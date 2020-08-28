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Новини Політика України
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Зеленський (17522) призначення (1014) Антимонопольний комітет (335)

Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Музиченко, що займала посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №364 / 2020 від 28 серпня. Іншим своїм указом №365 / 2020 президент призначив Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим".

Раніше програма журналістських розслідування "Наші гроші" повідомляла, що Музиченко - дружина Сергія Мироновича Сендзюка, який в березні 2019 року пожертвував 500 тис. грн на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Згодом ці гроші йому повернули, бо з'ясувалося, що у Сендзюка на момент пожертвування був податковий борг в розмірі 1500 грн. Гроші Сендзюка, за даними "Наших грошей", повертали з рахунку ТОВ "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка.

Також читайте: Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою "Укрзалізниці"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
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28.08.2020 21:30
+20
Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
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28.08.2020 21:37
+16
Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
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28.08.2020 21:40
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Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
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28.08.2020 21:30 Відповісти
Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
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28.08.2020 21:37 Відповісти
Лише тих, хто "зробив внесок у пів-мільйона")))
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28.08.2020 21:38 Відповісти
Ну не тварь зеленая этот клоун конченый... Просто диву даешься сколько у человека наглости, лживости, аморальности, глупости и похабности.
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28.08.2020 21:50 Відповісти
Всё перечисленное было при нем и до выборов. Все это видели и знали, но тупо проголосовали за Голобородько, а молодежь в основном - по приколу. Сейчас плюются.
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28.08.2020 22:23 Відповісти
Пусть плюют в свою тупую рожу, за то, что не видят ложь, глупость, наглость, аморальность. Пусть учатся отличать белое от черного, добро от зла, Бога от сатаны. Этому должны учить родители еще до детского сада.
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29.08.2020 09:39 Відповісти
Ну это может у вас молодёжь голосовала по приколу,а у нас в зап.области-по зависти!!! Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 4583Соседские парни только и гундосили:"...Свиначуки украли миллиарды ааааа...Порох аж 500 $ милиардов набарыжил.аааа..." Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3805
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29.08.2020 17:37 Відповісти
Хоть до кого-то дошло, что их банально поимели?
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29.08.2020 17:51 Відповісти
Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
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28.08.2020 21:40 Відповісти
показательно, что зебилы так и держат рты раскрытыми, поглощая всё, что шмаркля им "отливает" каждый день в видосиках))
вата - она что в рашке, что в Украине - одна и таже.. в районе 73-87%))
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28.08.2020 21:47 Відповісти
Не перегибайте, меньше. Обидно только, что многие думающие очень инфантильны и не ходят на выборы. Это так называемая кухонная интеллигенция. Привыкли собираться на кухне и разговоры разговаривать. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 80 Она кстати и при совке была. Надеюсь в этот раз хотя бы на местных примут участие.
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28.08.2020 22:21 Відповісти
Клоповник.
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Ось і ціна за цю посаду. Хоча, можливо, то була лише дидима частина, а інша пішла на вілли найвеличнішого.
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28.08.2020 21:33 Відповісти
Главный принцип жизни зеленой пошести

Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2018
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28.08.2020 21:51 Відповісти
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 6232
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28.08.2020 21:33 Відповісти
Каратист сказав - каратист зробив.
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28.08.2020 21:37 Відповісти
А з чого ти взяв, що він каратист? Він КАРАСЦИСЦЬ ! Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 4043
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28.08.2020 21:41 Відповісти
Оце кар'єра. Рік тому був звичайним пісюністом, а тепер вже карасцисць. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 4569
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28.08.2020 21:53 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 6295 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 402
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28.08.2020 21:54 Відповісти
и ни одного зебила в коментах.. наверное понажирались))
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28.08.2020 21:51 Відповісти
Ані усталі. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 1843
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28.08.2020 21:52 Відповісти
А це хіба не комент зебіла "Оце кар'єра. Рік тому був звичайним пісюністом, а тепер вже карасцисць."?
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28.08.2020 22:52 Відповісти
почему не сидит зеленский
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28.08.2020 21:54 Відповісти
дали должность сендзючке, похоже на ругательное слово
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28.08.2020 21:33 Відповісти
А казали що тільки брат Єрмака торгує посадами. Зелені бариги.
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28.08.2020 21:34 Відповісти
Та то простий збіг. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 1359
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28.08.2020 21:34 Відповісти
Не назначил, а подписал то что принесли. Не президент,а лицо которое даже неудобно так называть.
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28.08.2020 21:36 Відповісти
Шут гороховий.
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28.08.2020 21:42 Відповісти
Это какой-то Потерпевший из Офиса Президента Ермака.
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28.08.2020 22:14 Відповісти
Зе Нелох. Лохи - зебилы
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28.08.2020 22:18 Відповісти
Правильный перевод слова "подписал" - пiдсцикнув.
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28.08.2020 22:22 Відповісти
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 8634 500 гривен? Что-то тут не то. Не договаривают, суки.
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28.08.2020 21:37 Відповісти
500 тысяч. Неуважно читав
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28.08.2020 22:19 Відповісти
Это одно и то же на тех этажах и за такую должность.
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28.08.2020 22:24 Відповісти
Це ж не хабар))))
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28.08.2020 21:37 Відповісти
почему не сидит зеленский?
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28.08.2020 21:55 Відповісти
Вы не наблюдаете систематическое забивание гвоздей в крышку гроба политической деятельности этого персонажа?
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28.08.2020 21:38 Відповісти
Нет, потому что не замечаем в этом недоразумениии политической деятельности и политика. Это просто одна из внучек бабушки Бени - Моника.
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28.08.2020 21:52 Відповісти
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 2199
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28.08.2020 21:41 Відповісти
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 1046
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28.08.2020 21:43 Відповісти
Продолжение истории

Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 2883
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28.08.2020 21:45 Відповісти
шо б ты всрался..
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29.08.2020 13:30 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2709 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 6493
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28.08.2020 21:56 Відповісти
- В.А., что это у Вас под глазом?!...
- Что-что… Синяк!!!...
- Откуда?!...
- С Федыной и Зверобой встретился, корда по Киеву без охраны, решил пройтись…
- Так у Вас же «краповый» берет и диплом мастера каратэ первого дана!
- Так били же не по берету и диплому, а по морде…
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29.08.2020 06:34 Відповісти
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 6977
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28.08.2020 21:44 Відповісти
и никаких знакомых и кумовьев, только специалисты
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28.08.2020 21:45 Відповісти
Где тут корабельная сосна Лайф, очень дорожу ее мнением, пусть просветит меня за новые лица, и за олно за нового начальни ка ейной таможни, бо говорит, что на привозе торгует, когда на оркужной непогода
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28.08.2020 21:55 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3209 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 1722
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28.08.2020 21:59 Відповісти
Пятница. Сосен вовсю уже пилят.
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28.08.2020 22:25 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 134
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28.08.2020 22:35 Відповісти
какое там...кумовство и т.п...ублюдок!!!
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28.08.2020 21:58 Відповісти
А папа зелёного ж Ы дёнка уже набил брюшко бабосиками?..или ещё примеряется?
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28.08.2020 21:58 Відповісти
Досі жодного зебіла у стрічці... Дива...
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28.08.2020 22:00 Відповісти
Ай маладцы Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
Смачное название статьи!
Сработало Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
Почти все порохоботы, после такого заголовка, даже не удосужились её прочесть Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
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28.08.2020 22:09 Відповісти
Порохоботам главное, чтобы дали на бутылку пива.
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28.08.2020 22:11 Відповісти
ну-да, ну-да, уволить шмару с долности госуполномоченого, назначить заместителем главы АМКУ - это великий стратегический план главзебила по борьбе с коррупцией!
зебанаты не читатели, зебанаты - песатели
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28.08.2020 22:24 Відповісти
За страну при правлении Нелоха в роли президента стыдно не только порохоботам, но всем разумным людям.
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28.08.2020 23:15 Відповісти
Зедебіл, я тобі зраду приніс. Вгадай, хто і коли призначив її на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України? Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506
https://www.president.gov.ua/documents/3322020-34745
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28.08.2020 22:30 Відповісти
Ти не зедебіл, ти набагато гірше...
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28.08.2020 22:35 Відповісти
не скиглы
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28.08.2020 22:36 Відповісти
До уваги усіх зебілів! Як тактично сказати "обісрався"? Читати коментар вище.
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28.08.2020 22:38 Відповісти
ничего личного, ЗЕ, назначает только специалистов. если не верите, оденет кипу (ермолку) и побожиться перед Исусом
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28.08.2020 22:18 Відповісти
Про НАЗК і не варто питати: як воно прореагувало... Найкраще: поставити НАЗК та спонсора фейсом до цегляної кладочки... А Голобородька змусити виконати свою роль!
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28.08.2020 22:41 Відповісти
мудак..продажный
однозначно
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28.08.2020 22:46 Відповісти
Хотя шоколад имитировал реформы, но при этом он до конца оставался президентоы, блазень так и не стал президентом,он имитирует своего литератуоного, виртуального преза, и старается быть на него похожим, другими словами, Украина сейчас живет без преза, и почти без международной поддержки, а значит Украину пинают все, кому не лень.
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28.08.2020 22:57 Відповісти
Главное шо не кум и нэ армийськый друг!!!!
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28.08.2020 23:00 Відповісти



Fake OFF

@fakeofforg

·41 мин

Житомир просто рвет партию Зеленского на цитаты! Вот это точно настоящая народная любовь!
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9333
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28.08.2020 23:25 Відповісти
Клоун за долги расплачивается Украиной
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28.08.2020 23:35 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 8432Этой ************** 500 тыщ, круто! А мы на ермака, что то тянем...
Янелоху можно, а ермаку чаво, незя??? ****, растёт и у нас таракан зЕлёный! Тоже, с автоматам бегать будет, в день выборов!!!
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28.08.2020 23:43 Відповісти
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 5055
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29.08.2020 00:13 Відповісти
молодец, всё верно сделал.
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29.08.2020 03:31 Відповісти
Прямо как Трамп, тот тоже назначает на должности тех, кто в его фонд больше денег перечислил. Почти в Америке живем. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2954
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29.08.2020 07:50 Відповісти
Чим тепер буде займатися АМКУ? Та "не вопрос" - почне розслідувати "шоколадний геноцид", тобто буде довбати Roshen.
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29.08.2020 08:47 Відповісти
там схема простая - "довбання" заканчивается европейским судом, потом компенсацией от Украины за неправомерные действия, в итоге - за "довбання" платит "мудрый нарид"
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29.08.2020 10:04 Відповісти
відбити потрачене потрібно в 10 кратному розмірі
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29.08.2020 16:23 Відповісти
 
 