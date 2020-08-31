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В Нидерландах начались слушания по делу МН17

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Нидерландах начались слушания по делу МН17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" стартовала третья сессия судебного процесса по делу о сбитии рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"

По предварительному графику слушаний, первый блок третьей сессии должен произойти с понедельника 31 августа по пятницу 11 сентября, второй - с понедельника 28 сентября по пятницу 9 октября и третий блок - с понедельника 2 ноября по пятницу 13 ноября.

Однако в суде отметили, что из-за коронавируса слушания могут быть приостановлены или даже отменены. Количество людей, которые могут присутствовать ограничено. Всего в пресс-центре разрешено находиться не более 100 журналистам. Все остальные могут следить за процессом через прямую трансляцию.

Ожидается, что во время третьей сессии будет предоставлено слово адвокатам родных погибших в трагедии МН17.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
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В Нидерландах начались слушания по делу МН17 - Цензор.НЕТ 1698
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31.08.2020 12:13 Ответить
В Нидерландах начались слушания по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6893 В Нидерландах начались слушания по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6893 В Нидерландах начались слушания по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6893
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31.08.2020 12:14 Ответить
Апять ?
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31.08.2020 12:34 Ответить
Санта Барбара
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31.08.2020 13:22 Ответить
Ага.
Не шоб нідєрланским мєнтам смотатись в Кремль за Путіним, так вони рєзіну тягнуть.
Да?
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31.08.2020 13:55 Ответить
Терпение, друзья! Терпение....
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31.08.2020 13:27 Ответить
 
 