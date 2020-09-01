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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Тернополя Надал заразился коронавирусом

Мэр Тернополя Надал заразился коронавирусом

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник утром.

"Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - написал Надал.

Он отметил, что чувствует некоторые симптомы болезни, в частности - неприятная боль в горле.

"Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет", - рассказал Надал.

Мэр Тернополя добавил, что в течение ближайших двух недель планирует работать из дома в режиме жесткой самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал

"Мобильная связь и интернет, к счастью, позволяют быть в курсе всех дел и дистанционно быть в контакте с моей командой. Это испытание для меня, для них, для моей семьи. Верю, что мы это преодолеем и вместе станем сильнее. Планирую регулярно держать всех вас в курсе ситуации", - добавил Надал.

Он также добавил, что в настоящее время, кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета не инфицирован коронавирусом.

Мэр Тернополя Надал заразился коронавирусом 01

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01.09.2020 10:42 Ответить
Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8291
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01.09.2020 11:26 Ответить
Будущий мер Тернополя уже проводит первое совещание :

Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4154
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01.09.2020 11:52 Ответить
было бы удивительно, если-бы боль в горле была приятной...
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01.09.2020 10:55 Ответить
Это тот который бастует против карантина и правильных действий власти?
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01.09.2020 11:08 Ответить
А какие действия власти правильные?
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01.09.2020 11:32 Ответить
степанов, перелогинься ))
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01.09.2020 12:18 Ответить
По мётоду Наваольного. Борьба с опзицией ковида.
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01.09.2020 12:05 Ответить
 
 