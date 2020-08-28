Апеляцію у справі Марківа суд розгляне 29 вересня, - Кулеба

Засідання суду із розгляду апеляційної скарги на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу в Італії відбудеться 29 вересня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, поважаємо італійську систему юстиції, але дуже чітко висловлюємо свої сподівання, що рішення стосовно Віталія (Марківа — ред.) буде справедливим та неупередженим, позбавленим будь-яких емоцій та некоректної інтерпретації фактів", - зазначив Кулеба та додав, що засідання з розгляду апеляції заплановане на 29 вересня.

Міністр підкреслив, що Україна вважає висунуті Марківу обвинувачення необґрунтованими, а сама справа перебуває на контролі Президента. Активну участь у захисті бере також МВС та особисто міністр Арсен Аваков.

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Кулеба запевнив, що українська сторона працює з італійською, українські консули надають постійну підтримку нацгвардійцю в процесі судового розгляду.

Крім того, глава МЗС поінформував, що запросив міжнародні правозахисні організації здійснювати моніторинг судового процесу, "щоб запобігти можливим порушенням чи некоректним інтерпретаціям фактів, пов’язаних із цією справою, а також фіксування можливих фактів тиску на суд з метою ухвалення підтвердження обвинуального вироку.

"Я сподіваюся, що міжнародні правозахисники почують наш заклик, долучаться до цієї справи і зрештою ми матимемо об’єктивний вирок, який подарує Віталію заслужену свободу", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.