Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Зупинити безлади в американських містах, де керують демократи, можна лише силою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі.
"Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, - це сила!" - заявив він.
Президент США також розкритикував мера міста Портленд Теда Уілера, який представляє Демократичну партію, за бездіяльність під час заворушень у його місті.
"Нічого не робить мер Портленда, демократ, який спостерігає за великою загибеллю і руйнуванням свого міста вважає, що ця беззаконна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!" - написав Трамп.
Також він назвав Уілера "божевільним" і "ліворадикальним". За словами президента США, жителі Портленда та інших міст США бажають "закону і порядку", які не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.
Протести в США 2020 року через смерть Джорджа Флойда У США не вщухають масові заворушення, викликані загибеллю затриманого поліцією темношкірого жителя Міннеаполіса (штат Міннесота) Джорджа Флойда.
Масовими протестами охоплені десятки міст по всій Америці через убивство поліцейськими Флойда. Є жертви й десятки поранених.
Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, у ході захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві. Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.
У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.
У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом. У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Просто между твоим кацапским представлением о либерализме и либерализмом цивилизованной страны - БЕЗДНА.
ПОГРОМЫ в США шли недели ДВЕ. И закончились как только американцы с оружием (а это примерно 70-80% населения, в том числе черного) - вышли на защиту своей собственности с оружием в руках. С тех пор погромов не было, митингующие ходят с мирными акциями, ну иногда подерутся с ментами - как и было в Киеве в 14 году.
90% населения США поддерживают движение против расизма, так что твои высеры рассчитаны только на украинскую аудиторию.
Если ты не в курсе - под воздействием наркотиков не дергаются. Дергаются те наркоманы, у кого ломка если он НЕ ПРИНЯЛ ДОЗУ. а не наоборот.
Через минуту возле него стояли неравнодушные граждане а еще через 3 - ПОЛИЦИЯ, И ты знаешь - они его не добили удушением, а надев перчатки - проверили чтоб у него язык не запал, и вызвали скорую. Все.
У вас в методичках ничего не поменялось- чем откровеннее ложь - тем легче в нее поверить? оказывается, он был уже не под 1 а под ТРЕМЯ наркотиками. Через часик доза вырастет до 1 кило на грамм тела?
совсем с катушек съехали? коксу перенюхали чтоле?
меня поражает что украинцы, про которых столько лет кремлевские боты врали что мы "майданутые бандеровцы едим детей и грабим центр Киева" верите в откровенную ложь про протесты в США, которые на кремлевских ресурсах называют не иначе как "погромы".
А потом на выборы...
Кстати о руках - у них нет рук. И руками они пользуются условно. И еще важно! ...очень важно! ...они могут принимать внешний облик человека(некто Путин!).
Объяснив массам угрозу можно сплотить цивилизацию перед угрозой опасности.
Справжню ситуацію не доносять, бо нікому цього не треба (критичній меншості хіба що). І в Україні реально до цих пір вважають, що чорні - бідні, нещасні і задескриміновані, пухнасті зайчики. А поліція зумисне за ними бігає і розстрілює. І білі всі теж - расисти у поколіннях.
Видео