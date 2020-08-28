Контрабандну зброю найчастіше намагаються ввозити поелементно в міжнародних посилках, - Головаш

Головним управлінням СБУ у м.Києві та Київській області розслідується 27 кримінальних проваджень за фактами контрабанди зброї, її незаконному збуту, продажу саморобних вибухових пристроїв розслідується 27 кримінальних проваджень.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник цього управління Олег Головаш.

"Уже 10 жителям Києва та Київської області пред'явлено підозри, двоє з них за рішенням суду притягнуто до кримінальної відповідальності. Щодо інших справ ми чекаємо проведення експертиз", - зазначив він.

За словами Головаша, контрабандну зброю намагаються ввозити або вивозити поелементно в міжнародних посилках. Відповідаючи на запитання: "Чи бачать його митники", він зазначив: "По-перше, не всі пункти, через які проходять міжнародні відправлення, обладнані сканерами. По-друге, конструктивні елементи зброї можуть бути таким чином упаковані і заховані серед інших речей, що ви не обов'язково розпізнаєте, що це ствол або ударно-спусковий механізм від пістолета. Митниця робить багато для запобігання контрабанді, у нас з ними налагоджена нормальна взаємодія".

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Він також додав, що в цьому році Головним управлінням СБУ у м.Києві та Київській області було припинено діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входило 9 осіб, які займалися збутом зброї, вибухівки по території Київської області. Всім учасникам ОЗУ пред'явлені підозри.

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