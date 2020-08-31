УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6568 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
21 892 90

Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році. КАРТА

Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році. КАРТА

Військовий блогер під ніком Аскай зібрав на одній карті інформацію про всі підрозділи армії РФ, які воювали під Іловайськом.

Карту авторитетний блогер під ніком Аскай, дослідник російської агресії проти України опублікував у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові підрозділи, які воювали під Іловайськом: знищена техніка, полонені, фото, знайдені документи - ті, за якими встановлено місце розташування і приналежність", - написав він.

Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армія рф (17236) росія (64958) Іловайськ (269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
чтобы не просрать всю свою говенную кампанию рф пошла на прямую интервенцию-военное преступление против Украины. С тех пор их пропагандоны день и ночь рвут жопы чтобы размыть этот факт в сознании украинцев переводом стрелок и манипуляциями. В Илловайске началось прямое вторжение регулярных войск которые все это время ждали на границе. В дебальцево всю эту срань остановили и не пустили дальше. Помните об этом!
показати весь коментар
31.08.2020 20:46
+23
https://gorky-look.livejournal.com/354850.html Горький лук
https://gorky-look.livejournal.com/354850.html Иловайский котел, або *** йо зна
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 1027

В годовщину Иловайского позора России я хочу напомнить.

У России есть два союзника - своя подлость и чужая жалость. За счет этой смеси они и живут.
Вломиться в соседскую хату без предупреждения и с топором - это единственная выигрышная стратегия России. В любом другом случае ей тяжко дают по *********, и бабы не успевають еще нарожать. Странно, что они на Гитлера обижаются - единственного человека, который поступил с Россией по-русски. Взял и внезапно воткнул горячий лом в сраку. Тридцать миллионов мимо гондонов. Бабы потом нарожали, но не сразу, зато в Германии сейчас Мерседес и Шарите, а в России - Лада Калина и районная поликлиника
Иловайск и Дебальцево - места славы нашей Нации. Оперативные потери, которые не привели к серьезному стратегическому перелому. Мы там выстояли. На войне не только победы, иногда и ******** надо выгребать. Особенно когда сел играть в шахматы, а к тебе пришли три боксера. Тут надо шахматной доской отбиваться, что мы и сделали.
Я два года служу в "котле" за Республикой. Это высокая честь служить в таком месте. Туда не пустят Повалий с ансамблем.
Но среднее соотношение потерь по секторам - "М" один к шести в нашу пользу, "Д" - один к трем с половиной, "Л" не знаю, не работал. Это я говорю как медик, имевший отношение к учету потерь еще до организации ОТУ. Вот так примерно воюет Россия. Это нация кроворуких ссыкунов, которых ****** собственные сержанты. Русские не умеют воевать кроме как при десятикратном перевесе и нарушении собственных обязательств. В любом другом случае лаптеногие получают ***** даже от японцев. Эти мудаки топят по два стратегических лошарика в год без всякой войны, зацените красоту.
Вот вам весь Иловайск до копейки. Я не знаю как там они собирались дойти за два дня до Киева, но если бы была политическая воля, Смоленск и Краснодар уже были бы жовто блакитными.
Над павшими - прапор Жита та Неба. Честь, братики. Вас просто было меньше. Это не ваша вина.
Но после победного "иловайского котла" русская свинота засекретила свои потери.
Честь, панбраття! Ся шикую до вас.

https://gorky-look.livejournal.com/354850.html
показати весь коментар
31.08.2020 21:08
+21
В 2014 всё это было в свободном доступе. Все перемещения. Просто у этого блогера хватило терпения свести всё в кучу.
показати весь коментар
31.08.2020 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блогеры, энтузиасты и добровольцы - это конечно хорошо, но хотелось бы и от государственных органов, ответственных за безопасность, видеть и слышать информирование населения о войне, с цифрами, картами и правдивыми фактами
показати весь коментар
31.08.2020 20:40 Відповісти
Там до их пор много засекреченных данных , а вот диванным экспертам сочинять не запрещается!
показати весь коментар
31.08.2020 20:44 Відповісти
Эти "секретные" данные в основе своей берутся с акков в соцсетях и закрытых форумов и телеграмм-каналов и потом перепроверяются, так что не надо усложнять жизнь и скрывать свою бездеятельность всеобщей секретностью. Мало того, надо своё видение ситуации с доказательствами распространять на основных мировых языках, а не вариться в своей местечковости
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
Журналист и блогер Шапошников документировал все своей камерой! Но Хомчаку это не понравилось, в итоге, Шапошников эмигрировал в США!
показати весь коментар
31.08.2020 20:54 Відповісти
А что, у нас Хомчак уже судьбы журналистов решает?...Эмигрировать в США - это конечно хорошо, но кому-то воевать , финансировать и информировать обо всём этом надо. Пусть ваш Шапошников и покажет на весь мир своё документирование, а мы все почитаем
показати весь коментар
31.08.2020 20:59 Відповісти
У него есть свой ютуб-канал, там все в наличии!
показати весь коментар
31.08.2020 21:04 Відповісти
Снегирь -соколофф,неудачи...
показати весь коментар
31.08.2020 21:44 Відповісти
ты сам то веришь? за 6 лет войны не было ни одного военнопленного.
никто на цензоре тебе не скажет даже где лагерь для военнопленных находится.
помню 500 украинцев "заблудилось" в ростовской.. покормили, отпустили.
и 100 россиян "заблудилось".. покормили, отпустили.
официальные военнопленные на этом кончились.
показати весь коментар
31.08.2020 23:06 Відповісти
А там «нєінтєрєсно».
Там Путін. 9 БТГ ВС РФ. ВКС.
І на цьому фоні якось совсєм блєкнєт картіна «прєдатєльства Порошенка і Муженка».
показати весь коментар
31.08.2020 20:46 Відповісти
Кто переговоры вел с кацапами про зеленые коридоры? Лично петрусь
показати весь коментар
31.08.2020 20:50 Відповісти
ага неа сам велукий наш министр и сопровждающий ваву Хома
показати весь коментар
31.08.2020 20:52 Відповісти
А питань до нападу кацапів на Україну, у тебе ніяких?
показати весь коментар
31.08.2020 20:58 Відповісти
Нет конечно, Какие к врагу претензии что он подлец? У меня претензии к руководству Украины и к разведке которые с кацапами братской любовью занимались.
показати весь коментар
31.08.2020 21:03 Відповісти
100% ...
показати весь коментар
31.08.2020 21:20 Відповісти
Выползает хрюкнуть на Украину и ее защитников всякая рашистская мразота ,вот он и *ай нэ-нэ-нэ кучерявенький*....
показати весь коментар
31.08.2020 21:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201196

Кто переговоры вел с кацапами про зеленые коридоры? Лично петрусь
https://censor.net/ru/comments/locate/3216839/019214c1-c781-719f-ac69-d22bbeac4679
показати весь коментар
31.08.2020 21:51 Відповісти
І от тут виникає питаннячко. Перемовини про зелений коридор велись, но закінчені вони не були. Не було обумовлено ні умови виходу, ні час. А генерал Хомчак сформував дві походні колони (походні, Карл!) і повів їх на вихід. І от тут питаннячко - це особиста ініціатива Хомчака, чи він отримав наказ? І якщо наказ був, то хто Хомчаку його віддав?
показати весь коментар
31.08.2020 22:58 Відповісти
А що хай би в котел всі добровольці попали кацапам ?
показати весь коментар
31.08.2020 21:59 Відповісти
И откуда все эти данные берутся?

Военная разведка порой не в курсе, зато «авторитетный блоггер» все знает...
показати весь коментар
31.08.2020 20:40 Відповісти
В 2014 всё это было в свободном доступе. Все перемещения. Просто у этого блогера хватило терпения свести всё в кучу.
показати весь коментар
31.08.2020 20:43 Відповісти
Да ерунда! В мирное время дач
Же названия воинских частей шифруют, а тут такое. Армия России, конечно, не советская, но все же открытый доступ с дислокацией это уже из разряда фантастики.
показати весь коментар
31.08.2020 20:47 Відповісти
лёгко идо соц сети не кто не отменял а сфоткатцо у кацапов - святое
показати весь коментар
31.08.2020 20:56 Відповісти
Да не ерунда, полно случаев было когда и документы их попадали в руки и техника . Отслеживать просто нужно было разрозненые сведения. Да и информация о пересечении ими раницы тоже не проходила бесследно от местных жителей. Единственное.... до командования это все доходило с очень большим опозданием.
показати весь коментар
31.08.2020 20:57 Відповісти
Рашкотварь падлючая,идешь на 3 веселых буквы!
показати весь коментар
31.08.2020 21:49 Відповісти
Мне вот интересно, вы ГДЕ в то время находились?) На корпоративах членом махали?) Все кто хоть немного интересовались войной, знали обо всем этом уже тогда... Почти вся инфа была в реальном времени... Блогер только систематизировал данные и составил карту...
показати весь коментар
31.08.2020 23:11 Відповісти
Что у вас за фантазии?
показати весь коментар
01.09.2020 00:40 Відповісти
Помню все ссылались на суперпопулярный http://oyblogg.blogspot.com/ Блог Олега Ярчука , пока не оказалось, что это полная фсбшная деза.
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
Кем оказалось, что оказалось, кто выяснил
показати весь коментар
31.08.2020 20:58 Відповісти
Его тогда цитировали на каждом сайте...и тащились - "уничтожено 10 тыс противника и сотни техники, потери уточняются"
показати весь коментар
31.08.2020 21:02 Відповісти
Серьезно? А сам Ярчук об этом знает?) В лицо ему это скажете?)
показати весь коментар
31.08.2020 23:18 Відповісти
А он сам не в курсе, что является фсбшной подстилкой , задача которой дискредитировать любую информацию украинской стороны?
показати весь коментар
01.09.2020 06:59 Відповісти
И, кстати, кому?

На самом деле, это Олег Леонидович Фатеев, родился 27 августа 1962 года в пгт. Сокольники Тульской области. Закончив 8 классов средней школы в г.Бахмач Черниговской области, поступил учиться в ПТУ №29 г.Киева. С 1980 по 1983 гг. проходил службу в частях особого назначения Черноморского флота.

В 1984 году поступил учиться во Львовский государственный медицинский институт, который закончил с отличием в 1989 году.

Направлен на работу в г.Шостка. Работал старшим провизором ЦРА №40, заведующим аптеки №182. В декабре 1995 года избран депутатом городского совета, а в феврале 1994 года - заместителем председателя городского совета.
С января 1997 г. по август 1998 года - и.о. председателя городского совета. С августа 1998 г. - заведующий аптекой, а с июля 2001 г. - директор филиала «Научно-исследовательский центр систем продуктов здоровья».
К середине 2000-х гг. г-н Фатеев - глава Шосткинской организации ВО "Свобода".

Затем из Шостки он исчезает, оставив жену и ребенка. Дальнейший жизненный путь Олега области.Леонидовича связан с городом Мелитополь Запорожской области.
показати весь коментар
01.09.2020 07:17 Відповісти
"Военная разведка порой не в курсе"
Ти, віслюк, напевно завжди "в курсє" про що військова розвідка знає, а про що ні.
показати весь коментар
01.09.2020 00:48 Відповісти
Так шо?
То не Порошенко з Муженком взяли в оточення підрозділи ЗСУ ? !!!
Караул !!!
Воєнниє журналісти, де ви ? !!!
показати весь коментар
31.08.2020 20:42 Відповісти
Они виноваты в том, что с регулярными кацапскими войсками в одиночку не справились. А Пастор должен был Порошенко патроны подносить.
показати весь коментар
31.08.2020 20:45 Відповісти
https://gorky-look.livejournal.com/354850.html Горький лук
https://gorky-look.livejournal.com/354850.html Иловайский котел, або *** йо зна
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 1027

В годовщину Иловайского позора России я хочу напомнить.

У России есть два союзника - своя подлость и чужая жалость. За счет этой смеси они и живут.
Вломиться в соседскую хату без предупреждения и с топором - это единственная выигрышная стратегия России. В любом другом случае ей тяжко дают по *********, и бабы не успевають еще нарожать. Странно, что они на Гитлера обижаются - единственного человека, который поступил с Россией по-русски. Взял и внезапно воткнул горячий лом в сраку. Тридцать миллионов мимо гондонов. Бабы потом нарожали, но не сразу, зато в Германии сейчас Мерседес и Шарите, а в России - Лада Калина и районная поликлиника
Иловайск и Дебальцево - места славы нашей Нации. Оперативные потери, которые не привели к серьезному стратегическому перелому. Мы там выстояли. На войне не только победы, иногда и ******** надо выгребать. Особенно когда сел играть в шахматы, а к тебе пришли три боксера. Тут надо шахматной доской отбиваться, что мы и сделали.
Я два года служу в "котле" за Республикой. Это высокая честь служить в таком месте. Туда не пустят Повалий с ансамблем.
Но среднее соотношение потерь по секторам - "М" один к шести в нашу пользу, "Д" - один к трем с половиной, "Л" не знаю, не работал. Это я говорю как медик, имевший отношение к учету потерь еще до организации ОТУ. Вот так примерно воюет Россия. Это нация кроворуких ссыкунов, которых ****** собственные сержанты. Русские не умеют воевать кроме как при десятикратном перевесе и нарушении собственных обязательств. В любом другом случае лаптеногие получают ***** даже от японцев. Эти мудаки топят по два стратегических лошарика в год без всякой войны, зацените красоту.
Вот вам весь Иловайск до копейки. Я не знаю как там они собирались дойти за два дня до Киева, но если бы была политическая воля, Смоленск и Краснодар уже были бы жовто блакитными.
Над павшими - прапор Жита та Неба. Честь, братики. Вас просто было меньше. Это не ваша вина.
Но после победного "иловайского котла" русская свинота засекретила свои потери.
Честь, панбраття! Ся шикую до вас.

https://gorky-look.livejournal.com/354850.html
показати весь коментар
31.08.2020 21:08 Відповісти
Бесполезно......... не объяснить.
показати весь коментар
31.08.2020 21:12 Відповісти
100%.
показати весь коментар
31.08.2020 21:14 Відповісти
Они оставили окруженные войска на уничтожение, дав команду выйти из укрепрайонов
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
какие уры отрок ты часом не в 41м застрял в уре в Литве как твой предко из РККА
показати весь коментар
31.08.2020 20:53 Відповісти
Нет не в Литве, просто в развитии........
показати весь коментар
31.08.2020 21:08 Відповісти
рашкоподонок,неудачи
показати весь коментар
31.08.2020 21:53 Відповісти
Хто дав команду? І не фантазії з дивану, а якесь реальне підтвердження цього наказу.
показати весь коментар
31.08.2020 23:01 Відповісти
когда ты вернёш часы,которые забыл Порошенко на прикроватной тумбочке твоей мамы?
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
Очередной срыв маски с кровавых и лживых путинских арлекинов в Украине.
показати весь коментар
31.08.2020 20:45 Відповісти
чтобы не просрать всю свою говенную кампанию рф пошла на прямую интервенцию-военное преступление против Украины. С тех пор их пропагандоны день и ночь рвут жопы чтобы размыть этот факт в сознании украинцев переводом стрелок и манипуляциями. В Илловайске началось прямое вторжение регулярных войск которые все это время ждали на границе. В дебальцево всю эту срань остановили и не пустили дальше. Помните об этом!
показати весь коментар
31.08.2020 20:46 Відповісти
Какие то подразделения подчиненные Москве там были.. ЧВК или регулярные не знаю но даже Стрелков-Гиркин в одном интервью говорил что разбили ВСУ в августе 2014го *отпускники*. А блогер под ником это ни о чем.
показати весь коментар
31.08.2020 20:47 Відповісти
гиркину конечно можно верить,,,
показати весь коментар
31.08.2020 20:51 Відповісти
Прикинь! Даже он признал!
показати весь коментар
31.08.2020 20:51 Відповісти
Парадокс, но в каких-то вещах он порядочнее наших политиков.
показати весь коментар
31.08.2020 21:09 Відповісти
Он идейный чел просто, жестоко обиженный на путина за слив идеи *Новороссии*.
показати весь коментар
31.08.2020 21:19 Відповісти
Это заметно по его выступлениям. Но подаваемой информации во многом можно верить. Любит прихвастнуть немного, но то такое. Не может же сказать, что регулярные части принимали участие. Некоторые факты он и под пытками не выдаст. Жить ему кроме кацапии нигде не светит, а там приходится с оглядкой рот открывать.
показати весь коментар
31.08.2020 21:24 Відповісти
Кстати я вам там пикантное фото с другим *героем русской весны* Натальей Поклонской на ветке про учение в Крыму африканских армий скинул! Показательно- символично про ее патриотизм.
показати весь коментар
31.08.2020 21:30 Відповісти
Видела, не впечатлило. Давно уже не обращаю внимания на подобное, потому как веры нет. И это вне зависимости от того, в чью сторону направлено - в ублюдочную тварь Поклонскую или в кого-то нормального. .
показати весь коментар
31.08.2020 22:23 Відповісти
Думаете фейк? Все может быть.. мне чего то кажется что правда. Мы так и до отрицания армии рф на Донбассе дойдем.
показати весь коментар
31.08.2020 22:30 Відповісти
Не знаю кто и как, но я не иду в том направлении.
показати весь коментар
31.08.2020 22:44 Відповісти
Мне показалось или вы допустили возможность того что фейки создают обе стороны?
показати весь коментар
31.08.2020 22:57 Відповісти
Назвать самый популярный у нас фейк, которому не один год? Вальцман. И появился он не в запоребрике, а у нас, если не ошибаюсь, в 2013 году.
показати весь коментар
31.08.2020 23:23 Відповісти
Эээ .. постойте! А как же фейк 2014 го года а взорвавшемся кондиционере в луганском ога в результате которого погибло около десяти мирных! ОБСЕ тогда этот фейк быстро разоблачила и доказала что это был авиаудар.
показати весь коментар
01.09.2020 00:35 Відповісти
Я сказала о самом популярном фейке. Не знаю что там про кондиционер было, если и был фейк, то только с какой-нибудь кацапо-помойки, работающей под камуфляжем украинского ресурса. Знаю другую версию - о выстреле с территории парка. И не помню, чтобы ее опровергли. Там в принципе и видео было с четкой траекторией. Не хочется просто ковыряться в архиве.
показати весь коментар
01.09.2020 00:57 Відповісти
Рашкотварь лживо-падлючая, будешь работать на аптеки и врачей ,за то что оправдываешь неофашистский режим рф
показати весь коментар
31.08.2020 21:56 Відповісти
это ты такой грозный как жук навозный кстати кто там кого оправдывал?
показати весь коментар
31.08.2020 22:05 Відповісти
У нас появилось новое звание - авторитетный блоГГер? Армейское, разведка или, может, контрразведка?))
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
Почему не вскрываются данные что батальоны Донбасс, Днепр, Айдар действовали вопреки приказу главнокомандующего Порошенко, а по прямому приказу Корбана, который всегда действовал в интересах Коломойского. Почему не сообщается о том что олигарху хотелось при помощи батальонов взять под личный контроль Зугрэсводоканал и другие предприятия? Именно поэтому нынешнее правительство не заинтересованно в публикациях данных материалов.
показати весь коментар
31.08.2020 20:56 Відповісти
А еще неплохо было бы показать состояние и боеспособность ВСУ на август 2014года после "хозяйственника" Кучмы и зека.
показати весь коментар
31.08.2020 21:07 Відповісти
Уже зимой 14го в Десне окна и батареи снимали...
показати весь коментар
31.08.2020 22:19 Відповісти
бо це все - плід твоє хворої уяви і застарілих методичок !
Бутусов
"...Шесть лет вместо правды о трагедии мы слышим ложь. Шесть лет я требую суда, но власти отказывают народу в правде об Иловайске. Пропаганда Порошенко до сих пор нагло обманывает украинцев, что операцию по окружению Донецка и по взятию Иловайска планировали не Порошенко и Муженко, а... Коломойский, Корбан и Бутусов, а потери произошли якобы из-за "неуправляемых добровольцев". До сих пор плюют этим дерьмом в память о погибших, до сих пор унижают память павших ГероевИсточник: https://censor.net/r3216529
показати весь коментар
31.08.2020 21:23 Відповісти
Что ты несешь тупица лахтинская за бред? Будешь ,негодяй, страдать сильно за оправдание и поддержку неофашистского режима рф
показати весь коментар
31.08.2020 22:06 Відповісти
Сядь в холодную лужу срочно! остуди огонь себе ниже спины у тебя пылает
показати весь коментар
31.08.2020 22:22 Відповісти
Иди проспись , пьянь !
Пока армия раздуплялась и сцалась по тылам...- добробаты ВОЕВАЛИ ВО ВСЮ !
показати весь коментар
31.08.2020 22:04 Відповісти
Потому что это ложь. Если бы батальоны реально действовали вопреки приказам Главнокомандующего, то Корбана с компанией уже давно посадили. В разгар конфликта Порошенка и Коломойского Порох ни за что не упустил бы шанс расправиться с Беней. Как не старайтесь, торисчи порохоботы, но Илловайск - это вина ПАПа и Муженко.
показати весь коментар
01.09.2020 08:22 Відповісти
шо,кацапье форумное сильно сомневаться достоверностью стало?
дык зато в генеалогии фамилии вальцман они ни разу не сомневаются
показати весь коментар
31.08.2020 20:57 Відповісти
Я думаю что возмездие для Макшании неизбежно. Из-под тишка убивать украинцев -отцов, сыновьей - для населения Мордора так просто не пройдет. Все у макак еще впереди.
показати весь коментар
31.08.2020 21:00 Відповісти
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 - Цензор.НЕТ 3052
показати весь коментар
31.08.2020 21:05 Відповісти
Я еще тогда говорил что после сбития Боинга пуйло отодвинул границу АТО так что б все свидетели пуска ракеты остались по их сторону
показати весь коментар
31.08.2020 21:07 Відповісти
Пам ятаю що ЗСУ вийшли з Іловайського котла у своїй більшості, а добровольці чомусь і якогось хера ні, ти не знаєш ВУМНИК чому добровольці залишились у Іловайську, у місті яке знаходиться в низині, а не на горі і яке неможливо гарно обороняти? Відповіси ВУМНИК ? КУДИ ТИ ТАМ ДОПОМОГУ СЛАТИ НАДУМАВ, КАЦАПАМ У ПОДАРУНОК?

А Мінські угоди це явище невідворотне яке дало України передих і час включити санкції Заходу, бо в Мінську КАЦАПИ відполвідали за своїх підопічних СЕПАРІВ і це побачив увесь світ
показати весь коментар
31.08.2020 22:08 Відповісти
Сектор Д і Іловайський котел - це не одне і те ж. Більшість військ ЗСУ встигла змитись до оточення сектору, включаючи добровольців з тер-батів. Частина вислизнула південніше Амвросієвки, частина відійшла до Іловайська і разом із штурмувавшими місто, потрапила у котел.
показати весь коментар
31.08.2020 23:18 Відповісти
Вообще-то абсолютно все без исключения вражеские оккупационные войска - подразделения РФ.
показати весь коментар
31.08.2020 21:20 Відповісти
300 ихтамнетов под Иловайском пошли на удобрения после того как по ним отработали украинские РСЗО.Координаты русни дала американская разведка.Поэтому прыти у рашки тогда поубавилось и пошли первые минские
показати весь коментар
31.08.2020 21:35 Відповісти
от тільки "мінська група" була організована порохом і медведчуком ще в липні 2014 ...
показати весь коментар
31.08.2020 21:52 Відповісти
Та ти що, срада срадная
показати весь коментар
31.08.2020 22:10 Відповісти
Выдать пану авторитетному блогеру красные шаровары)
показати весь коментар
31.08.2020 21:55 Відповісти
Ну,раз не кто нибудь из официалов,не спецы Генштаба,не прокуратура это говорит,а какой то очередной Блогер,значит так оно и есть.
Да и вообще,раз такое дело,контрразведку распустить,генштаб расформировать за ненадобностью,а на их место посадить блогеров.Правда она,канеш,мало кому нужна,зато виртуальных побед будет хоть отбавляй.
показати весь коментар
31.08.2020 23:41 Відповісти
Бигусом следует заменить прокуратуру, НАБУ и САП!
показати весь коментар
01.09.2020 07:29 Відповісти
 
 