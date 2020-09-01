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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 31 серпня, в Чернівецькій області виявили 117 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 612 зразків.

Цього ж дня одужали 43 людини. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 420 випадків зараження. Наразі змогли подолати хворобу 6273 буковинці.

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"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна. Як відомо, аби район потрапив до "зеленої" зони карантину, кількість активних випадків COVID-19 на 100 000 населення за останні 14 днів не має перевищувати 40. У Кіцманському районі, до прикладу, цей показник нині становить 456, у Заставнівському – 435, у Чернівцях – 372. На всіх територіях області цифри далекі від норми. Тому бережіть себе та близьких!" - розповів Осачук.

У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Дивлюсь як школота суне до школи(стройнимі рядамі) і лише один з маскою, а первоклашок ведуть батьки.
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01.09.2020 08:19 Відповісти
А вчора були батькывські збори.
Стільки людей навколо школи і в школі не було на жодних виборах.
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01.09.2020 08:29 Відповісти
 
 