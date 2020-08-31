У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол" стартувала третя сесія судового процесу у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка 31 серпня по п’ятницю 11 вересня, другий - з понеділка 28 вересня по п’ятницю 9 жовтня і третій блок - з понеділка 2 листопада по п’ятницю 13 листопада.

Однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми обмежена. Загалом у пресцентрі дозволено перебувати максимум 100 журналістам. Усі інші мають змогу слідкувати за процесом через пряму трансляцію.

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Очікується, що під час третьої сесії буде надано слово адвокатам рідних загиблих у трагедії МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.