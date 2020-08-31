Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп

Зупинити безлади в американських містах, де керують демократи, можна лише силою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі.

"Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, - це сила!" - заявив він.

Президент США також розкритикував мера міста Портленд Теда Уілера, який представляє Демократичну партію, за бездіяльність під час заворушень у його місті.

"Нічого не робить мер Портленда, демократ, який спостерігає за великою загибеллю і руйнуванням свого міста вважає, що ця беззаконна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!" - написав Трамп.

Також він назвав Уілера "божевільним" і "ліворадикальним". За словами президента США, жителі Портленда та інших міст США бажають "закону і порядку", які не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

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Протести в США 2020 року через смерть Джорджа Флойда У США не вщухають масові заворушення, викликані загибеллю затриманого поліцією темношкірого жителя Міннеаполіса (штат Міннесота) Джорджа Флойда.

Масовими протестами охоплені десятки міст по всій Америці через убивство поліцейськими Флойда. Є жертви й десятки поранених.

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, у ході захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві. Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом. У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.