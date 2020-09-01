У Чернівецькій області за добу виявили 117 нових випадків COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 31 серпня, в Чернівецькій області виявили 117 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 612 зразків.

Цього ж дня одужали 43 людини. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 420 випадків зараження. Наразі змогли подолати хворобу 6273 буковинці.

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"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна. Як відомо, аби район потрапив до "зеленої" зони карантину, кількість активних випадків COVID-19 на 100 000 населення за останні 14 днів не має перевищувати 40. У Кіцманському районі, до прикладу, цей показник нині становить 456, у Заставнівському – 435, у Чернівцях – 372. На всіх територіях області цифри далекі від норми. Тому бережіть себе та близьких!" - розповів Осачук.



