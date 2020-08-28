МИД Беларуси обвинил Киев в "паузе" в двусторонних отношениях

Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью будет нести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - сказано в заявлении.

В министерстве утверждают, что Минск готов продолжить сотрудничество на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

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"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в связи с ситуацией в Беларуси приостановила все контакты с белорусской стороной.

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