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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17522) місцеві вибори (997) Черкаси (390) Черкащина (648)

Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці ходять на місцеві вибори не так охоче, як на загальнонаціональні, й закликав громадян активніше брати участь у житті своїх сіл і міст.

Про це він сказав під час візиту в Черкаську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори або вибори парламенту, люди йдуть на них менш охоче. На мою думку, це неправильно. Усі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе, з твоєї громади, селища, міста", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що не всі громадяни хочуть іти в політику й балотуватися, але зауважив, що кожен мешканець того чи іншого населеного пункту повинен розуміти, кому довіряє владу на місцях та як її контролювати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області.

Чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.
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Топ коментарі
+22
Піду, обов'язково, щоб зелебобіки не пройшли до місцевих рад.
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28.08.2020 17:04
+15
Не переживай.В этот раз придут.
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28.08.2020 17:03
+7
зелені продали місця під їхнім зеленим рейтингом якійсь відвертій наволочі
і чому люди на вибори не ходять....
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28.08.2020 17:03
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Странное поведение Организма.

https://twitter.com/i/status/1299017289480777728
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Под веществами 200процентов
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28.08.2020 17:29 Відповісти
это бутираты. отэта выбрали президента. он же угашенный в хлам!!
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28.08.2020 19:06 Відповісти
Не переживай.В этот раз придут.
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28.08.2020 17:03 Відповісти
зелені продали місця під їхнім зеленим рейтингом якійсь відвертій наволочі
і чому люди на вибори не ходять....
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28.08.2020 17:03 Відповісти
У нас все начальство з ригів уже в СН.
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28.08.2020 17:11 Відповісти
- Вот, все понятно - американцы, у себя, в США, создают «американский образ жизни… Путин пытается строить «русский мир» там, где говорять на русcком языке… А наш «Клован» из Кривого Рога что строит в Украине?...
- Тоже «мир», только свой, «криворо…»… А как правильно писать: «криворогий мир» или « криворожий»?
- «Криворогатый»…
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28.08.2020 18:35 Відповісти
Скоро вообще не будет смысла на них ходить. Особенно после того как украинцев опять в колхозы согнали под видом децентрализации и соеденили вообще не соеденяемые никакой логикой раены.
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Піду, обов'язково, щоб зелебобіки не пройшли до місцевих рад.
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28.08.2020 17:04 Відповісти
Щось уже накрутить на местных выборах зевылупки придумали.
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28.08.2020 17:04 Відповісти
Президент Владимир Зеленский..... призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов. Источник: https://censor.net.ua/n3216432

Переводжу на зрозумілу мову слова зеленського : "Всі на вибори Слуги народу скотиняки" Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9598
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28.08.2020 17:05 Відповісти
А от не треба *здіти, Вова. Твої слуги пролітають на цих виборах, а якщо хтось і пройде то тільки завдяки твоєму чорному поясу по карате (тобто завдяки упоротим любителям Голобородька, яким ще не дійшло).
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28.08.2020 17:06 Відповісти
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7123
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28.08.2020 17:37 Відповісти
І яким у цьому випадку має бути рояль???
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28.08.2020 19:07 Відповісти
"приходьте до нашої зеленої ярмарки, будуть гарні комсомольці"))
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28.08.2020 17:06 Відповісти
Вот теперь и проверим, как украинцы не любят ходить на местные выборы, после годового бездействия СН и самого Зеленского.
Вы, что для Украины сделали за годю "слуги" народа?
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28.08.2020 17:08 Відповісти
Толку? У нас уже відомі члени виборчих комісій і їх уже тренують вкидати бюлетені.
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28.08.2020 17:08 Відповісти
Эти члены из года в год одни и те же. А вбросы уже не так актуальны, как раньше.
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28.08.2020 17:10 Відповісти
Які в біса можуть бути вкиди, коли в комісії щонайменше десяток представників різних кандидатів і на додачу кілька спостерігачів постійно товчуться?
Хіба що у мозок, що отруєний брехнею бігусів, серлещєй, найомів тощо...
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28.08.2020 17:27 Відповісти
І всі представники- з одного села і всі за Зеленського.
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28.08.2020 17:43 Відповісти
То нехай собі у сільраду оберуть усіх від СН і сміються.
PS Ніколи не повірю, що у цілому селі ШТАБИ КАНДИДАТІВ не зможуть знайти своїх прихильників.
PPS Аби не допустити вкиду або інших фальсифікацій достатньо одного члена ДВК (має бути виборцем округу і може представляти хоч кандидата в депутати облради) і одного спостерігача (може бути взагалі хоч з Марса або Юпітера, аби був громадянином України).
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28.08.2020 19:06 Відповісти
Вкидати чи викидати, в залежності чи будуть на той час працювати котельні.
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28.08.2020 20:44 Відповісти
За зэбилов таки да - уже не охотно Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5045 Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6306
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28.08.2020 17:09 Відповісти
ну ты же, як впевненый в перемози, завжди можешь переизбраться,
до тошноты до "******** уже, казел"
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28.08.2020 17:11 Відповісти
опять примарилось Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7916
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28.08.2020 17:19 Відповісти
І не сподівайся. І прийдемо. І проголосуємо. І не за слуг. І не за опзж.
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28.08.2020 17:19 Відповісти
Де хто ще й на дільницях попрацює...
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28.08.2020 17:28 Відповісти
не піду скільки буду жити...
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28.08.2020 17:22 Відповісти
Идиот.
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28.08.2020 17:24 Відповісти
НА ЩО ВОНИ І РОЗРАХОВУЮТЬ . ДУМАЮТЬ ЩО ПРИЙДУТЬ ПЕНСІОНЕРИ І ПІДТРИМАЮТЬ ІХ ПІСЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ І СУБСИДІЙ . НА ЦЕЙ РАЗ ВОНИ ЙУХ ВГАДАЛИ.
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28.08.2020 18:54 Відповісти
Підвищення ціни на газ забули додати...
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28.08.2020 19:08 Відповісти
Даже не надейся
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28.08.2020 18:56 Відповісти
НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЕЛЕНОМУ ГАДЬЮ!!!!!! Мы просто обязаны остановить коррумпированную зеленую маланскую банду, пока они не разворовали местные бюджеты так, как крадут на общенациональном уровне.
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28.08.2020 19:03 Відповісти
зеленые ******** не пройдут- за борт паразитов
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28.08.2020 19:10 Відповісти
Прийдем........... і проголосуєм.
А от як........"потом сюльпліз буде"... Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3702
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28.08.2020 19:47 Відповісти
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2322
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28.08.2020 20:13 Відповісти
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8640
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28.08.2020 20:14 Відповісти
Те кто повёлся сходили выбрали такого как ты и?Не уважение армейцев не уважение адекватных людей мало того что ещё и допускаешь предательства в вышем эшелоне руководства.Что ты сделал за своё правления?Где твои проекты?Многие не навидят Пороха и есть за что.Но дороги это его проект,восстановления армии,его проект по оружию и т.д.Кредиты?Его договорённости.А по итогу ты открываешь то что заложил порох ты получаешь в деньгах то что заложил Порох.Цены на газ и електричество дороже чем при Порохе.
Так вопрос что ты сделал для страны своего?НИХЕРА !
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28.08.2020 22:17 Відповісти
 
 