Подразделения РФ под Иловайском в 2014 году. КАРТА

Военный блогер под ником Аскай собрал на одной карте информацию обо всех подразделениях армии РФ, воевавших под Иловайском.

Карту авторитетный блогер под ником Аскай, исследователь российской агрессии против Украины опубликовал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские войсковые подразделения, воевавшие под Иловайском: уничтоженная техника, пленные, фото, найденные документы - те, по которым установлено местоположение и принадлежность", - написал он.

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