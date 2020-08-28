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МЗС Білорусі звинуватило Київ у "паузі" в двосторонніх відносинах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Білорусі звинуватило Київ у

Відповідальність за наслідки припинення контактів між Україною і Білоруссю буде нести офіційний Київ, заявила пресслужба міністерства закордонних справ Білорусі.

Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС Білорусі, опублікованій у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану "паузу" - це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах", - сказано в заяві.

У міністерстві стверджують, що Мінськ готовий до подальшої співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна.

"Білоруська держава не допустить повторення ситуації, коли наша доля буде вирішуватися за кордоном. Білоруси, як ніякий інший народ, добре засвоїли уроки, які нам піднесла історія. У обставинах, що склалися, репутація незалежної і суверенної держави будується на вивірених, об'єктивних і самостійні рішення в інтересах власного народу і стабільності в регіоні, а не на амбіціях і спробах слідувати трендам", - наголошується в заяві.

Також читайте: Україна приєдналася до декларації ЄС, яка визнає, що вибори в Білорусі не були вільними та не відповідали міжнародним стандартам, - МЗС

Напередодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна в зв'язку з ситуацією в Білорусі припинила всі контакти з білоруською стороною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
А вагнеровцев уже в Киев этапировали?
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28.08.2020 20:54
+27
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью будет нести официальный Киев.

Не ссы. Отнесём. МИД Беларуси обвинил Киев в "паузе" в двусторонних отношениях - Цензор.НЕТ 6365
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28.08.2020 20:48
+12
Ручкаца с сомопровозглашённым Лукашеску это зашквар.
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28.08.2020 21:03
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Шо опять Порох в трусы зебилам насрал?
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29.08.2020 00:29 Відповісти
СЦИК Білорусії + тепер так визначаємо ЦВК їхнє+ сховав всі протоколи з виборчих дільниць і показав ДУЛЮ всім запитам для перевірки. Неофіційні дані говорять про блиько 900 підроблених протоколів. За це Лукашенка і його "слуг" не судмти треба, а на ....ГІЛЬЙОТІНУ відправляти!
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29.08.2020 08:45 Відповісти
В часи сересер підробка протоколів була звичайною справою з великою партійною відповідальністю,але одне "но". Тоді лише за процентами голосувавших ганялись,а тепер за узурповану владу...
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29.08.2020 08:48 Відповісти
МИД БелОрусии, ПШОЛТЫ!
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29.08.2020 09:53 Відповісти
У мида Белоруссии последнее время прорезался отчетливый мордовский акцент Маньки Захеровой.
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29.08.2020 11:32 Відповісти
Так а нахй вы нам обосрались, Сябростан позорный. Вы что страна разве??
Вы крепостное угодье ***** для смердов Зоны Таежного Союза - прямой преемник ГУЛАГа.
И нормальным странам с вами ручкаться и дела иметь зашквар большой.
Это ***** пусть вас пользует в срандель по налаженной между вами традиции.
А остальным вы Ахтунг!
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29.08.2020 12:20 Відповісти
вагнеровцев куда отдали?
ну вот и рты позакрывайте в мид беларуси.
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29.08.2020 14:29 Відповісти
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