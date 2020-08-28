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Байден согласился выйти на дебаты с Трампом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден согласился выйти на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов дебатировать со своим оппонентом – действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, 28 августа в эфире телеканала Байден принял вызов, который ранее неоднократно игнорировал.

"Я собираюсь дебатировать с ним", - заявил оппонент Трампа.

В интервью MSNBC Байден сказал, что будет "проверять факты" во время дебатов.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступала против проведения дебатов. Она утверждала, что Трамп будет вести себя на них недостойно.

В то же время когда именно состоятся дебаты, пока неизвестно.

Читайте также: Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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Топ комментарии
+13
Стадіон так стадіон! Байден согласился выйти на дебаты с Трампом - Цензор.НЕТ 2153
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28.08.2020 09:46
+7
З аналізами.
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28.08.2020 09:49
+4
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 2152
Буде читать по бамашкє.
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28.08.2020 09:51
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Стадіон так стадіон! Байден согласился выйти на дебаты с Трампом - Цензор.НЕТ 2153
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28.08.2020 09:46 Ответить
З аналізами.
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28.08.2020 09:49 Ответить
Паркан сечі Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 5277
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28.08.2020 19:00 Ответить
Буде те саме, що й в нас у 2019.
Дебіл, що й двох слів звязати не може й уособлює купу дебілів у країні, проти діючого Президента.
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28.08.2020 09:47 Ответить
та Байден профессиональный балабол, он даже в маразме не потеряет свой скилл
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28.08.2020 09:49 Ответить
Увы, не совсем так. Он далеко не балабол, в отличие от Трампа, который его обгавкает и не поморщится.
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28.08.2020 10:04 Ответить
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 2152
Буде читать по бамашкє.
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28.08.2020 09:51 Ответить
ну вот это навряд ли....он не из цирка
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28.08.2020 09:57 Ответить
Зверніть увагу, що Зеленський ховається за свого охоронця.
(у білій сорочці, між ним і Порошенком).
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28.08.2020 10:28 Ответить
А еще у кого-то плохо со зрением...
Байден погодився вийти на дебати з Трампом - Цензор.НЕТ 5631
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28.08.2020 11:38 Ответить
Ну прямо дуэль. Иду на вы и всё такое. Перчатку бы ещё белую швырнул)))
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28.08.2020 09:49 Ответить
и анализы в эколабе пальчевского неплохо бы сдать...
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28.08.2020 09:49 Ответить
К Пальчесвскому нужен особый подход.

Если подход есть, то будет как у ЗЕ - после дозы кокса, без всякого запора крови и мочи, анализы будут чистыми.
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28.08.2020 09:54 Ответить
в бой идут одни старики
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28.08.2020 09:50 Ответить
да он не мог не согласиться на дебаты....
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28.08.2020 09:55 Ответить
почему? - его бы поняли.
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28.08.2020 09:57 Ответить
глупо и незачем - ето как дебатировать с цепной собакой.
ну конечно же она тебя перегавкает и ще за ногу вхопить....
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28.08.2020 09:55 Ответить
А кто цепная собака сегодня?
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28.08.2020 09:59 Ответить
та же, шо и вчера - руденька така
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28.08.2020 10:00 Ответить
К тому же Байден далеко не игрок на публику. Он изначально в проигрыше с этими дебатами.
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28.08.2020 10:01 Ответить
одним своим согласием деда сбросил очки - ну не хам он.

ето как пятерошнику "драться с отборной шпаной".
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28.08.2020 10:06 Ответить
та и не будет никаких дебатов - будут персональньные хамские наезды....
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28.08.2020 10:10 Ответить
Даремно, грати з популістом по його правилах.
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28.08.2020 10:10 Ответить
Цікаво - не пропустити би.
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28.08.2020 10:11 Ответить
отдаю джо должое за смелость - но ета собачья, с одной собакой, свара никому не нужна...
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28.08.2020 10:12 Ответить
всем же понравилось "на стадионе" - когда пороху в колено щось гавкало....
примерно то же самое будет и здесь, тока не в колено.
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28.08.2020 10:17 Ответить
Вы так не уверены в своём кандидате? Мне было достаточно одной вещи сказанной Порошенко на стадионе - то что Зеленский это не кот в мешке, он и есть тот мешок, из которого повылазит всякая нечисть. Так и оказалось на 100%.
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28.08.2020 10:29 Ответить
ето не мой кандидат - ето кандидат напротив.
и да я в нем не уверен - он не хам, а согласился на свару по хамовью....
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28.08.2020 10:36 Ответить
видимо и правда дурак.
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28.08.2020 10:38 Ответить
К такому возрасту сложно сохранить ясный ум, хорошо что в США президент не царь.
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28.08.2020 10:43 Ответить
а то доня парубок - аж на 5 лет моложее и с комплексом спасителя всего,
особенно того, шо и спасать не надо.
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28.08.2020 10:47 Ответить
с ужасом думаю, а как же мы жили без рыжего до рыжего?
мабуть жизнь прошла зря....
и для девушек - никогда не появляйтесь на какой бы то ни было
презентации мужа в защитной гимнастерке - даже если вы его не любите.
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28.08.2020 19:31 Ответить
примерно так и проигрываются выборы, если тока у Джо нет убийственного козыря в рукаве...
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28.08.2020 10:23 Ответить
Рыжий петух! Пора на покой вместе со своим другом путлером!
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28.08.2020 10:34 Ответить
Сложный случай.. На счет нести пургу Трампопон "чемпион" среди клоунов, тут с ним тягаться сложно.. Да и Байден не в той форме, чисто по возрасту.. Но будем посмотреть.
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28.08.2020 11:08 Ответить
может существенно изменить ситуацию в любую сторону.
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28.08.2020 11:17 Ответить
Байден политик, а Трамп - хамло.
Против Трампа - моральное разложение (бдлядство с конкурсами красоты, отношения с собственной дочерью, 4 банкротства, непонятно откуда взятые деньги (может как раз путинские), зять-хабадник, и открытая поддержка путина.
А против Байдена - "Бурисма" и возраст.
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28.08.2020 13:00 Ответить
Угу, Бурисма это конечно круче, чем работа на СВР России.
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28.08.2020 14:43 Ответить
Будуть здавати паркан сечі на аналізи? (і тин крові з відня)
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28.08.2020 18:59 Ответить
 
 