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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом

Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook у вівторок вранці.

"Тернополяни, друзі. Повинен розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу", - написав Надал.

Він зазначив, що відчуває деякі симптоми хвороби, зокрема - неприємний біль у горлі.

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"Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає", - розповів Надал.

Мер Тернополя додав, що протягом найближчих двох тижнів планує працювати з дому в режимі жорсткої самоізоляції.

"Мобільний зв’язок і інтернет, на щастя, дозволяють бути в курсі всіх справ і дистанційно бути в контакті з моєю командою. Це випробування для мене, для них, для моєї родини. Вірю, що ми це подолаємо і разом станемо сильнішими. Планую регулярно тримати усіх вас в курсі ситуації", - додав Надал.

Він також додав, що зараз, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міськради не інфікований коронавірусом.

Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом 01

Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (401) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.09.2020 10:42 Відповісти
Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8291
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01.09.2020 11:26 Відповісти
Будущий мер Тернополя уже проводит первое совещание :

Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4154
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01.09.2020 11:52 Відповісти
было бы удивительно, если-бы боль в горле была приятной...
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01.09.2020 10:55 Відповісти
Это тот который бастует против карантина и правильных действий власти?
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01.09.2020 11:08 Відповісти
А какие действия власти правильные?
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01.09.2020 11:32 Відповісти
степанов, перелогинься ))
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01.09.2020 12:18 Відповісти
По мётоду Наваольного. Борьба с опзицией ковида.
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01.09.2020 12:05 Відповісти
 
 