамашкє.
(у білій сорочці, між ним і Порошенком).
Если подход есть, то будет как у ЗЕ - после дозы кокса, без всякого запора крови и мочи, анализы будут чистыми.
ну конечно же она тебя перегавкает и ще за ногу вхопить....
ето как пятерошнику "драться с отборной шпаной".
примерно то же самое будет и здесь, тока не в колено.
и да я в нем не уверен - он не хам, а согласился на свару по хамовью....
особенно того, шо и спасать не надо.
мабуть жизнь прошла зря....
и для девушек - никогда не появляйтесь на какой бы то ни было
презентации мужа в защитной гимнастерке - даже если вы его не любите.
Против Трампа - моральное разложение (бдлядство с конкурсами красоты, отношения с собственной дочерью, 4 банкротства, непонятно откуда взятые деньги (может как раз путинские), зять-хабадник, и открытая поддержка путина.
А против Байдена - "Бурисма" и возраст.