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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Зеленский (16612) местные выборы (2144) Черкассы (803) Черкасщина (952)

Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ходят на местные выборы не так охотно, как она на общенациональные, и призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов.

Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы или выборы парламента, люди идут на них менее охотно. По моему мнению, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя, с твоей общины, поселка, города", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не все граждане хотят идти в политику и баллотироваться, но заметил, что каждый житель того или иного населенного пункта должен понимать, кому доверяет власть на местах и ​​как ее контролировать.

Также на Цензор.НЕТ: Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в ​​Черкасской области.

Очередные местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Піду, обов'язково, щоб зелебобіки не пройшли до місцевих рад.
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28.08.2020 17:04
+15
Не переживай.В этот раз придут.
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28.08.2020 17:03
+7
зелені продали місця під їхнім зеленим рейтингом якійсь відвертій наволочі
і чому люди на вибори не ходять....
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28.08.2020 17:03
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Странное поведение Организма.

https://twitter.com/i/status/1299017289480777728
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28.08.2020 17:03 Ответить
Под веществами 200процентов
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28.08.2020 17:29 Ответить
это бутираты. отэта выбрали президента. он же угашенный в хлам!!
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28.08.2020 19:06 Ответить
Не переживай.В этот раз придут.
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28.08.2020 17:03 Ответить
зелені продали місця під їхнім зеленим рейтингом якійсь відвертій наволочі
і чому люди на вибори не ходять....
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28.08.2020 17:03 Ответить
У нас все начальство з ригів уже в СН.
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28.08.2020 17:11 Ответить
- Вот, все понятно - американцы, у себя, в США, создают «американский образ жизни… Путин пытается строить «русский мир» там, где говорять на русcком языке… А наш «Клован» из Кривого Рога что строит в Украине?...
- Тоже «мир», только свой, «криворо…»… А как правильно писать: «криворогий мир» или « криворожий»?
- «Криворогатый»…
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28.08.2020 18:35 Ответить
Скоро вообще не будет смысла на них ходить. Особенно после того как украинцев опять в колхозы согнали под видом децентрализации и соеденили вообще не соеденяемые никакой логикой раены.
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28.08.2020 17:03 Ответить
Піду, обов'язково, щоб зелебобіки не пройшли до місцевих рад.
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28.08.2020 17:04 Ответить
Щось уже накрутить на местных выборах зевылупки придумали.
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28.08.2020 17:04 Ответить
Президент Владимир Зеленский..... призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов. Источник: https://censor.net.ua/n3216432

Переводжу на зрозумілу мову слова зеленського : "Всі на вибори Слуги народу скотиняки" Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9598
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28.08.2020 17:05 Ответить
А от не треба *здіти, Вова. Твої слуги пролітають на цих виборах, а якщо хтось і пройде то тільки завдяки твоєму чорному поясу по карате (тобто завдяки упоротим любителям Голобородька, яким ще не дійшло).
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28.08.2020 17:06 Ответить
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7123
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28.08.2020 17:37 Ответить
І яким у цьому випадку має бути рояль???
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28.08.2020 19:07 Ответить
"приходьте до нашої зеленої ярмарки, будуть гарні комсомольці"))
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28.08.2020 17:06 Ответить
Вот теперь и проверим, как украинцы не любят ходить на местные выборы, после годового бездействия СН и самого Зеленского.
Вы, что для Украины сделали за годю "слуги" народа?
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28.08.2020 17:08 Ответить
Толку? У нас уже відомі члени виборчих комісій і їх уже тренують вкидати бюлетені.
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28.08.2020 17:08 Ответить
Эти члены из года в год одни и те же. А вбросы уже не так актуальны, как раньше.
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28.08.2020 17:10 Ответить
Які в біса можуть бути вкиди, коли в комісії щонайменше десяток представників різних кандидатів і на додачу кілька спостерігачів постійно товчуться?
Хіба що у мозок, що отруєний брехнею бігусів, серлещєй, найомів тощо...
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28.08.2020 17:27 Ответить
І всі представники- з одного села і всі за Зеленського.
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28.08.2020 17:43 Ответить
То нехай собі у сільраду оберуть усіх від СН і сміються.
PS Ніколи не повірю, що у цілому селі ШТАБИ КАНДИДАТІВ не зможуть знайти своїх прихильників.
PPS Аби не допустити вкиду або інших фальсифікацій достатньо одного члена ДВК (має бути виборцем округу і може представляти хоч кандидата в депутати облради) і одного спостерігача (може бути взагалі хоч з Марса або Юпітера, аби був громадянином України).
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28.08.2020 19:06 Ответить
Вкидати чи викидати, в залежності чи будуть на той час працювати котельні.
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28.08.2020 20:44 Ответить
За зэбилов таки да - уже не охотно Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5045 Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6306
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28.08.2020 17:09 Ответить
ну ты же, як впевненый в перемози, завжди можешь переизбраться,
до тошноты до "******** уже, казел"
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28.08.2020 17:11 Ответить
опять примарилось Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7916
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28.08.2020 17:19 Ответить
І не сподівайся. І прийдемо. І проголосуємо. І не за слуг. І не за опзж.
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28.08.2020 17:19 Ответить
Де хто ще й на дільницях попрацює...
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28.08.2020 17:28 Ответить
не піду скільки буду жити...
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28.08.2020 17:22 Ответить
Идиот.
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28.08.2020 17:24 Ответить
НА ЩО ВОНИ І РОЗРАХОВУЮТЬ . ДУМАЮТЬ ЩО ПРИЙДУТЬ ПЕНСІОНЕРИ І ПІДТРИМАЮТЬ ІХ ПІСЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ І СУБСИДІЙ . НА ЦЕЙ РАЗ ВОНИ ЙУХ ВГАДАЛИ.
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28.08.2020 18:54 Ответить
Підвищення ціни на газ забули додати...
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28.08.2020 19:08 Ответить
Даже не надейся
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28.08.2020 18:56 Ответить
НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЕЛЕНОМУ ГАДЬЮ!!!!!! Мы просто обязаны остановить коррумпированную зеленую маланскую банду, пока они не разворовали местные бюджеты так, как крадут на общенациональном уровне.
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28.08.2020 19:03 Ответить
зеленые ******** не пройдут- за борт паразитов
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28.08.2020 19:10 Ответить
Прийдем........... і проголосуєм.
А от як........"потом сюльпліз буде"... Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3702
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28.08.2020 19:47 Ответить
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2322
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28.08.2020 20:13 Ответить
Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8640
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28.08.2020 20:14 Ответить
Те кто повёлся сходили выбрали такого как ты и?Не уважение армейцев не уважение адекватных людей мало того что ещё и допускаешь предательства в вышем эшелоне руководства.Что ты сделал за своё правления?Где твои проекты?Многие не навидят Пороха и есть за что.Но дороги это его проект,восстановления армии,его проект по оружию и т.д.Кредиты?Его договорённости.А по итогу ты открываешь то что заложил порох ты получаешь в деньгах то что заложил Порох.Цены на газ и електричество дороже чем при Порохе.
Так вопрос что ты сделал для страны своего?НИХЕРА !
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28.08.2020 22:17 Ответить
 
 