УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5499 відвідувачів онлайн
Новини Зміни Конституції
2 832 33

Рада затвердила порядок денний нової сесії: розглянуть зменшення кількості нардепів, закон про референдум і підстави для звільнення директора НАБУ

Рада затвердила порядок денний нової сесії: розглянуть зменшення кількості нардепів, закон про референдум і підстави для звільнення директора НАБУ

Верховна Рада прийняла постанову "Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Рішення підтримали 243 народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цією постановою Верховна Рада України затверджує порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, яка містить питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях.

Постановою ВР затверджено перелік із 212 законопроєктів, які вважалися відхиленими і знятими з розгляду, як не рекомендовані комітетами Верховної Ради України для їх включення до порядку денного четвертої сесії.

Ще дев'ять законопроєктів знято з розгляду, оскільки відкликано за поданими заявами від ініціаторів внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи.

Читайте також: Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів

Рада затвердила перелік законопроєктів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, і законопроєктів, які доручено підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. Серед законопроєктів:

  • проєкт про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (№1013),
  • про внесення змін до статті 93 Конституції (про законодавчу ініціативу народу) (№1015),
  • про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" з приводу підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (№2656),
  • про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612),
  • про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції (про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017).

До переліку включено проєкт про внесення змін до закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№2636).

Парламентарії також повернуться до перейменування областей. На порядку денному сесії законопроєкти:

  • про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Кіровоградської області) (№0967),
  • про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Дніпропетровської області) (№0968).

Також у документі значиться і блок законодавчих ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, нардепи розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи для припинення бойових дій і відновлення миру, імплементації Мінських угод (№1120), проєкт закону про створення і функціонування вільної економічної зони "Донбас" (№1093), а також про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей (№1099).

Автор: 

ВР (14945) Конституція (548) перейменування (584) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Зебилам однозначно зайдёт.
показати весь коментар
01.09.2020 16:15
+6
напряжно Игорь Валеричу покупать 200+ депутатов.
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
показати весь коментар
01.09.2020 16:22
+6
***** зачекалось.
показати весь коментар
01.09.2020 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будемо референдумити?
показати весь коментар
01.09.2020 16:11 Відповісти
***** зачекалось.
показати весь коментар
01.09.2020 16:23 Відповісти
зеленые сволочи --СКОРО ОСЕНЬ !!!!! ГОТОВЬТЕСЬ !!!!
показати весь коментар
01.09.2020 17:10 Відповісти
Неплохо для начала.
показати весь коментар
01.09.2020 16:13 Відповісти
Зебилам однозначно зайдёт.
показати весь коментар
01.09.2020 16:15 Відповісти
в Сейме Польши 460 депутатов + Сенат 100 чел...
НО нашим дурням с мудрого нарида представителей своих не нужно - "убрать всех дормоедов! " кричат дурни..
показати весь коментар
01.09.2020 16:23 Відповісти
Предлагаю кандидатов в сенат: Ринат Ахметов - $2,8 млрд. https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук - $1,4 млрд;https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петр Порошенко - $1,4 млрд. https://file.liga.net/persons/gerega-aleksandr Александр Герега , https://file.liga.net/persons/galina-gerega Галина Герега - $1,3 млрд;https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк - $1,1 млрд;https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго - $1,1 млрд;https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский - $1 млрд;https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский - $810 млн; https://file.liga.net/persons/volkovetskiy-yaroslav Александр Ярославский - $725 млн.и ещё 89, чего они прячутся за спины бедных депутатов, пусть работают.
показати весь коментар
01.09.2020 17:29 Відповісти
И для кончала сойдёт.
показати весь коментар
01.09.2020 16:20 Відповісти
Уменьшить на одного Лероса?
показати весь коментар
01.09.2020 16:18 Відповісти
Со времён Кучмы депутатов хотят сократить!

Пистаболы!
показати весь коментар
01.09.2020 16:22 Відповісти
напряжно Игорь Валеричу покупать 200+ депутатов.
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
показати весь коментар
01.09.2020 16:22 Відповісти
и путину так будет дешевле и проще...
в 2014-ом именно ВР вывезла ситуацию с краха..
показати весь коментар
01.09.2020 16:27 Відповісти
да-да, дорого куклаводам обходятся холуи в Раде, надо сократить расходы, а референдум для овец, это тоже, что и капитуляция.
показати весь коментар
01.09.2020 16:27 Відповісти
круть теперь один регион/олигарх сможет диктовать повестку дня всей стране даже не имея карманного презика и чмонобольшинство.
показати весь коментар
01.09.2020 16:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25524478.html Закадровый смех

Мы сильно недооцениваем закадровый смех, а зря. Надо закрепить этот стилистический прием на официальном уровне, чтоб все новости преподносились с закадровым смехом. Представьте:
- Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями - и закадровый смех такой.
- Возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина - закадровый смех, переходящий в истерику
- Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов идет в мэры Одессы - закадровый гомерический хохот.
- Зеленский обещает школам и детсадам новые бассейны - общее закадровое веселье, слышен звон бокалов.
Было бы хорошо, а то реально уже не знаешь, как реагировать на все это и где здесь смеяться.
Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 2262

https://www.facebook.com/alexandr.topilov/posts/3618208564878260 Александр Топилов
показати весь коментар
01.09.2020 16:29 Відповісти
Филимонов как по мне лучше Труханова...
не то что хотелось бы, но лучше...
Понятное дело что в ватной Одессе условный Ярош не пройдет...

Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 8022
показати весь коментар
01.09.2020 16:33 Відповісти
Безусловно!
Только хотелось бы уточнить: когда у Вас (не дай бог!) зуб болеть начинает, Вы ж к лучшему плиточнику идете? Или все-таки к лучшему сварщику?
показати весь коментар
01.09.2020 16:54 Відповісти
Про управление страной:
https://ibigdan.livejournal.com/25524704.html Турков особенно жалко
Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 7504

На этой карте - количество метал-групп на один миллион жителей (подробнее https://scandinews.fi/culture/2103-finlyandiya-mirovoj-lider-po-kolichestvu-metallicheskix-rok-grupp-na-million-zhitelej тут )

Если посмотреть, как живут финны, вспомнить недавний корпоратив Зеленского к Дню Незалежности и оценить, какой музыкой наполнен наш эфир, то слова Барака Обамы, сказанные в 2016 году совсем не выглядят смешными: "Я хочу отметить, что в Финляндии, возможно, самое большое количество хэви-металлических групп на душу населения, она также демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества управления страной. Уж не знаю, есть ли здесь какая-то связь".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3394591107301812&set=a.120739114687044&type=3 Сергей Стеценко
показати весь коментар
01.09.2020 16:31 Відповісти
Торопятся подонки Украину продать Путину, тот подгоняет, понимает что балаган скоро закончится.
показати весь коментар
01.09.2020 16:43 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
01.09.2020 16:50 Відповісти
Обращает на себя внимание : Закон о референдуме, блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе: проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120) авторства всего жопоблока, проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093) авторства новинского, шпенова, а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099) авторства все тех же новинского, шпенова и проч. рыговской швали . Не находите ли странным рассмотрение законодательных инициатив только жоповцев и отсутствие альтернативных от Зеленых
показати весь коментар
01.09.2020 16:52 Відповісти
Головне, референдум.
Час- піджимає, фуйло- лютує, бубАчка- боїться.
Відповідальність, за капітуляцію, потрібно перекласти на "мудрий" наріт.

Економіка, "ковід", то нікому не цікава фігня.
показати весь коментар
01.09.2020 16:54 Відповісти
Как просто отнять у народа свободу;
её надо просто доверить народу...
показати весь коментар
01.09.2020 17:15 Відповісти
Меньше депутатов - меньше бабла будут тратить Ахметка, Беня, Пинчук... А реферердумы проводят только в странах с авторитарным режимом.
показати весь коментар
01.09.2020 16:54 Відповісти
Да! Особенно часто их в Швейцарии любит проводить тамошний диктатор.
показати весь коментар
01.09.2020 17:01 Відповісти
Не порівнюєте те, що не можна порівнювати - свідомість народу України і Швейцарії.
показати весь коментар
01.09.2020 18:07 Відповісти
водичка, причём такая вонючая - наверное с крыма..
показати весь коментар
01.09.2020 16:58 Відповісти
"Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636)- це, про вибори сєпарів у ВРУ?
показати весь коментар
01.09.2020 17:18 Відповісти
 
 