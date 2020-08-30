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Кабмин (13804) кадры (583) экономика (3826) Арахамия (956) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Два-три министерства осенью ждут ротации. Ожидается, что придут люди, "которые не просто обладают видением и программами", а "могут их быстро имплементировать в жизнь".

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - сказал Арахамия.

По его словам, речь идет о ротациях в экономическом блоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают революции и бесконечные выяснения отношений

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда - огромнейшая бюрократия во всех процессах", - сказал нардеп.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
А вы друзья как не садитесь....
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30.08.2020 02:05
+19
У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком.

Ошибаеца Абрыгамия ..73% ЗЕбилов готовы голодать, жрать землю сырую лишь бы Порошенко посадили. Так тчо можете забить на экономику, и менять на нового ген прокурора.
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30.08.2020 02:26
+16
в отамана закінчився золотий запас , пора розбігатися по кварталах !
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30.08.2020 02:08
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А вы друзья как не садитесь....
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30.08.2020 02:05 Ответить
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из «коронавирусного фонда» идут на строительство дорог: «Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги»
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30.08.2020 08:54 Ответить
А что, логично!
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30.08.2020 11:38 Ответить
ага.."если мы не распилим деньги на дорогах - их придется потратить на лечение больных"))
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30.08.2020 12:13 Ответить
всё проще:
14.08.2020 г. во время проведения штатных технических мероприятий в кабинете министра развития общин и территорий Украины Чернышова были обнаружены устройства для несанкционированного снятия информации. Чернышев постарался не афишировать данный инцидент, но прибывшая техническая служба СБУ прослушку изъяла. 17.08.2020 г. Чернышеву сообщили, что это неработающие, допотопные устройства, во что он конечно не поверил. Чернышев имел долгий разговор с Зеленским, но о чем непонятно. Чтобы понять ситуацию, нужно знать что такой Чернышев в системе власти построенной Зеленским. При всей своей незаметности и скрытности - он один из главных механизмов обеспечивающих устойчивость власти Зеленского. По уровню влияния и доверия Зеленского он далеко превосходит Ермака. Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. Чернышев уже попадал в поле зрения и наше и СБУ. (см. *) . Еще при первом заходе на него СБУ собрало огромный массив компромата на него и не только. Нынешний интерес еще более опасен ибо бьет в самое уязвимое место Зеленского - скрытые финансовые потоки. И тут - важный нюанс. Денег на партию Зеленский не дает. Партия добывает деньги кто как может, например откровенно торгуя ими в Киевской области, но основная масса уже переключается на тихо текущее финансирование от "Разумкова\Коломойского". 30 августа на съезде "Слуг народа" нас ждут очень интересные события.
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30.08.2020 12:12 Ответить
Перестановка ліжок у борделі. Курв міняти ніхто не здогадався.
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30.08.2020 11:23 Ответить
Курви самі себе міняти чомусь не бажають.
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30.08.2020 17:18 Ответить
в отамана закінчився золотий запас , пора розбігатися по кварталах !
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30.08.2020 02:08 Ответить
За полтора года, мы так много слышали Зелёных обещаний, что они стали осоциироваться с звуками из за перегородок в общественном туалете.
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30.08.2020 02:09 Ответить
Ассоциироваться
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30.08.2020 03:58 Ответить
Вже не тільки звуки, а і запахи, маски навіть не допомагають.
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30.08.2020 07:30 Ответить
Опять будут кровати в борделе двигать с места на место...
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30.08.2020 02:15 Ответить
У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком.

Ошибаеца Абрыгамия ..73% ЗЕбилов готовы голодать, жрать землю сырую лишь бы Порошенко посадили. Так тчо можете забить на экономику, и менять на нового ген прокурора.
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30.08.2020 02:26 Ответить
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 5209
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30.08.2020 02:45 Ответить
арахумия-перезагрузка и так до конца срока...
побрейся, урод...
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30.08.2020 02:30 Ответить
Ты ему еще и помыться посоветуй.
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30.08.2020 04:11 Ответить
новая перестановка кроватей...
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30.08.2020 02:31 Ответить
Просто "бабы" оказались не "поддутыми".
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30.08.2020 11:44 Ответить
расшифровываю - готовы обосраться по по новому...
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30.08.2020 02:33 Ответить
Таки правда. Бо головна проблема - не бюрократія, як заявляє Арахамія, а повна відсутність навіть не освіти, а мізків. Бо освіту при бажанні можна надолужити, якщо є мізки. Але не в цьому випадку.
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30.08.2020 08:50 Ответить
Чергові маладі ліца: Лукаш? Гарбузов? Виделкул? ... Може ще й самого Міколу Яновіча на підмогу покличете?
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30.08.2020 03:19 Ответить
Та посадіть вже мародерабаригумальдівського Пороха нарешті та все одразу налагодиться. Зебіли чекають, ви ж обіцяли.
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30.08.2020 03:27 Ответить
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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30.08.2020 03:54 Ответить
Ага, на таможне уже сделали перестановки, хватит, не надо. Пусть уж лучше старые останутся, чем таких "новых".
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30.08.2020 04:01 Ответить
з пустого в порожнє
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30.08.2020 05:11 Ответить
Недоворовали значит
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30.08.2020 05:21 Ответить
а вы зебилы как не садитесь... всё равно какие-то фотографы максммум
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30.08.2020 05:42 Ответить
Тут вже треба міняти всю систему, як казав один сантехнік в анекдоті. Бо від перестановки дебілів у владі ситуація не зміниться.
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30.08.2020 06:17 Ответить
Даешь Чиччолину в премьеры ))
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30.08.2020 06:42 Ответить
Дава, у тебя унылое лицо , с таким денег не дадут )
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30.08.2020 06:55 Ответить
Так можливо хоч по обличчю дадуть, напрошуєтся людина.
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30.08.2020 07:32 Ответить
Да и слона им с такой мордой не продать...
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30.08.2020 10:44 Ответить
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 4819
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30.08.2020 07:23 Ответить
Арахамия - человек черта. Инфа 146%.
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30.08.2020 07:33 Ответить
народные слуги спят по ночам с Богом,а он им говорит,вы никто.не верят.
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30.08.2020 07:44 Ответить
Шо, опять "новые лица" ???
А старые хари чем поганы были ? "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 8361
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30.08.2020 07:45 Ответить
Старые - не "поддутые" оказались.
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30.08.2020 11:47 Ответить
Миша Сракашвили уже свалил в Грузию, не ?

Какое жалкое скопище ублюдков эти "слуги народные".
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30.08.2020 07:46 Ответить
Пудриков собираете? Да,сильные "новые лица". Даже дядя Миша сбегает. Он устал,этот психопат-холерик ,не понимает как так можно убивать собственное место проживания. Ау,Арахумии.Миллиардеров,у которых семьи живут за границей,туда же уже не пускают( и денежки ОБЯЗАТЕЛЬНО отберут,налоги то вы не заплатили,ну как коломойша,не не доходит?) Стройте в Украине КОМФОРТНУЮ для проживания страну,а для этого не Пудриков надо ставить,а СААКАШВИЛИЛИ и его команду. И рейтинги СРАЗУ поднимутся и страну вытащите,не не доходит?
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30.08.2020 07:50 Ответить
Св. Міхо балабол.
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30.08.2020 07:59 Ответить
Помница та стрела у пеци за столом. Только Миша сказал что авакян - черт. Вся остальная шобла тупо слилась. Даже пеця слилсо. ☝😷
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30.08.2020 08:04 Ответить
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 9928№44
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30.08.2020 08:51 Ответить
Соя такая забавная. По фактам всегда плывет. 😷
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30.08.2020 09:51 Ответить
Ти мав нещастя потрапити до списку тріпачів з порядковим номером 44 і я тобі нагадую про це, не залежно від того що ти там накарябав.
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30.08.2020 10:05 Ответить
служить бы рад,прислуживаться тошно.грибоедов.горе от ума.
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30.08.2020 07:54 Ответить
Ползите на коленях к Пороху и Пастору, кретины.

Они вас крепко накажут, но убивать не будут.

А вот если ЗаЖоПники дорвутся до власти, они из вас колбасы наварят, как из Юльки, которая "в критическом состоянии" хрен знает где обитает.
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30.08.2020 07:54 Ответить
Бу га га 😷
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30.08.2020 08:00 Ответить
"Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать"
Источник: https://censor.net/ru/n3216585

Один министр будет по четным работать, а второй - по нечетным. "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 7320
Зачем Гончарука тогда выгнали, ипанаты зеленые???
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30.08.2020 07:58 Ответить
Зачем выгнали? Идеологические разногласия: они - велосипедисты, а Гончарук - самокатчик.
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30.08.2020 08:26 Ответить
Да,да ,уже бы наворотил +40% ввп ...
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30.08.2020 10:47 Ответить
Сейчас и больше может выдать. "Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 2559
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30.08.2020 11:22 Ответить
При владі шпана, яку обрали лошари.
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30.08.2020 08:01 Ответить
и сказал господь,возлюби ближнего своего,ибо дальний твой, совсем не брат и не сестра.
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30.08.2020 08:03 Ответить
сам придумал ?
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30.08.2020 08:30 Ответить
Посматривай иногда передачу на *инвестигейшн дискавери* - кровные родственники , мышебрат падлючий...
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30.08.2020 10:50 Ответить
Как почитаешь новости из террариума Верховной Рады, озвученные Арахамией, так и заколдобишься.
А знаете, что заявление Арахамии означает?
А они не знают, что им делать с той *опой, в которой оказалась экономика.
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30.08.2020 08:11 Ответить
на вас отыграются , он уже Газ для населения с сентября в два раза повысится
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30.08.2020 08:18 Ответить
Гоните гетьмановича,этот агент лубянки еще много гадостей задумал для украинского бизнеса.
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30.08.2020 08:18 Ответить
первая гадость - Газ для населения с сентября в два раза повысится
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30.08.2020 08:20 Ответить
Кто то может мне сказать, каким боком глава фракции в парламенте к кабинету министров?
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30.08.2020 08:27 Ответить
одна шобла
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30.08.2020 08:28 Ответить
проблема Шмыгаль , он под дудочку Ахметова пляшет
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30.08.2020 08:29 Ответить
В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским
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30.08.2020 08:37 Ответить
Госсекретарь Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".
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30.08.2020 08:38 Ответить
А что Зеленский ответил? Я бы ответил: "А где американские инвестиции?"
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30.08.2020 11:54 Ответить
"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина - Цензор.НЕТ 1023
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30.08.2020 08:40 Ответить
І як ви ними залатаєте діру в бюджеті на 300 млрд грн ?
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30.08.2020 08:42 Ответить
Кличте хоча б Гройсмана..
В нього краще виходило.
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30.08.2020 08:44 Ответить
К осени???
Ну, разве что по старому стилю.
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30.08.2020 08:43 Ответить
вот встретишь подобную физиономию ночью в глухом переулке ...и отдашь всё,кроме чекушки!
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30.08.2020 09:14 Ответить
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 1826
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30.08.2020 09:19 Ответить
Злые языки утверждают, что этому испитому мужичку 36 лет ...
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30.08.2020 10:52 Ответить
Как! Опять?!!!
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30.08.2020 09:21 Ответить
засідання кабміну зеленського:
- економіка зростає
- промислове виробництво зростає
- зарплата зростає
...
все зростає
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 6801
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30.08.2020 09:28 Ответить
Якийсь ригівський "крепкий хозяйственник? Хтось з тих, хто залишив країну, в 2013 році, з 108 тисячами гривень на єдиному казначейському рахунку.
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30.08.2020 10:31 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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30.08.2020 10:39 Ответить
Шавка с грузии ещё та
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30.08.2020 10:42 Ответить
Может Арахамии лучше для начала на Грузии потренироваться?
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30.08.2020 11:58 Ответить
Ну почему у этих слуг уродов у всех небритые рожи лупатые глазенки и вечно полуоткрытый рот,ну прямо определение дебилизма из медицинской энциклопедии!!!
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30.08.2020 10:58 Ответить
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 5621"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 6133
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30.08.2020 11:17 Ответить
Осел, козел, мартышка
И косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
.......
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30.08.2020 11:22 Ответить
Ну что, вот вам, слуги народные, ликбез наглядный по экономике.
Проезжала вчера и сегодня по улице High Street Road района Эшбёртон (Ashburton) города Мельбурна. Улица показательна тем, что участок ее сплошь состоит из магазинчиков, причем прод. магазины и едальни открыты (в отличие от одежных магазинов), карантин у нас, ковид лютует, так что ботинки населению ни к чему хоронят в тапках,. Вчера было очень много народа на улице, первый теплый и солнечный день после зимы, но обратила я внимание, что в самих магазинах народу мало (в мясном один человек, в очереди к нему 2 человека стояли), у банкоматов ни одного человека, в овощной лавке была пара человек, в булочных человек 5; вот у кофеен, правда, были очереди человек из 5-7 (ждали на вынос кофе).
То есть народ привычно гуляет, но как-то вяло покупает.
Сегодня проехала еще раз (случайно получилось) и зашла в магазины на этом стрипе.
В овощной лавке, кроме меня, было еще 2 человека, в мясной лавке никого, деликатесная вообще закрыта, цветочный закрыт, у кофеен утром было человк по 5, днем - никого, зато вот булочные...
Булочные - это интересно, это и есть мой экономической пример.
На этом участке улицы имеются две булочные: одна, сети Brumby's - на одной стороне, другая, сети Bakers' Delight - на другой стороне улицы. Сеть Bakers' Delight более дорогая, там побольше выбор и в "до-ковидное" время именно в ней толпился народ, а Brumby's часто пустовала.
А последнее время все ровно наоборот: уже не в первый раз вижу, что Brumby's больше покупателей, чем в Bakers' Delight (сегодня из Bakers' Delight тетка выходила, мужик входил, а в Brumby's только в очереди было 3 человека).
Почему посещают более дешевую юбулочную?
По той же причине, по которой уже не первый день у банкоматов (а на этом отрезке улицы несколько банков с банкоматами) нет ни одного человека.
Нам пишут СМИ, что у населения снбережения выросли.
"Верю".
А что всякие "арахамии" будут делать с населением, нищающим ударными темпами, я - ХЗ, не моя это проблема, а всяких "арахамий", кто на хозяйство поставлен.
"И хорошего им настроения" (С).
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30.08.2020 11:22 Ответить
Век живи, век учись.
А ведь первая булошная Brumby's была основана именно в том районе Эшбёртон, о котором я веду речь.
"Brumby's Bakeries (commonly shortened to just Brumby's) is a chain of Australian retail bakeries. It was established in 1975 by Roger Gillespie[4] (co-founder of Bakers Delight) with the opening of its first bakery, The Old Style Bread Centre, in Ashburton, Victoria."
А теперь - это сеть булочных, принадлежащая иной компании.

A у Bakers' Delight, как оказалось, первый магазин был открыт в соседнем районе (мы там долго жили) - Хосорн (Hawthorn).

Как интересно. Слава Богу, что хоть хлеб в Австралии своий, а не китайский (как мне писали про США "знатоки" США с Лахты).
Так вот, знатоки с Лахты, свой хлеб в Австралии, свой. "Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 7356

Цены на хлеб, как известно, зависят в булочных от района, в котором расположена булочная, и мне всегда казалось, что в Эшбёртон в Brumby's было дешевле.

Я, собственно, к чему.
Поддержи местного производителя, вот я к чему.
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30.08.2020 11:36 Ответить
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 2448
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30.08.2020 14:11 Ответить
"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну - Цензор.НЕТ 9640
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30.08.2020 14:55 Ответить
От так і згадується дєдушка Крилов: "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь".
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30.08.2020 16:14 Ответить
лысый с квартала попробует порулить зебильной экономикой))
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30.08.2020 18:09 Ответить
 
 