"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина
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Два-три министерства осенью ждут ротации. Ожидается, что придут люди, "которые не просто обладают видением и программами", а "могут их быстро имплементировать в жизнь".
Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - сказал Арахамия.
По его словам, речь идет о ротациях в экономическом блоке.
"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда - огромнейшая бюрократия во всех процессах", - сказал нардеп.
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14.08.2020 г. во время проведения штатных технических мероприятий в кабинете министра развития общин и территорий Украины Чернышова были обнаружены устройства для несанкционированного снятия информации. Чернышев постарался не афишировать данный инцидент, но прибывшая техническая служба СБУ прослушку изъяла. 17.08.2020 г. Чернышеву сообщили, что это неработающие, допотопные устройства, во что он конечно не поверил. Чернышев имел долгий разговор с Зеленским, но о чем непонятно. Чтобы понять ситуацию, нужно знать что такой Чернышев в системе власти построенной Зеленским. При всей своей незаметности и скрытности - он один из главных механизмов обеспечивающих устойчивость власти Зеленского. По уровню влияния и доверия Зеленского он далеко превосходит Ермака. Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. Чернышев уже попадал в поле зрения и наше и СБУ. (см. *) . Еще при первом заходе на него СБУ собрало огромный массив компромата на него и не только. Нынешний интерес еще более опасен ибо бьет в самое уязвимое место Зеленского - скрытые финансовые потоки. И тут - важный нюанс. Денег на партию Зеленский не дает. Партия добывает деньги кто как может, например откровенно торгуя ими в Киевской области, но основная масса уже переключается на тихо текущее финансирование от "Разумкова\Коломойского". 30 августа на съезде "Слуг народа" нас ждут очень интересные события.
Ошибаеца Абрыгамия ..73% ЗЕбилов готовы голодать, жрать землю сырую лишь бы Порошенко посадили. Так тчо можете забить на экономику, и менять на нового ген прокурора.
побрейся, урод...
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
А старые хари чем поганы были ?
Какое жалкое скопище ублюдков эти "слуги народные".
Они вас крепко накажут, но убивать не будут.
А вот если ЗаЖоПники дорвутся до власти, они из вас колбасы наварят, как из Юльки, которая "в критическом состоянии" хрен знает где обитает.
Источник: https://censor.net/ru/n3216585
Один министр будет по четным работать, а второй - по нечетным.
Зачем Гончарука тогда выгнали, ипанаты зеленые???
террариумаВерховной Рады, озвученные Арахамией, так и заколдобишься.
А знаете, что заявление Арахамии означает?
А они не знают, что им делать с той *опой, в которой оказалась экономика.
В нього краще виходило.
Ну, разве что по старому стилю.
- економіка зростає
- промислове виробництво зростає
- зарплата зростає
...
все зростає
И косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
.......
Проезжала вчера и сегодня по улице High Street Road района Эшбёртон (Ashburton) города Мельбурна. Улица показательна тем, что участок ее сплошь состоит из магазинчиков, причем прод. магазины и едальни открыты (в отличие от одежных магазинов), карантин у нас, ковид лютует, так что ботинки населению ни к чему
хоронят в тапках,. Вчера было очень много народа на улице, первый теплый и солнечный день после зимы, но обратила я внимание, что в самих магазинах народу мало (в мясном один человек, в очереди к нему 2 человека стояли), у банкоматов ни одного человека, в овощной лавке была пара человек, в булочных человек 5; вот у кофеен, правда, были очереди человек из 5-7 (ждали на вынос кофе).
То есть народ привычно гуляет, но как-то вяло покупает.
Сегодня проехала еще раз (случайно получилось) и зашла в магазины на этом стрипе.
В овощной лавке, кроме меня, было еще 2 человека, в мясной лавке никого, деликатесная вообще закрыта, цветочный закрыт, у кофеен утром было человк по 5, днем - никого, зато вот булочные...
Булочные - это интересно, это и есть мой экономической пример.
На этом участке улицы имеются две булочные: одна, сети Brumby's - на одной стороне, другая, сети Bakers' Delight - на другой стороне улицы. Сеть Bakers' Delight более дорогая, там побольше выбор и в "до-ковидное" время именно в ней толпился народ, а Brumby's часто пустовала.
А последнее время все ровно наоборот: уже не в первый раз вижу, что Brumby's больше покупателей, чем в Bakers' Delight (сегодня из Bakers' Delight тетка выходила, мужик входил, а в Brumby's только в очереди было 3 человека).
Почему посещают более дешевую юбулочную?
По той же причине, по которой уже не первый день у банкоматов (а на этом отрезке улицы несколько банков с банкоматами) нет ни одного человека.
Нам пишут СМИ, что у населения снбережения выросли.
"Верю".
А что всякие "арахамии" будут делать с населением, нищающим ударными темпами, я - ХЗ, не моя это проблема, а всяких "арахамий", кто на хозяйство поставлен.
"И хорошего им настроения" (С).
А ведь первая булошная Brumby's была основана именно в том районе Эшбёртон, о котором я веду речь.
"Brumby's Bakeries (commonly shortened to just Brumby's) is a chain of Australian retail bakeries. It was established in 1975 by Roger Gillespie[4] (co-founder of Bakers Delight) with the opening of its first bakery, The Old Style Bread Centre, in Ashburton, Victoria."
А теперь - это сеть булочных, принадлежащая иной компании.
A у Bakers' Delight, как оказалось, первый магазин был открыт в соседнем районе (мы там долго жили) - Хосорн (Hawthorn).
Как интересно. Слава Богу, что хоть хлеб в Австралии своий, а не китайский (как мне писали про США "знатоки" США с Лахты).
Так вот, знатоки с Лахты, свой хлеб в Австралии, свой.
Цены на хлеб, как известно, зависят в булочных от района, в котором расположена булочная, и мне всегда казалось, что в Эшбёртон в Brumby's было дешевле.
Я, собственно, к чему.
Поддержи местного производителя, вот я к чему.