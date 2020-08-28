Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ходят на местные выборы не так охотно, как она на общенациональные, и призвал граждан активнее участвовать в жизни своих сел и городов.
Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы или выборы парламента, люди идут на них менее охотно. По моему мнению, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя, с твоей общины, поселка, города", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что не все граждане хотят идти в политику и баллотироваться, но заметил, что каждый житель того или иного населенного пункта должен понимать, кому доверяет власть на местах и как ее контролировать.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в Черкасской области.
Очередные местные выборы в Украине назначены на 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1299017289480777728
і чому люди на вибори не ходять....
- Тоже «мир», только свой, «криворо…»… А как правильно писать: «криворогий мир» или « криворожий»?
- «Криворогатый»…
Переводжу на зрозумілу мову слова зеленського : "Всі на вибори Слуги народу скотиняки"
Вы, что для Украины сделали за годю "слуги" народа?
Хіба що у мозок, що отруєний брехнею бігусів, серлещєй, найомів тощо...
PS Ніколи не повірю, що у цілому селі ШТАБИ КАНДИДАТІВ не зможуть знайти своїх прихильників.
PPS Аби не допустити вкиду або інших фальсифікацій достатньо одного члена ДВК (має бути виборцем округу і може представляти хоч кандидата в депутати облради) і одного спостерігача (може бути взагалі хоч з Марса або Юпітера, аби був громадянином України).
до тошноты до "******** уже, казел"
А от як........"потом сюльпліз буде"...
Так вопрос что ты сделал для страны своего?НИХЕРА !