Подразделения РФ под Иловайском в 2014 году. КАРТА
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Военный блогер под ником Аскай собрал на одной карте информацию обо всех подразделениях армии РФ, воевавших под Иловайском.
Карту авторитетный блогер под ником Аскай, исследователь российской агрессии против Украины опубликовал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские войсковые подразделения, воевавшие под Иловайском: уничтоженная техника, пленные, фото, найденные документы - те, по которым установлено местоположение и принадлежность", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ
Топ комментарии
+26 secret secret_too
показать весь комментарий31.08.2020 20:46
+23 Червона рута
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+21 Irada
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никто на цензоре тебе не скажет даже где лагерь для военнопленных находится.
помню 500 украинцев "заблудилось" в ростовской.. покормили, отпустили.
и 100 россиян "заблудилось".. покормили, отпустили.
официальные военнопленные на этом кончились.
Там Путін. 9 БТГ ВС РФ. ВКС.
І на цьому фоні якось совсєм блєкнєт картіна «прєдатєльства Порошенка і Муженка».
Кто переговоры вел с кацапами про зеленые коридоры? Лично петрусь
31.08.2020 20:50
Военная разведка порой не в курсе, зато «авторитетный блоггер» все знает...
Же названия воинских частей шифруют, а тут такое. Армия России, конечно, не советская, но все же открытый доступ с дислокацией это уже из разряда фантастики.
На самом деле, это Олег Леонидович Фатеев, родился 27 августа 1962 года в пгт. Сокольники Тульской области. Закончив 8 классов средней школы в г.Бахмач Черниговской области, поступил учиться в ПТУ №29 г.Киева. С 1980 по 1983 гг. проходил службу в частях особого назначения Черноморского флота.
В 1984 году поступил учиться во Львовский государственный медицинский институт, который закончил с отличием в 1989 году.
Направлен на работу в г.Шостка. Работал старшим провизором ЦРА №40, заведующим аптеки №182. В декабре 1995 года избран депутатом городского совета, а в феврале 1994 года - заместителем председателя городского совета.
С января 1997 г. по август 1998 года - и.о. председателя городского совета. С августа 1998 г. - заведующий аптекой, а с июля 2001 г. - директор филиала «Научно-исследовательский центр систем продуктов здоровья».
К середине 2000-х гг. г-н Фатеев - глава Шосткинской организации ВО "Свобода".
Затем из Шостки он исчезает, оставив жену и ребенка. Дальнейший жизненный путь Олега области.Леонидовича связан с городом Мелитополь Запорожской области.
Ти, віслюк, напевно завжди "в курсє" про що військова розвідка знає, а про що ні.
То не Порошенко з Муженком взяли в оточення підрозділи ЗСУ ? !!!
Караул !!!
Воєнниє журналісти, де ви ? !!!
Иловайский котел, або *** йо зна
В годовщину Иловайского позора России я хочу напомнить.
У России есть два союзника - своя подлость и чужая жалость. За счет этой смеси они и живут.
Вломиться в соседскую хату без предупреждения и с топором - это единственная выигрышная стратегия России. В любом другом случае ей тяжко дают по *********, и бабы не успевають еще нарожать. Странно, что они на Гитлера обижаются - единственного человека, который поступил с Россией по-русски. Взял и внезапно воткнул горячий лом в сраку. Тридцать миллионов мимо гондонов. Бабы потом нарожали, но не сразу, зато в Германии сейчас Мерседес и Шарите, а в России - Лада Калина и районная поликлиника
Иловайск и Дебальцево - места славы нашей Нации. Оперативные потери, которые не привели к серьезному стратегическому перелому. Мы там выстояли. На войне не только победы, иногда и ******** надо выгребать. Особенно когда сел играть в шахматы, а к тебе пришли три боксера. Тут надо шахматной доской отбиваться, что мы и сделали.
Я два года служу в "котле" за Республикой. Это высокая честь служить в таком месте. Туда не пустят Повалий с ансамблем.
Но среднее соотношение потерь по секторам - "М" один к шести в нашу пользу, "Д" - один к трем с половиной, "Л" не знаю, не работал. Это я говорю как медик, имевший отношение к учету потерь еще до организации ОТУ. Вот так примерно воюет Россия. Это нация кроворуких ссыкунов, которых ****** собственные сержанты. Русские не умеют воевать кроме как при десятикратном перевесе и нарушении собственных обязательств. В любом другом случае лаптеногие получают ***** даже от японцев. Эти мудаки топят по два стратегических лошарика в год без всякой войны, зацените красоту.
Вот вам весь Иловайск до копейки. Я не знаю как там они собирались дойти за два дня до Киева, но если бы была политическая воля, Смоленск и Краснодар уже были бы жовто блакитными.
Над павшими - прапор Жита та Неба. Честь, братики. Вас просто было меньше. Это не ваша вина.
Но после победного "иловайского котла" русская свинота засекретила свои потери.
Честь, панбраття! Ся шикую до вас.
https://gorky-look.livejournal.com/354850.html
Бутусов
"...Шесть лет вместо правды о трагедии мы слышим ложь. Шесть лет я требую суда, но власти отказывают народу в правде об Иловайске. Пропаганда Порошенко до сих пор нагло обманывает украинцев, что операцию по окружению Донецка и по взятию Иловайска планировали не Порошенко и Муженко, а... Коломойский, Корбан и Бутусов, а потери произошли якобы из-за "неуправляемых добровольцев". До сих пор плюют этим дерьмом в память о погибших, до сих пор унижают память павших ГероевИсточник: https://censor.net.ua/r3216529
Пока армия раздуплялась и сцалась по тылам...- добробаты ВОЕВАЛИ ВО ВСЮ !
дык зато в генеалогии фамилии вальцман они ни разу не сомневаются
А Мінські угоди це явище невідворотне яке дало України передих і час включити санкції Заходу, бо в Мінську КАЦАПИ відполвідали за своїх підопічних СЕПАРІВ і це побачив увесь світ
Да и вообще,раз такое дело,контрразведку распустить,генштаб расформировать за ненадобностью,а на их место посадить блогеров.Правда она,канеш,мало кому нужна,зато виртуальных побед будет хоть отбавляй.