УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16113 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 734 158
заворушення (104) США (14526) Трамп (3140)

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп

Зупинити безлади в американських містах, де керують демократи, можна лише силою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі.

"Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, - це сила!" - заявив він.

Президент США також розкритикував мера міста Портленд Теда Уілера, який представляє Демократичну партію, за бездіяльність під час заворушень у його місті.

"Нічого не робить мер Портленда, демократ, який спостерігає за великою загибеллю і руйнуванням свого міста вважає, що ця беззаконна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!" - написав Трамп.

Також він назвав Уілера "божевільним" і "ліворадикальним". За словами президента США, жителі Портленда та інших міст США бажають "закону і порядку", які не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом

Протести в США 2020 року через смерть Джорджа Флойда У США не вщухають масові заворушення, викликані загибеллю затриманого поліцією темношкірого жителя Міннеаполіса (штат Міннесота) Джорджа Флойда.

Масовими протестами охоплені десятки міст по всій Америці через убивство поліцейськими Флойда. Є жертви й десятки поранених.

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, у ході захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві. Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом. У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Толерасти не здатні навести порядок.
показати весь коментар
31.08.2020 07:26
+13
Виклад не повний.
Чому не написано, що флойд - рецидивіст ?
Що в момент затримання він був під дією наркоти (великої дози) ?
показати весь коментар
31.08.2020 07:38
+13
Але ж як обіцяють !
Байден клянеться-божиться, що боротиметься з расизмом (не бачила, чи пообіцяв побороти).
У демів зараз пречудовий шанс показати по своїх штатах свої методи.
Таким чином, це б зіграло на їхню користь. Ні фіга.
Так, на початку, коли істерія була на піку, вищали. Але врешті-решт, люди хочуть (і мають право) на спокійне життя і безпеку: свою і своїх родин.
Що відбуваєтся у Портленді - це реальний мрак. Наскільки я бачила, безлади не припиняються вже більше 90 днів поспіль. Сьогодні під час "протесту" ще застрелили когось.

За того закоренілого нарика-уголовника уже скільки людей вбили, покалічили, зґвалтували, зруйнували і розгромили навіть не на сотні мільйонів. Але мер і не думає наводити порядок.
Бо їм треба таким чином Трампу насолити і втокмачити дебілам (таким, як і у нас), що це він в усьому винен.
ІМХО. Я перестала детально стежити за погромщиками. Бачу так.
показати весь коментар
31.08.2020 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
если бы ты общался с американцами, то удивился бы, насколько либеральны американские республиканцы.
Просто между твоим кацапским представлением о либерализме и либерализмом цивилизованной страны - БЕЗДНА.
показати весь коментар
31.08.2020 09:42 Відповісти
Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп - Цензор.НЕТ 2614
показати весь коментар
31.08.2020 07:44 Відповісти
не к селу не к городу
показати весь коментар
31.08.2020 07:46 Відповісти
Ага. Особенно, к фразе "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила".
показати весь коментар
31.08.2020 07:54 Відповісти
Не, ноги погромщикам надо мыть и в жопу целовать.
показати весь коментар
31.08.2020 08:07 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ,где человек человеку ..... ?
показати весь коментар
31.08.2020 08:11 Відповісти
я смотрю, Трамп пишет свои методички с кремлевской кальки.
ПОГРОМЫ в США шли недели ДВЕ. И закончились как только американцы с оружием (а это примерно 70-80% населения, в том числе черного) - вышли на защиту своей собственности с оружием в руках. С тех пор погромов не было, митингующие ходят с мирными акциями, ну иногда подерутся с ментами - как и было в Киеве в 14 году.
90% населения США поддерживают движение против расизма, так что твои высеры рассчитаны только на украинскую аудиторию.
показати весь коментар
31.08.2020 09:45 Відповісти
Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп - Цензор.НЕТ 2075
показати весь коментар
31.08.2020 07:48 Відповісти
Трамп не упомянул что убийства чернокожих , расстрелы полицейскими , снова продолжаются ..Главное что тизеры негров неберут а Кольт берет ...
показати весь коментар
31.08.2020 07:50 Відповісти
В США полиция чаще убивает белых, а не негров. Про это все трусливо молчат. Белая жизнь обесценивается, а белые этому радуются.
показати весь коментар
31.08.2020 09:09 Відповісти
Не просто радуются, а своими же руками и помогают. Полезные, цуко, идиоты.
показати весь коментар
31.08.2020 12:29 Відповісти
так может чернокожим не стоит грабить и убивать, глядишь и их полиция перестанет стрелять.
показати весь коментар
31.08.2020 09:48 Відповісти
Ага. Выберите еще раз кловуна. Зато по приколу будет.
показати весь коментар
31.08.2020 07:53 Відповісти
А федеральна влада для чого?
показати весь коментар
31.08.2020 07:54 Відповісти
Чтоб не писать хню, надо знать законодательство США хотя бы поверхностно.
показати весь коментар
31.08.2020 08:08 Відповісти
Спасибо, я забыл уже, что там в каждом штате свои законы.
показати весь коментар
31.08.2020 08:29 Відповісти
Федеральние закони имеют приоритет.
показати весь коментар
31.08.2020 10:04 Відповісти
Есть же полное видео, как тот ублюдок флойд дрыгался от отравления наркотой задолго до того, как за него взялась полиция. Он начал орать, что не может дышать и начал бросаться на полицаев еще до того, как его вытащили из машины. Но ни одно СМИ, включая Ц, почему-то "стесняется" об этом писать. Как и про то, что он был под воздействием сразу 3-х наркотиков, причем одного доза была смертельная. Напрасно полицаи трогали эту мразь, он бы и сам там на месте подох.
показати весь коментар
31.08.2020 08:09 Відповісти
оно же детё
показати весь коментар
31.08.2020 08:13 Відповісти
то есть в законодательстве США написано что НУЖНО УБИВАТЬ ВСЕХ КТО ПОД НАРКОТОЙ?
показати весь коментар
31.08.2020 09:46 Відповісти
при мне однажды в торговом центре в центре Кракова упал на пол парень-наркоман.
Если ты не в курсе - под воздействием наркотиков не дергаются. Дергаются те наркоманы, у кого ломка если он НЕ ПРИНЯЛ ДОЗУ. а не наоборот.
Через минуту возле него стояли неравнодушные граждане а еще через 3 - ПОЛИЦИЯ, И ты знаешь - они его не добили удушением, а надев перчатки - проверили чтоб у него язык не запал, и вызвали скорую. Все.
У вас в методичках ничего не поменялось- чем откровеннее ложь - тем легче в нее поверить? оказывается, он был уже не под 1 а под ТРЕМЯ наркотиками. Через часик доза вырастет до 1 кило на грамм тела?
совсем с катушек съехали? коксу перенюхали чтоле?
показати весь коментар
31.08.2020 09:50 Відповісти
AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/44752588/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
показати весь коментар
31.08.2020 08:21 Відповісти
Я звичайно стурбований, як та ж США окупацією України. Тобто мені начхати, що там у піндосії, чи в орді, розбирайтесь самі, рижий Дональд до лобизався з фюрером - Путіним, що вже і США палають у вогні. Не місце дурням на найвищих державних посадах в країні, бо як казав Наполеон - Досить при владі одного ідіота правителя щоб розвалив всю державу , яку творили десятки років. В США, ті хто захапав національні багатства вже не влаштовує конкуренція від інших більш розумних і активних, вже їм хочеться щоб автоматично все діставалось їх дітям і був повний контроль над суспільством. Дональд відав фінансування ВООЗ приватній компанії Білла Гейтса і отримав штучний вірус Ковиду, як інструмент боротьби за чіпізацію і сегрегацію суспільства, як інструмент наживи і знищення суспільств третіх країни. Тому я стурбований тим, що цифрові технології почали використовувати як цифрові концтабори і рабство прикривати різними термінами.
показати весь коментар
31.08.2020 08:21 Відповісти
Якщо людина йде грабувати магазини, то в неї обов'язково треба стріляти, незалежно від того якого в неї кольору шкіра. Яка тут може бути полеміка. Якщо мер сприяє мародерству, то його також треба пристрелити як пса.
показати весь коментар
31.08.2020 08:24 Відповісти
кто тебе сказал что убитый "шел грабить магазин"? Россия-1 пересмотрелся?
меня поражает что украинцы, про которых столько лет кремлевские боты врали что мы "майданутые бандеровцы едим детей и грабим центр Киева" верите в откровенную ложь про протесты в США, которые на кремлевских ресурсах называют не иначе как "погромы".
показати весь коментар
31.08.2020 09:52 Відповісти
Вбитий п'ятикратний рецидивіст. А магазини вже потім грабувати пішли "борці з расизмом". Тож менше треба дивитися кісєльова.
показати весь коментар
31.08.2020 10:05 Відповісти
Вчися блазню,,скільки повторювати-спочатку розберися чи надумані Трампом чи справжні,в яких вже збитки перевищили 160 млн.доларів.
показати весь коментар
31.08.2020 11:51 Відповісти
Менше тексту Дональде...
показати весь коментар
31.08.2020 08:29 Відповісти
Америка Америкой но я случайно учуял от одного депутата от "Слуг" что готовят законопроэкт они совместно с ОПЗЖ о том что Турчинов и Порошенко военные преступники за применение ВСУ на Донбассе без введения военного положения.
показати весь коментар
31.08.2020 08:56 Відповісти
Цілком може бути. Тому пора гнати слуг-уродів, поки не пізДно.
показати весь коментар
31.08.2020 09:01 Відповісти
Чем больше зебили теряют поддержку, тем больше залазят в жопу кацапам.
показати весь коментар
31.08.2020 10:02 Відповісти
Ага. Давай!!! Побольше силы. Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 1951

А потом на выборы...
показати весь коментар
31.08.2020 09:14 Відповісти
Ситуация раздута и поддерживается искусственно, кому-то наплевать на жизни и спокойствие людей - лишь бы убрать Трампа.
показати весь коментар
31.08.2020 09:23 Відповісти
Трампопону не дает покоя зависть к Путину, Киму, Лукашенко и т.д. и их методам правления и пожизненной власти. Его срочно нужно отстранять от власти, возбуждать дело и закрывать ( ну или на стул). По сути этот павлин, нарцисс и т.д. - хотел бы установления в США личной диктатуры ( это его внутренний мир, желание и страх перед возможными последствиями отстранения - все как обычно у диктаторов. ) Надо ж было так Америке вляпаться.. А республиканцы ( позорище) выдвигают его на второй срок, не смогли найти достойного человека ( тем более ну какой он "республиканец" приблуда ) Даже в такой ситуации важность " корыта" превышает интересы страны.. Видимо люди как вид, популяция, везде одинаковы.
показати весь коментар
31.08.2020 09:25 Відповісти
Все б так і було,якби байдануте не перло вже втретьє до корита.Дименцію тільки на гроші розводять,а воно не розуміє-не хочуть американці соціалісто-толераста і не виберуть-навіть якщо всі демократичні штати його антіфа розгромить.Америка сама себе від мародерів захистить,хоч би які в них були флойди-хвойди герої наркомани-грабіжники.
показати весь коментар
31.08.2020 12:03 Відповісти
Шо ты мелишь дурныку
показати весь коментар
31.08.2020 12:51 Відповісти
Стреляют в протестующих светошумовыми гранатами. Кровавому режиму рано или поздно хана. Пусть бегут в Ростов.

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 3028
показати весь коментар
31.08.2020 09:31 Відповісти
В США такие гранаты, что фрагменты летят на 50м в высоту? Это точно не фейерверк?
показати весь коментар
31.08.2020 09:50 Відповісти
нет, не феерверк. На фото хорошо видно - у верхней кромки фото - машины полиции. И как видите - протестующие просто стоят посреди улицы, а не "громят магазины".
показати весь коментар
31.08.2020 09:54 Відповісти
Это не фото, это скрин с видео. По каким признакам это не фейерверк?
показати весь коментар
31.08.2020 10:03 Відповісти
Мусора везде одинаковые. Тут справа только в том, кого объявить "кровавым режимом", а кого бунтовщиками-мародерами. Это зависит от политической повестки в каждой отдельной стране.

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 2790
показати весь коментар
31.08.2020 10:23 Відповісти
Есть еще один вариант.Это.....сказать правду. Да, массам в это трудно будет поверить, но это правда, т.е внешняя угроза перед человечеством. Дык по факту!!! оно так. Нравится вам это или нет, смешно от этого или нет, но это факт. И взрыв в Бейруте и пожары в Калифорнии, и падения мостов и коронавирус - это все рук дело внешней угрозы, другой формы жизни.
Кстати о руках - у них нет рук. И руками они пользуются условно. И еще важно! ...очень важно! ...они могут принимать внешний облик человека(некто Путин!).
Объяснив массам угрозу можно сплотить цивилизацию перед угрозой опасности.
показати весь коментар
31.08.2020 09:51 Відповісти
Беспорядки при нем, а виновати другие. Я думал америкоси умнее.
показати весь коментар
31.08.2020 10:00 Відповісти
Самое удивительное, что после всего что произошло, американские мусора продолжают убивать черных. Так можно довести страну до реального армагеддона.
показати весь коментар
31.08.2020 10:19 Відповісти
вы бы предпочли, чтобы чёрные убивали американских мусоров. Но у мусоров есть своё мнение на этот счёт.
показати весь коментар
31.08.2020 11:54 Відповісти
Може статись , що тій "толерантності", щодо чорношкірого населення США, невдовзі прийде кінець. Багато хто говорить, що чорний расизм є реальністю в якій живе США.
показати весь коментар
31.08.2020 12:04 Відповісти
Ты где живеш убогий я в NY и скажу мало стреляют в ету мразь а то что они сами себя убивают десятками в день етого не показывают
показати весь коментар
31.08.2020 12:54 Відповісти
Якщо ви живете в NY,то ви абсолютно неправильно зрозуміли співбесідника-він мав на увазі зовсім інше-чорний расизм,на який підбурюють людей,вкидаючи там пачками брошури в чорних районах-одну з яких я переклав дослівно,відповідаючи одному на першій сторінці.Це справжня марксистська пропаганда,хитра,але з тоненьким натяком на чергову чорну революцію.От вам і ******* "демократія"з метою-чужими руками до корита.
показати весь коментар
31.08.2020 13:55 Відповісти
Vedana,найдивовижніше, що практично всі медіа України ігнорують тему погромів, а якщо десь щось і з'явиться, то із виправданням і захистом погромщиків- кримінальників. Цей ваш коментар, наприклад,на УП був би негайно видалений. Що для мене є абсолютно неприйнятно і абсурдно! Аналогія- єврейські погроми...Якщо якийсь єврей вчинив щось не те, треба громити всіх євреїв? Згідно логіки наших експертів і медіа- так, треба громити
показати весь коментар
31.08.2020 11:17 Відповісти
Мої коменти труть на інші теми, більш незручні для ресурсу. Ця нею не є. Просто перевіряють думку читачів.
Справжню ситуацію не доносять, бо нікому цього не треба (критичній меншості хіба що). І в Україні реально до цих пір вважають, що чорні - бідні, нещасні і задескриміновані, пухнасті зайчики. А поліція зумисне за ними бігає і розстрілює. І білі всі теж - расисти у поколіннях.
показати весь коментар
31.08.2020 15:57 Відповісти
Vedana,найдивовижніше, що практично всі медіа України ігнорують тему погромів, а якщо десь щось і з'явиться, то із виправданням і захистом погромщиків- кримінальників. Цей ваш коментар, наприклад,на УП був би негайно видалений. Що для мене є абсолютно неприйнятно і абсурдно! Аналогія- єврейські погроми...Якщо якийсь єврей вчинив щось не те, треба громити всіх євреїв? Згідно логіки наших експертів і медіа- так, треба громити
показати весь коментар
31.08.2020 11:19 Відповісти
Пропаганда и романтизация революций по всему миру выйдет Америке боком. Пора им уже попробовать это на своей шкуре.
показати весь коментар
31.08.2020 11:30 Відповісти
Цензор отстаёт от жизни. Там полиция ещё одного негра пристрелила. Так что "революционеры" грабят магазины уже не за Флойда а за того второго.
показати весь коментар
31.08.2020 11:51 Відповісти
Тут ти правий-цього не вбили,калікою зробили,але цей також хотів втекти-мав три приводи в поліцію та трьох малих дітей .За статистикою-таке трапляється в США кожний день .То що-треба мародерити та грабувати,бо так хочуть "демократи" розганяючи "хвилю" "протестів"?
показати весь коментар
31.08.2020 12:25 Відповісти
Верно. Дави чёрных расистов, антифу и всякий сброд.
показати весь коментар
31.08.2020 23:50 Відповісти
Кстати. Кто еще думает, что Байден офигеть, как популярен!? Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 9655

Видео
показати весь коментар
03.09.2020 13:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 