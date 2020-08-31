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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки, 30 августа, в Черновицкой области обнаружили 158 больных коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 658 образцов.

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В этот же день выздоровели 38 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 10 303 случая заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6230 буковинцев.

В Черновицкой области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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та *******...
а сколько сердечно-сосудистых выявылы за добу и скилькы помэрло.
твари с коронабесием а журнашлюхи на подсосе...
срань...
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31.08.2020 08:36 Ответить
 
 