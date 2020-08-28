Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що українці ходять на місцеві вибори не так охоче, як на загальнонаціональні, й закликав громадян активніше брати участь у житті своїх сіл і міст.
Про це він сказав під час візиту в Черкаську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори або вибори парламенту, люди йдуть на них менш охоче. На мою думку, це неправильно. Усі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе, з твоєї громади, селища, міста", - підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що не всі громадяни хочуть іти в політику й балотуватися, але зауважив, що кожен мешканець того чи іншого населеного пункту повинен розуміти, кому довіряє владу на місцях та як її контролювати.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області.
Чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1299017289480777728
і чому люди на вибори не ходять....
- Тоже «мир», только свой, «криворо…»… А как правильно писать: «криворогий мир» или « криворожий»?
- «Криворогатый»…
Переводжу на зрозумілу мову слова зеленського : "Всі на вибори Слуги народу скотиняки"
Вы, что для Украины сделали за годю "слуги" народа?
Хіба що у мозок, що отруєний брехнею бігусів, серлещєй, найомів тощо...
PS Ніколи не повірю, що у цілому селі ШТАБИ КАНДИДАТІВ не зможуть знайти своїх прихильників.
PPS Аби не допустити вкиду або інших фальсифікацій достатньо одного члена ДВК (має бути виборцем округу і може представляти хоч кандидата в депутати облради) і одного спостерігача (може бути взагалі хоч з Марса або Юпітера, аби був громадянином України).
до тошноты до "******** уже, казел"
А от як........"потом сюльпліз буде"...
Так вопрос что ты сделал для страны своего?НИХЕРА !