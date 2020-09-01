"Слуга народу" Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу держслужбовців у 60 років на пенсію: "Пенсійне забезпечення у нас не таке потужне"

Готується законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі у разі досягнення віку 60-65 років, повідомила глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Зараз у 60 років ти повинен йти обов'язково на пенсію, якщо немає особливого розпорядження. А якщо є особливе розпорядження, то 65 років. Це максимум, до якого віку ти можеш працювати. У той же час 65-67 років - це звичайний пенсійний вік у світі, і тому відправляти людей на пенсію не є необхідним", - пояснила вона "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Третьякова зазначила, що зняття обмежень - це виконання однієї з вимог Міжнародної організації праці, згідно з якими людина добровільно йде на пенсію. "Тим більше, що пенсійне забезпечення у нас не таке потужне", - додала глава комітету.

За її словами, така ідея вже обговорювалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Третьякова також повідомила про задум створити модель додаткового забезпечення людей, які досягли "Золотого віку" або поважного віку, за рахунок корпоративної соціальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова

"Ця модель впроваджена в Ізраїлі, де підприємства дають можливість людям, які досягли певного віку, мати знижки, наприклад, на безкоштовне відвідування музеїв, авіаперельоти та інше", - уточнила глава комітету.