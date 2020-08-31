В Черновицкой области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, - ОГА
За минувшие сутки, 30 августа, в Черновицкой области обнаружили 158 больных коронавирусной болезнью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 658 образцов.
В этот же день выздоровели 38 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 10 303 случая заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6230 буковинцев.
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а сколько сердечно-сосудистых выявылы за добу и скилькы помэрло.
твари с коронабесием а журнашлюхи на подсосе...
срань...