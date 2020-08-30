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Кабмін (6254) кадри (259) економіка (713) Арахамія (1001) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У двох-трьох міністерствах восени відбудуться ротації. Очікується, що прийдуть люди, "які не просто мають баченням і програмами", а "можуть їх швидко імплементувати в життя".

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не відкидаю, гадаю, що восени точно можуть бути якісь ротації в окремих міністерствах. Два-три міністерства, думаю. Які, казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати", - сказав Арахамія.

За його словами, йдеться про ротації в економічному блоці.

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"У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають баченням і програмами, а які можуть їх швидко імплементувати в життя. У нас найбільша біда - величезна бюрократія у всіх процесах", - сказав нардеп.
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Топ коментарі
+33
А вы друзья как не садитесь....
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30.08.2020 02:05
+19
У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком.

Ошибаеца Абрыгамия ..73% ЗЕбилов готовы голодать, жрать землю сырую лишь бы Порошенко посадили. Так тчо можете забить на экономику, и менять на нового ген прокурора.
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30.08.2020 02:26
+16
в отамана закінчився золотий запас , пора розбігатися по кварталах !
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30.08.2020 02:08
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А вы друзья как не садитесь....
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30.08.2020 02:05 Відповісти
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из «коронавирусного фонда» идут на строительство дорог: «Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги»
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30.08.2020 08:54 Відповісти
А что, логично!
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30.08.2020 11:38 Відповісти
ага.."если мы не распилим деньги на дорогах - их придется потратить на лечение больных"))
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30.08.2020 12:13 Відповісти
всё проще:
14.08.2020 г. во время проведения штатных технических мероприятий в кабинете министра развития общин и территорий Украины Чернышова были обнаружены устройства для несанкционированного снятия информации. Чернышев постарался не афишировать данный инцидент, но прибывшая техническая служба СБУ прослушку изъяла. 17.08.2020 г. Чернышеву сообщили, что это неработающие, допотопные устройства, во что он конечно не поверил. Чернышев имел долгий разговор с Зеленским, но о чем непонятно. Чтобы понять ситуацию, нужно знать что такой Чернышев в системе власти построенной Зеленским. При всей своей незаметности и скрытности - он один из главных механизмов обеспечивающих устойчивость власти Зеленского. По уровню влияния и доверия Зеленского он далеко превосходит Ермака. Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. Чернышев уже попадал в поле зрения и наше и СБУ. (см. *) . Еще при первом заходе на него СБУ собрало огромный массив компромата на него и не только. Нынешний интерес еще более опасен ибо бьет в самое уязвимое место Зеленского - скрытые финансовые потоки. И тут - важный нюанс. Денег на партию Зеленский не дает. Партия добывает деньги кто как может, например откровенно торгуя ими в Киевской области, но основная масса уже переключается на тихо текущее финансирование от "Разумкова\Коломойского". 30 августа на съезде "Слуг народа" нас ждут очень интересные события.
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30.08.2020 12:12 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі. Курв міняти ніхто не здогадався.
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30.08.2020 11:23 Відповісти
Курви самі себе міняти чомусь не бажають.
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30.08.2020 17:18 Відповісти
в отамана закінчився золотий запас , пора розбігатися по кварталах !
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30.08.2020 02:08 Відповісти
За полтора года, мы так много слышали Зелёных обещаний, что они стали осоциироваться с звуками из за перегородок в общественном туалете.
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30.08.2020 02:09 Відповісти
Ассоциироваться
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30.08.2020 03:58 Відповісти
Вже не тільки звуки, а і запахи, маски навіть не допомагають.
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30.08.2020 07:30 Відповісти
Опять будут кровати в борделе двигать с места на место...
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30.08.2020 02:15 Відповісти
У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком.

Ошибаеца Абрыгамия ..73% ЗЕбилов готовы голодать, жрать землю сырую лишь бы Порошенко посадили. Так тчо можете забить на экономику, и менять на нового ген прокурора.
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30.08.2020 02:26 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 5209
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30.08.2020 02:45 Відповісти
арахумия-перезагрузка и так до конца срока...
побрейся, урод...
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30.08.2020 02:30 Відповісти
Ты ему еще и помыться посоветуй.
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30.08.2020 04:11 Відповісти
новая перестановка кроватей...
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30.08.2020 02:31 Відповісти
Просто "бабы" оказались не "поддутыми".
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30.08.2020 11:44 Відповісти
расшифровываю - готовы обосраться по по новому...
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30.08.2020 02:33 Відповісти
Таки правда. Бо головна проблема - не бюрократія, як заявляє Арахамія, а повна відсутність навіть не освіти, а мізків. Бо освіту при бажанні можна надолужити, якщо є мізки. Але не в цьому випадку.
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30.08.2020 08:50 Відповісти
Чергові маладі ліца: Лукаш? Гарбузов? Виделкул? ... Може ще й самого Міколу Яновіча на підмогу покличете?
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30.08.2020 03:19 Відповісти
Та посадіть вже мародерабаригумальдівського Пороха нарешті та все одразу налагодиться. Зебіли чекають, ви ж обіцяли.
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30.08.2020 03:27 Відповісти
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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30.08.2020 03:54 Відповісти
Ага, на таможне уже сделали перестановки, хватит, не надо. Пусть уж лучше старые останутся, чем таких "новых".
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30.08.2020 04:01 Відповісти
з пустого в порожнє
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30.08.2020 05:11 Відповісти
Недоворовали значит
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30.08.2020 05:21 Відповісти
а вы зебилы как не садитесь... всё равно какие-то фотографы максммум
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30.08.2020 05:42 Відповісти
Тут вже треба міняти всю систему, як казав один сантехнік в анекдоті. Бо від перестановки дебілів у владі ситуація не зміниться.
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30.08.2020 06:17 Відповісти
Даешь Чиччолину в премьеры ))
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30.08.2020 06:42 Відповісти
Дава, у тебя унылое лицо , с таким денег не дадут )
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30.08.2020 06:55 Відповісти
Так можливо хоч по обличчю дадуть, напрошуєтся людина.
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30.08.2020 07:32 Відповісти
Да и слона им с такой мордой не продать...
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30.08.2020 10:44 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 4819
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30.08.2020 07:23 Відповісти
Арахамия - человек черта. Инфа 146%.
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30.08.2020 07:33 Відповісти
народные слуги спят по ночам с Богом,а он им говорит,вы никто.не верят.
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30.08.2020 07:44 Відповісти
Шо, опять "новые лица" ???
А старые хари чем поганы были ? "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 8361
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30.08.2020 07:45 Відповісти
Старые - не "поддутые" оказались.
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30.08.2020 11:47 Відповісти
Миша Сракашвили уже свалил в Грузию, не ?

Какое жалкое скопище ублюдков эти "слуги народные".
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30.08.2020 07:46 Відповісти
Пудриков собираете? Да,сильные "новые лица". Даже дядя Миша сбегает. Он устал,этот психопат-холерик ,не понимает как так можно убивать собственное место проживания. Ау,Арахумии.Миллиардеров,у которых семьи живут за границей,туда же уже не пускают( и денежки ОБЯЗАТЕЛЬНО отберут,налоги то вы не заплатили,ну как коломойша,не не доходит?) Стройте в Украине КОМФОРТНУЮ для проживания страну,а для этого не Пудриков надо ставить,а СААКАШВИЛИЛИ и его команду. И рейтинги СРАЗУ поднимутся и страну вытащите,не не доходит?
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30.08.2020 07:50 Відповісти
Св. Міхо балабол.
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30.08.2020 07:59 Відповісти
Помница та стрела у пеци за столом. Только Миша сказал что авакян - черт. Вся остальная шобла тупо слилась. Даже пеця слилсо. ☝😷
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30.08.2020 08:04 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 9928№44
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30.08.2020 08:51 Відповісти
Соя такая забавная. По фактам всегда плывет. 😷
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30.08.2020 09:51 Відповісти
Ти мав нещастя потрапити до списку тріпачів з порядковим номером 44 і я тобі нагадую про це, не залежно від того що ти там накарябав.
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30.08.2020 10:05 Відповісти
служить бы рад,прислуживаться тошно.грибоедов.горе от ума.
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30.08.2020 07:54 Відповісти
Ползите на коленях к Пороху и Пастору, кретины.

Они вас крепко накажут, но убивать не будут.

А вот если ЗаЖоПники дорвутся до власти, они из вас колбасы наварят, как из Юльки, которая "в критическом состоянии" хрен знает где обитает.
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30.08.2020 07:54 Відповісти
Бу га га 😷
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30.08.2020 08:00 Відповісти
"Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать"
Источник: https://censor.net/ru/n3216585

Один министр будет по четным работать, а второй - по нечетным. "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 7320
Зачем Гончарука тогда выгнали, ипанаты зеленые???
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30.08.2020 07:58 Відповісти
Зачем выгнали? Идеологические разногласия: они - велосипедисты, а Гончарук - самокатчик.
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30.08.2020 08:26 Відповісти
Да,да ,уже бы наворотил +40% ввп ...
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30.08.2020 10:47 Відповісти
Сейчас и больше может выдать. "Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 2559
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30.08.2020 11:22 Відповісти
При владі шпана, яку обрали лошари.
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30.08.2020 08:01 Відповісти
и сказал господь,возлюби ближнего своего,ибо дальний твой, совсем не брат и не сестра.
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30.08.2020 08:03 Відповісти
сам придумал ?
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30.08.2020 08:30 Відповісти
Посматривай иногда передачу на *инвестигейшн дискавери* - кровные родственники , мышебрат падлючий...
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30.08.2020 10:50 Відповісти
Как почитаешь новости из террариума Верховной Рады, озвученные Арахамией, так и заколдобишься.
А знаете, что заявление Арахамии означает?
А они не знают, что им делать с той *опой, в которой оказалась экономика.
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30.08.2020 08:11 Відповісти
на вас отыграются , он уже Газ для населения с сентября в два раза повысится
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30.08.2020 08:18 Відповісти
Гоните гетьмановича,этот агент лубянки еще много гадостей задумал для украинского бизнеса.
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30.08.2020 08:18 Відповісти
первая гадость - Газ для населения с сентября в два раза повысится
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30.08.2020 08:20 Відповісти
Кто то может мне сказать, каким боком глава фракции в парламенте к кабинету министров?
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30.08.2020 08:27 Відповісти
одна шобла
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30.08.2020 08:28 Відповісти
проблема Шмыгаль , он под дудочку Ахметова пляшет
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30.08.2020 08:29 Відповісти
В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским
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30.08.2020 08:37 Відповісти
Госсекретарь Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".
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30.08.2020 08:38 Відповісти
А что Зеленский ответил? Я бы ответил: "А где американские инвестиции?"
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30.08.2020 11:54 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 1023
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30.08.2020 08:40 Відповісти
І як ви ними залатаєте діру в бюджеті на 300 млрд грн ?
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30.08.2020 08:42 Відповісти
Кличте хоча б Гройсмана..
В нього краще виходило.
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30.08.2020 08:44 Відповісти
К осени???
Ну, разве что по старому стилю.
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30.08.2020 08:43 Відповісти
вот встретишь подобную физиономию ночью в глухом переулке ...и отдашь всё,кроме чекушки!
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30.08.2020 09:14 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 1826
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30.08.2020 09:19 Відповісти
Злые языки утверждают, что этому испитому мужичку 36 лет ...
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30.08.2020 10:52 Відповісти
Как! Опять?!!!
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30.08.2020 09:21 Відповісти
засідання кабміну зеленського:
- економіка зростає
- промислове виробництво зростає
- зарплата зростає
...
все зростає
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 6801
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30.08.2020 09:28 Відповісти
Якийсь ригівський "крепкий хозяйственник? Хтось з тих, хто залишив країну, в 2013 році, з 108 тисячами гривень на єдиному казначейському рахунку.
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30.08.2020 10:31 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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30.08.2020 10:39 Відповісти
Шавка с грузии ещё та
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30.08.2020 10:42 Відповісти
Может Арахамии лучше для начала на Грузии потренироваться?
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30.08.2020 11:58 Відповісти
Ну почему у этих слуг уродов у всех небритые рожи лупатые глазенки и вечно полуоткрытый рот,ну прямо определение дебилизма из медицинской энциклопедии!!!
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30.08.2020 10:58 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 5621"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 6133
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30.08.2020 11:17 Відповісти
Осел, козел, мартышка
И косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
.......
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30.08.2020 11:22 Відповісти
Ну что, вот вам, слуги народные, ликбез наглядный по экономике.
Проезжала вчера и сегодня по улице High Street Road района Эшбёртон (Ashburton) города Мельбурна. Улица показательна тем, что участок ее сплошь состоит из магазинчиков, причем прод. магазины и едальни открыты (в отличие от одежных магазинов), карантин у нас, ковид лютует, так что ботинки населению ни к чему хоронят в тапках,. Вчера было очень много народа на улице, первый теплый и солнечный день после зимы, но обратила я внимание, что в самих магазинах народу мало (в мясном один человек, в очереди к нему 2 человека стояли), у банкоматов ни одного человека, в овощной лавке была пара человек, в булочных человек 5; вот у кофеен, правда, были очереди человек из 5-7 (ждали на вынос кофе).
То есть народ привычно гуляет, но как-то вяло покупает.
Сегодня проехала еще раз (случайно получилось) и зашла в магазины на этом стрипе.
В овощной лавке, кроме меня, было еще 2 человека, в мясной лавке никого, деликатесная вообще закрыта, цветочный закрыт, у кофеен утром было человк по 5, днем - никого, зато вот булочные...
Булочные - это интересно, это и есть мой экономической пример.
На этом участке улицы имеются две булочные: одна, сети Brumby's - на одной стороне, другая, сети Bakers' Delight - на другой стороне улицы. Сеть Bakers' Delight более дорогая, там побольше выбор и в "до-ковидное" время именно в ней толпился народ, а Brumby's часто пустовала.
А последнее время все ровно наоборот: уже не в первый раз вижу, что Brumby's больше покупателей, чем в Bakers' Delight (сегодня из Bakers' Delight тетка выходила, мужик входил, а в Brumby's только в очереди было 3 человека).
Почему посещают более дешевую юбулочную?
По той же причине, по которой уже не первый день у банкоматов (а на этом отрезке улицы несколько банков с банкоматами) нет ни одного человека.
Нам пишут СМИ, что у населения снбережения выросли.
"Верю".
А что всякие "арахамии" будут делать с населением, нищающим ударными темпами, я - ХЗ, не моя это проблема, а всяких "арахамий", кто на хозяйство поставлен.
"И хорошего им настроения" (С).
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30.08.2020 11:22 Відповісти
Век живи, век учись.
А ведь первая булошная Brumby's была основана именно в том районе Эшбёртон, о котором я веду речь.
"Brumby's Bakeries (commonly shortened to just Brumby's) is a chain of Australian retail bakeries. It was established in 1975 by Roger Gillespie[4] (co-founder of Bakers Delight) with the opening of its first bakery, The Old Style Bread Centre, in Ashburton, Victoria."
А теперь - это сеть булочных, принадлежащая иной компании.

A у Bakers' Delight, как оказалось, первый магазин был открыт в соседнем районе (мы там долго жили) - Хосорн (Hawthorn).

Как интересно. Слава Богу, что хоть хлеб в Австралии своий, а не китайский (как мне писали про США "знатоки" США с Лахты).
Так вот, знатоки с Лахты, свой хлеб в Австралии, свой. "Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 7356

Цены на хлеб, как известно, зависят в булочных от района, в котором расположена булочная, и мне всегда казалось, что в Эшбёртон в Brumby's было дешевле.

Я, собственно, к чему.
Поддержи местного производителя, вот я к чему.
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30.08.2020 11:36 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 2448
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30.08.2020 14:11 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 9640
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30.08.2020 14:55 Відповісти
От так і згадується дєдушка Крилов: "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь".
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30.08.2020 16:14 Відповісти
лысый с квартала попробует порулить зебильной экономикой))
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30.08.2020 18:09 Відповісти
 
 