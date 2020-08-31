У Чернівецькій області за добу виявили 158 нових випадків COVID-19, - ОДА
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За минулу добу, 30 серпня, в Чернівецькій області виявили 158 хворих на коронавірусну хворобу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 658 зразків.
Цього ж дня одужали 38 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 303 випадки зараження. Наразі змогли перемогти хворобу 6230 буковинців.
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а сколько сердечно-сосудистых выявылы за добу и скилькы помэрло.
твари с коронабесием а журнашлюхи на подсосе...
срань...