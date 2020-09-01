У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА
За минулу добу, 31 серпня, в Чернівецькій області виявили 117 хворих на коронавірусну хворобу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 612 зразків.
Цього ж дня одужали 43 людини. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 420 випадків зараження. Наразі змогли подолати хворобу 6273 буковинці.
"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна. Як відомо, аби район потрапив до "зеленої" зони карантину, кількість активних випадків COVID-19 на 100 000 населення за останні 14 днів не має перевищувати 40. У Кіцманському районі, до прикладу, цей показник нині становить 456, у Заставнівському – 435, у Чернівцях – 372. На всіх територіях області цифри далекі від норми. Тому бережіть себе та близьких!" - розповів Осачук.
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