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У Чернівецькій області за добу виявили 158 нових випадків COVID-19, - ОДА

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У Чернівецькій області за добу виявили 158 нових випадків COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 30 серпня, в Чернівецькій області виявили 158 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 658 зразків.

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Цього ж дня одужали 38 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 303 випадки зараження. Наразі змогли перемогти хворобу 6230 буковинців.

У Чернівецькій області за добу виявили 158 нових випадків COVID-19, - ОДА 01

Автор: Наталя Джума
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та *******...
а сколько сердечно-сосудистых выявылы за добу и скилькы помэрло.
твари с коронабесием а журнашлюхи на подсосе...
срань...
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31.08.2020 08:36 Відповісти
 
 