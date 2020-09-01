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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки, 31 августа, в Черновицкой области обнаружили 117 больных коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 612 образцов.

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В этот же день выздоровели 43 человека. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 10 420 случаев заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6273 буковинца.

"117 случаев. Это чуть ли не самое маленькое число за последние три недели. Однако ситуация все еще сложная. Как известно, чтобы район попал в "зеленую" зону карантина, количество активных случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней не должно превышать 40. В Кицманском районе, к примеру, этот показатель сейчас составляет 456, в Заставнивском - 435, в Черновцах - 372. На всех территориях области цифры далеки от нормы. Поэтому берегите себя и близких!" - рассказал Осачук.

В Черновицкой области за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Дивлюсь як школота суне до школи(стройнимі рядамі) і лише один з маскою, а первоклашок ведуть батьки.
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01.09.2020 08:19 Ответить
А вчора були батькывські збори.
Стільки людей навколо школи і в школі не було на жодних виборах.
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01.09.2020 08:29 Ответить
 
 