Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ходят на местные выборы не так охотно, как она на общенациональные, и призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов.

Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы или выборы парламента, люди идут на них менее охотно. По моему мнению, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя, с твоей общины, поселка, города", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не все граждане хотят идти в политику и баллотироваться, но заметил, что каждый житель того или иного населенного пункта должен понимать, кому доверяет власть на местах и ​​как ее контролировать.

Также на Цензор.НЕТ: Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в ​​Черкасской области.

Очередные местные выборы в Украине назначены на 25 октября.