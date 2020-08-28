Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Музиченко, що займала посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.
Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №364 / 2020 від 28 серпня. Іншим своїм указом №365 / 2020 президент призначив Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим".
Раніше програма журналістських розслідування "Наші гроші" повідомляла, що Музиченко - дружина Сергія Мироновича Сендзюка, який в березні 2019 року пожертвував 500 тис. грн на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Згодом ці гроші йому повернули, бо з'ясувалося, що у Сендзюка на момент пожертвування був податковий борг в розмірі 1500 грн. Гроші Сендзюка, за даними "Наших грошей", повертали з рахунку ТОВ "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка.
Будь ласка, зачекайте...
вата - она что в рашке, что в Украине - одна и таже.. в районе 73-87%))
- Что-что… Синяк!!!...
- Откуда?!...
- С Федыной и Зверобой встретился, корда по Киеву без охраны, решил пройтись…
- Так у Вас же «краповый» берет и диплом мастера каратэ первого дана!
- Так били же не по берету и диплому, а по морде…
Наш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції.
22 ****. 2019
Гончарук: В Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні .
Смачное название статьи!
Сработало
Почти все порохоботы, после такого заголовка, даже не удосужились её прочесть
зебанаты не читатели, зебанаты - песатели
https://www.president.gov.ua/documents/3322020-34745
однозначно
Fake OFF
@fakeofforg
·41 мин
Житомир просто рвет партию Зеленского на цитаты! Вот это точно настоящая народная любовь!
Янелоху можно, а ермаку чаво, незя??? ****, растёт и у нас таракан зЕлёный! Тоже, с автоматам бегать будет, в день выборов!!!