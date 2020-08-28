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МИД Беларуси обвинил Киев в "паузе" в двусторонних отношениях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Беларуси обвинил Киев в

Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью будет нести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - сказано в заявлении.

В министерстве утверждают, что Минск готов продолжить сотрудничество на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

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"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в связи с ситуацией в Беларуси приостановила все контакты с белорусской стороной.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
А вагнеровцев уже в Киев этапировали?
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28.08.2020 20:54
+27
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью будет нести официальный Киев.

Не ссы. Отнесём. МИД Беларуси обвинил Киев в "паузе" в двусторонних отношениях - Цензор.НЕТ 6365
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28.08.2020 20:48
+12
Ручкаца с сомопровозглашённым Лукашеску это зашквар.
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28.08.2020 21:03
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Шо опять Порох в трусы зебилам насрал?
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29.08.2020 00:29 Ответить
СЦИК Білорусії + тепер так визначаємо ЦВК їхнє+ сховав всі протоколи з виборчих дільниць і показав ДУЛЮ всім запитам для перевірки. Неофіційні дані говорять про блиько 900 підроблених протоколів. За це Лукашенка і його "слуг" не судмти треба, а на ....ГІЛЬЙОТІНУ відправляти!
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29.08.2020 08:45 Ответить
В часи сересер підробка протоколів була звичайною справою з великою партійною відповідальністю,але одне "но". Тоді лише за процентами голосувавших ганялись,а тепер за узурповану владу...
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29.08.2020 08:48 Ответить
МИД БелОрусии, ПШОЛТЫ!
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29.08.2020 09:53 Ответить
У мида Белоруссии последнее время прорезался отчетливый мордовский акцент Маньки Захеровой.
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29.08.2020 11:32 Ответить
Так а нахй вы нам обосрались, Сябростан позорный. Вы что страна разве??
Вы крепостное угодье ***** для смердов Зоны Таежного Союза - прямой преемник ГУЛАГа.
И нормальным странам с вами ручкаться и дела иметь зашквар большой.
Это ***** пусть вас пользует в срандель по налаженной между вами традиции.
А остальным вы Ахтунг!
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29.08.2020 12:20 Ответить
вагнеровцев куда отдали?
ну вот и рты позакрывайте в мид беларуси.
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29.08.2020 14:29 Ответить
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