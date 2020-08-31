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Подразделения РФ под Иловайском в 2014 году. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Подразделения РФ под Иловайском в 2014 году. КАРТА

Военный блогер под ником Аскай собрал на одной карте информацию обо всех подразделениях армии РФ, воевавших под Иловайском.

Карту авторитетный блогер под ником Аскай, исследователь российской агрессии против Украины опубликовал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские войсковые подразделения, воевавшие под Иловайском: уничтоженная техника, пленные, фото, найденные документы - те, по которым установлено местоположение и принадлежность", - написал он.

Подразделения РФ под Иловайском в 2014 году 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
чтобы не просрать всю свою говенную кампанию рф пошла на прямую интервенцию-военное преступление против Украины. С тех пор их пропагандоны день и ночь рвут жопы чтобы размыть этот факт в сознании украинцев переводом стрелок и манипуляциями. В Илловайске началось прямое вторжение регулярных войск которые все это время ждали на границе. В дебальцево всю эту срань остановили и не пустили дальше. Помните об этом!
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31.08.2020 20:46
+23
Горький лук
Иловайский котел, або *** йо зна
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 1027

В годовщину Иловайского позора России я хочу напомнить.

У России есть два союзника - своя подлость и чужая жалость. За счет этой смеси они и живут.
Вломиться в соседскую хату без предупреждения и с топором - это единственная выигрышная стратегия России. В любом другом случае ей тяжко дают по *********, и бабы не успевають еще нарожать. Странно, что они на Гитлера обижаются - единственного человека, который поступил с Россией по-русски. Взял и внезапно воткнул горячий лом в сраку. Тридцать миллионов мимо гондонов. Бабы потом нарожали, но не сразу, зато в Германии сейчас Мерседес и Шарите, а в России - Лада Калина и районная поликлиника
Иловайск и Дебальцево - места славы нашей Нации. Оперативные потери, которые не привели к серьезному стратегическому перелому. Мы там выстояли. На войне не только победы, иногда и ******** надо выгребать. Особенно когда сел играть в шахматы, а к тебе пришли три боксера. Тут надо шахматной доской отбиваться, что мы и сделали.
Я два года служу в "котле" за Республикой. Это высокая честь служить в таком месте. Туда не пустят Повалий с ансамблем.
Но среднее соотношение потерь по секторам - "М" один к шести в нашу пользу, "Д" - один к трем с половиной, "Л" не знаю, не работал. Это я говорю как медик, имевший отношение к учету потерь еще до организации ОТУ. Вот так примерно воюет Россия. Это нация кроворуких ссыкунов, которых ****** собственные сержанты. Русские не умеют воевать кроме как при десятикратном перевесе и нарушении собственных обязательств. В любом другом случае лаптеногие получают ***** даже от японцев. Эти мудаки топят по два стратегических лошарика в год без всякой войны, зацените красоту.
Вот вам весь Иловайск до копейки. Я не знаю как там они собирались дойти за два дня до Киева, но если бы была политическая воля, Смоленск и Краснодар уже были бы жовто блакитными.
Над павшими - прапор Жита та Неба. Честь, братики. Вас просто было меньше. Это не ваша вина.
Но после победного "иловайского котла" русская свинота засекретила свои потери.
Честь, панбраття! Ся шикую до вас.

https://gorky-look.livejournal.com/354850.html
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31.08.2020 21:08
+21
В 2014 всё это было в свободном доступе. Все перемещения. Просто у этого блогера хватило терпения свести всё в кучу.
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31.08.2020 20:43
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Правила форума Совет форумчан
Блогеры, энтузиасты и добровольцы - это конечно хорошо, но хотелось бы и от государственных органов, ответственных за безопасность, видеть и слышать информирование населения о войне, с цифрами, картами и правдивыми фактами
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31.08.2020 20:40 Ответить
Там до их пор много засекреченных данных , а вот диванным экспертам сочинять не запрещается!
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31.08.2020 20:44 Ответить
Эти "секретные" данные в основе своей берутся с акков в соцсетях и закрытых форумов и телеграмм-каналов и потом перепроверяются, так что не надо усложнять жизнь и скрывать свою бездеятельность всеобщей секретностью. Мало того, надо своё видение ситуации с доказательствами распространять на основных мировых языках, а не вариться в своей местечковости
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31.08.2020 20:48 Ответить
Журналист и блогер Шапошников документировал все своей камерой! Но Хомчаку это не понравилось, в итоге, Шапошников эмигрировал в США!
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31.08.2020 20:54 Ответить
А что, у нас Хомчак уже судьбы журналистов решает?...Эмигрировать в США - это конечно хорошо, но кому-то воевать , финансировать и информировать обо всём этом надо. Пусть ваш Шапошников и покажет на весь мир своё документирование, а мы все почитаем
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31.08.2020 20:59 Ответить
У него есть свой ютуб-канал, там все в наличии!
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31.08.2020 21:04 Ответить
Снегирь -соколофф,неудачи...
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31.08.2020 21:44 Ответить
ты сам то веришь? за 6 лет войны не было ни одного военнопленного.
никто на цензоре тебе не скажет даже где лагерь для военнопленных находится.
помню 500 украинцев "заблудилось" в ростовской.. покормили, отпустили.
и 100 россиян "заблудилось".. покормили, отпустили.
официальные военнопленные на этом кончились.
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31.08.2020 23:06 Ответить
А там «нєінтєрєсно».
Там Путін. 9 БТГ ВС РФ. ВКС.
І на цьому фоні якось совсєм блєкнєт картіна «прєдатєльства Порошенка і Муженка».
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31.08.2020 20:46 Ответить
Кто переговоры вел с кацапами про зеленые коридоры? Лично петрусь
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31.08.2020 20:50 Ответить
ага неа сам велукий наш министр и сопровждающий ваву Хома Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 9155
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31.08.2020 20:52 Ответить
А питань до нападу кацапів на Україну, у тебе ніяких?
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31.08.2020 20:58 Ответить
Нет конечно, Какие к врагу претензии что он подлец? У меня претензии к руководству Украины и к разведке которые с кацапами братской любовью занимались.
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31.08.2020 21:03 Ответить
100% ... Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 7464
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31.08.2020 21:20 Ответить
Выползает хрюкнуть на Украину и ее защитников всякая рашистская мразота ,вот он и *ай нэ-нэ-нэ кучерявенький*....
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31.08.2020 21:47 Ответить
Отрок

Кто переговоры вел с кацапами про зеленые коридоры? Лично петрусь
31.08.2020 20:50
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31.08.2020 21:51 Ответить
І от тут виникає питаннячко. Перемовини про зелений коридор велись, но закінчені вони не були. Не було обумовлено ні умови виходу, ні час. А генерал Хомчак сформував дві походні колони (походні, Карл!) і повів їх на вихід. І от тут питаннячко - це особиста ініціатива Хомчака, чи він отримав наказ? І якщо наказ був, то хто Хомчаку його віддав?
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31.08.2020 22:58 Ответить
А що хай би в котел всі добровольці попали кацапам ?
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31.08.2020 21:59 Ответить
И откуда все эти данные берутся?

Военная разведка порой не в курсе, зато «авторитетный блоггер» все знает...
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31.08.2020 20:40 Ответить
В 2014 всё это было в свободном доступе. Все перемещения. Просто у этого блогера хватило терпения свести всё в кучу.
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31.08.2020 20:43 Ответить
Да ерунда! В мирное время дач
Же названия воинских частей шифруют, а тут такое. Армия России, конечно, не советская, но все же открытый доступ с дислокацией это уже из разряда фантастики.
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31.08.2020 20:47 Ответить
лёгко идо соц сети не кто не отменял а сфоткатцо у кацапов - святое Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 1929
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31.08.2020 20:56 Ответить
Да не ерунда, полно случаев было когда и документы их попадали в руки и техника . Отслеживать просто нужно было разрозненые сведения. Да и информация о пересечении ими раницы тоже не проходила бесследно от местных жителей. Единственное.... до командования это все доходило с очень большим опозданием.
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31.08.2020 20:57 Ответить
Рашкотварь падлючая,идешь на 3 веселых буквы!
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31.08.2020 21:49 Ответить
Мне вот интересно, вы ГДЕ в то время находились?) На корпоративах членом махали?) Все кто хоть немного интересовались войной, знали обо всем этом уже тогда... Почти вся инфа была в реальном времени... Блогер только систематизировал данные и составил карту...
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31.08.2020 23:11 Ответить
Что у вас за фантазии?
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01.09.2020 00:40 Ответить
Помню все ссылались на суперпопулярный Блог Олега Ярчука, пока не оказалось, что это полная фсбшная деза.
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31.08.2020 20:48 Ответить
Кем оказалось, что оказалось, кто выяснил Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 458
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31.08.2020 20:58 Ответить
Его тогда цитировали на каждом сайте...и тащились - "уничтожено 10 тыс противника и сотни техники, потери уточняются" Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 - Цензор.НЕТ 5791
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31.08.2020 21:02 Ответить
Серьезно? А сам Ярчук об этом знает?) В лицо ему это скажете?)
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31.08.2020 23:18 Ответить
А он сам не в курсе, что является фсбшной подстилкой , задача которой дискредитировать любую информацию украинской стороны?
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01.09.2020 06:59 Ответить
И, кстати, кому?

На самом деле, это Олег Леонидович Фатеев, родился 27 августа 1962 года в пгт. Сокольники Тульской области. Закончив 8 классов средней школы в г.Бахмач Черниговской области, поступил учиться в ПТУ №29 г.Киева. С 1980 по 1983 гг. проходил службу в частях особого назначения Черноморского флота.

В 1984 году поступил учиться во Львовский государственный медицинский институт, который закончил с отличием в 1989 году.

Направлен на работу в г.Шостка. Работал старшим провизором ЦРА №40, заведующим аптеки №182. В декабре 1995 года избран депутатом городского совета, а в феврале 1994 года - заместителем председателя городского совета.
С января 1997 г. по август 1998 года - и.о. председателя городского совета. С августа 1998 г. - заведующий аптекой, а с июля 2001 г. - директор филиала «Научно-исследовательский центр систем продуктов здоровья».
К середине 2000-х гг. г-н Фатеев - глава Шосткинской организации ВО "Свобода".

Затем из Шостки он исчезает, оставив жену и ребенка. Дальнейший жизненный путь Олега области.Леонидовича связан с городом Мелитополь Запорожской области.
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01.09.2020 07:17 Ответить
"Военная разведка порой не в курсе"
Ти, віслюк, напевно завжди "в курсє" про що військова розвідка знає, а про що ні.
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01.09.2020 00:48 Ответить
Так шо?
То не Порошенко з Муженком взяли в оточення підрозділи ЗСУ ? !!!
Караул !!!
Воєнниє журналісти, де ви ? !!!
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31.08.2020 20:42 Ответить
Они виноваты в том, что с регулярными кацапскими войсками в одиночку не справились. А Пастор должен был Порошенко патроны подносить.
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31.08.2020 20:45 Ответить
Горький лук
Иловайский котел, або *** йо зна
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 1027

В годовщину Иловайского позора России я хочу напомнить.

У России есть два союзника - своя подлость и чужая жалость. За счет этой смеси они и живут.
Вломиться в соседскую хату без предупреждения и с топором - это единственная выигрышная стратегия России. В любом другом случае ей тяжко дают по *********, и бабы не успевають еще нарожать. Странно, что они на Гитлера обижаются - единственного человека, который поступил с Россией по-русски. Взял и внезапно воткнул горячий лом в сраку. Тридцать миллионов мимо гондонов. Бабы потом нарожали, но не сразу, зато в Германии сейчас Мерседес и Шарите, а в России - Лада Калина и районная поликлиника
Иловайск и Дебальцево - места славы нашей Нации. Оперативные потери, которые не привели к серьезному стратегическому перелому. Мы там выстояли. На войне не только победы, иногда и ******** надо выгребать. Особенно когда сел играть в шахматы, а к тебе пришли три боксера. Тут надо шахматной доской отбиваться, что мы и сделали.
Я два года служу в "котле" за Республикой. Это высокая честь служить в таком месте. Туда не пустят Повалий с ансамблем.
Но среднее соотношение потерь по секторам - "М" один к шести в нашу пользу, "Д" - один к трем с половиной, "Л" не знаю, не работал. Это я говорю как медик, имевший отношение к учету потерь еще до организации ОТУ. Вот так примерно воюет Россия. Это нация кроворуких ссыкунов, которых ****** собственные сержанты. Русские не умеют воевать кроме как при десятикратном перевесе и нарушении собственных обязательств. В любом другом случае лаптеногие получают ***** даже от японцев. Эти мудаки топят по два стратегических лошарика в год без всякой войны, зацените красоту.
Вот вам весь Иловайск до копейки. Я не знаю как там они собирались дойти за два дня до Киева, но если бы была политическая воля, Смоленск и Краснодар уже были бы жовто блакитными.
Над павшими - прапор Жита та Неба. Честь, братики. Вас просто было меньше. Это не ваша вина.
Но после победного "иловайского котла" русская свинота засекретила свои потери.
Честь, панбраття! Ся шикую до вас.

https://gorky-look.livejournal.com/354850.html
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31.08.2020 21:08 Ответить
Бесполезно......... не объяснить.
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31.08.2020 21:12 Ответить
100%.
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31.08.2020 21:14 Ответить
Они оставили окруженные войска на уничтожение, дав команду выйти из укрепрайонов
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31.08.2020 20:48 Ответить
какие уры отрок ты часом не в 41м застрял в уре в Литве Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 4666как твой предко из РККА Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 7762
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31.08.2020 20:53 Ответить
Нет не в Литве, просто в развитии........
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31.08.2020 21:08 Ответить
рашкоподонок,неудачи
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31.08.2020 21:53 Ответить
Хто дав команду? І не фантазії з дивану, а якесь реальне підтвердження цього наказу.
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31.08.2020 23:01 Ответить
когда ты вернёш часы,которые забыл Порошенко на прикроватной тумбочке твоей мамы?
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31.08.2020 20:48 Ответить
Очередной срыв маски с кровавых и лживых путинских арлекинов в Украине.
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31.08.2020 20:45 Ответить
чтобы не просрать всю свою говенную кампанию рф пошла на прямую интервенцию-военное преступление против Украины. С тех пор их пропагандоны день и ночь рвут жопы чтобы размыть этот факт в сознании украинцев переводом стрелок и манипуляциями. В Илловайске началось прямое вторжение регулярных войск которые все это время ждали на границе. В дебальцево всю эту срань остановили и не пустили дальше. Помните об этом!
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31.08.2020 20:46 Ответить
Какие то подразделения подчиненные Москве там были.. ЧВК или регулярные не знаю но даже Стрелков-Гиркин в одном интервью говорил что разбили ВСУ в августе 2014го *отпускники*. А блогер под ником это ни о чем.
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31.08.2020 20:47 Ответить
гиркину конечно можно верить,,,
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31.08.2020 20:51 Ответить
Прикинь! Даже он признал!
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31.08.2020 20:51 Ответить
Парадокс, но в каких-то вещах он порядочнее наших политиков.
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31.08.2020 21:09 Ответить
Он идейный чел просто, жестоко обиженный на путина за слив идеи *Новороссии*.
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31.08.2020 21:19 Ответить
Это заметно по его выступлениям. Но подаваемой информации во многом можно верить. Любит прихвастнуть немного, но то такое. Не может же сказать, что регулярные части принимали участие. Некоторые факты он и под пытками не выдаст. Жить ему кроме кацапии нигде не светит, а там приходится с оглядкой рот открывать.
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31.08.2020 21:24 Ответить
Кстати я вам там пикантное фото с другим *героем русской весны* Натальей Поклонской на ветке про учение в Крыму африканских армий скинул! Показательно- символично про ее патриотизм.
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31.08.2020 21:30 Ответить
Видела, не впечатлило. Давно уже не обращаю внимания на подобное, потому как веры нет. И это вне зависимости от того, в чью сторону направлено - в ублюдочную тварь Поклонскую или в кого-то нормального. .
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31.08.2020 22:23 Ответить
Думаете фейк? Все может быть.. мне чего то кажется что правда. Мы так и до отрицания армии рф на Донбассе дойдем.
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31.08.2020 22:30 Ответить
Не знаю кто и как, но я не иду в том направлении. Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 1391
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31.08.2020 22:44 Ответить
Мне показалось или вы допустили возможность того что фейки создают обе стороны?
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31.08.2020 22:57 Ответить
Назвать самый популярный у нас фейк, которому не один год? Вальцман. И появился он не в запоребрике, а у нас, если не ошибаюсь, в 2013 году.
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31.08.2020 23:23 Ответить
Эээ .. постойте! А как же фейк 2014 го года а взорвавшемся кондиционере в луганском ога в результате которого погибло около десяти мирных! ОБСЕ тогда этот фейк быстро разоблачила и доказала что это был авиаудар.
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01.09.2020 00:35 Ответить
Я сказала о самом популярном фейке. Не знаю что там про кондиционер было, если и был фейк, то только с какой-нибудь кацапо-помойки, работающей под камуфляжем украинского ресурса. Знаю другую версию - о выстреле с территории парка. И не помню, чтобы ее опровергли. Там в принципе и видео было с четкой траекторией. Не хочется просто ковыряться в архиве.
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01.09.2020 00:57 Ответить
Рашкотварь лживо-падлючая, будешь работать на аптеки и врачей ,за то что оправдываешь неофашистский режим рф
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31.08.2020 21:56 Ответить
это ты такой грозный как жук навозный Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 6977 кстати кто там кого оправдывал?
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31.08.2020 22:05 Ответить
У нас появилось новое звание - авторитетный блоГГер? Армейское, разведка или, может, контрразведка?))
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31.08.2020 20:48 Ответить
Почему не вскрываются данные что батальоны Донбасс, Днепр, Айдар действовали вопреки приказу главнокомандующего Порошенко, а по прямому приказу Корбана, который всегда действовал в интересах Коломойского. Почему не сообщается о том что олигарху хотелось при помощи батальонов взять под личный контроль Зугрэсводоканал и другие предприятия? Именно поэтому нынешнее правительство не заинтересованно в публикациях данных материалов.
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31.08.2020 20:56 Ответить
А еще неплохо было бы показать состояние и боеспособность ВСУ на август 2014года после "хозяйственника" Кучмы и зека.
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31.08.2020 21:07 Ответить
Уже зимой 14го в Десне окна и батареи снимали...
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31.08.2020 22:19 Ответить
бо це все - плід твоє хворої уяви і застарілих методичок !
Бутусов
"...Шесть лет вместо правды о трагедии мы слышим ложь. Шесть лет я требую суда, но власти отказывают народу в правде об Иловайске. Пропаганда Порошенко до сих пор нагло обманывает украинцев, что операцию по окружению Донецка и по взятию Иловайска планировали не Порошенко и Муженко, а... Коломойский, Корбан и Бутусов, а потери произошли якобы из-за "неуправляемых добровольцев". До сих пор плюют этим дерьмом в память о погибших, до сих пор унижают память павших ГероевИсточник: https://censor.net.ua/r3216529
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31.08.2020 21:23 Ответить
Что ты несешь тупица лахтинская за бред? Будешь ,негодяй, страдать сильно за оправдание и поддержку неофашистского режима рф
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31.08.2020 22:06 Ответить
Сядь в холодную лужу срочно! остуди огонь себе ниже спины Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 2618 у тебя пылает Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 4213
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31.08.2020 22:22 Ответить
Иди проспись , пьянь !
Пока армия раздуплялась и сцалась по тылам...- добробаты ВОЕВАЛИ ВО ВСЮ !
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31.08.2020 22:04 Ответить
Потому что это ложь. Если бы батальоны реально действовали вопреки приказам Главнокомандующего, то Корбана с компанией уже давно посадили. В разгар конфликта Порошенка и Коломойского Порох ни за что не упустил бы шанс расправиться с Беней. Как не старайтесь, торисчи порохоботы, но Илловайск - это вина ПАПа и Муженко.
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01.09.2020 08:22 Ответить
шо,кацапье форумное сильно сомневаться достоверностью стало?
дык зато в генеалогии фамилии вальцман они ни разу не сомневаются Подразделения РФ под Иловайском в 2014 - Цензор.НЕТ 9586
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31.08.2020 20:57 Ответить
Я думаю что возмездие для Макшании неизбежно. Из-под тишка убивать украинцев -отцов, сыновьей - для населения Мордора так просто не пройдет. Все у макак еще впереди.
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31.08.2020 21:00 Ответить
Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 - Цензор.НЕТ 3052 Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 - Цензор.НЕТ 4258
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31.08.2020 21:05 Ответить
Я еще тогда говорил что после сбития Боинга пуйло отодвинул границу АТО так что б все свидетели пуска ракеты остались по их сторону
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31.08.2020 21:07 Ответить
Пам ятаю що ЗСУ вийшли з Іловайського котла у своїй більшості, а добровольці чомусь і якогось хера ні, ти не знаєш ВУМНИК чому добровольці залишились у Іловайську, у місті яке знаходиться в низині, а не на горі і яке неможливо гарно обороняти? Відповіси ВУМНИК ? КУДИ ТИ ТАМ ДОПОМОГУ СЛАТИ НАДУМАВ, КАЦАПАМ У ПОДАРУНОК?

А Мінські угоди це явище невідворотне яке дало України передих і час включити санкції Заходу, бо в Мінську КАЦАПИ відполвідали за своїх підопічних СЕПАРІВ і це побачив увесь світ Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 9796
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31.08.2020 22:08 Ответить
Сектор Д і Іловайський котел - це не одне і те ж. Більшість військ ЗСУ встигла змитись до оточення сектору, включаючи добровольців з тер-батів. Частина вислизнула південніше Амвросієвки, частина відійшла до Іловайська і разом із штурмувавшими місто, потрапила у котел.
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31.08.2020 23:18 Ответить
Вообще-то абсолютно все без исключения вражеские оккупационные войска - подразделения РФ.
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31.08.2020 21:20 Ответить
300 ихтамнетов под Иловайском пошли на удобрения после того как по ним отработали украинские РСЗО.Координаты русни дала американская разведка.Поэтому прыти у рашки тогда поубавилось и пошли первые минские
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31.08.2020 21:35 Ответить
от тільки "мінська група" була організована порохом і медведчуком ще в липні 2014 ...
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31.08.2020 21:52 Ответить
Та ти що, срада срадная Підрозділи РФ під Іловайськом в 2014 році - Цензор.НЕТ 7356
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31.08.2020 22:10 Ответить
Выдать пану авторитетному блогеру красные шаровары)
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31.08.2020 21:55 Ответить
Ну,раз не кто нибудь из официалов,не спецы Генштаба,не прокуратура это говорит,а какой то очередной Блогер,значит так оно и есть.
Да и вообще,раз такое дело,контрразведку распустить,генштаб расформировать за ненадобностью,а на их место посадить блогеров.Правда она,канеш,мало кому нужна,зато виртуальных побед будет хоть отбавляй.
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31.08.2020 23:41 Ответить
Бигусом следует заменить прокуратуру, НАБУ и САП!
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01.09.2020 07:29 Ответить
 
 