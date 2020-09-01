Рада затвердила порядок денний нової сесії: розглянуть зменшення кількості нардепів, закон про референдум і підстави для звільнення директора НАБУ
Верховна Рада прийняла постанову "Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".
Рішення підтримали 243 народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Цією постановою Верховна Рада України затверджує порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, яка містить питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях.
Постановою ВР затверджено перелік із 212 законопроєктів, які вважалися відхиленими і знятими з розгляду, як не рекомендовані комітетами Верховної Ради України для їх включення до порядку денного четвертої сесії.
Ще дев'ять законопроєктів знято з розгляду, оскільки відкликано за поданими заявами від ініціаторів внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи.
Рада затвердила перелік законопроєктів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, і законопроєктів, які доручено підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. Серед законопроєктів:
- проєкт про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (№1013),
- про внесення змін до статті 93 Конституції (про законодавчу ініціативу народу) (№1015),
- про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" з приводу підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (№2656),
- про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612),
- про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції (про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017).
До переліку включено проєкт про внесення змін до закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№2636).
Парламентарії також повернуться до перейменування областей. На порядку денному сесії законопроєкти:
- про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Кіровоградської області) (№0967),
- про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Дніпропетровської області) (№0968).
Також у документі значиться і блок законодавчих ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, нардепи розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи для припинення бойових дій і відновлення миру, імплементації Мінських угод (№1120), проєкт закону про створення і функціонування вільної економічної зони "Донбас" (№1093), а також про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей (№1099).
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НО нашим дурням с мудрого нарида представителей своих не нужно - "убрать всех дормоедов! " кричат дурни..
Пистаболы!
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
в 2014-ом именно ВР вывезла ситуацию с краха..
Мы сильно недооцениваем закадровый смех, а зря. Надо закрепить этот стилистический прием на официальном уровне, чтоб все новости преподносились с закадровым смехом. Представьте:
- Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями - и закадровый смех такой.
- Возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина - закадровый смех, переходящий в истерику
- Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов идет в мэры Одессы - закадровый гомерический хохот.
- Зеленский обещает школам и детсадам новые бассейны - общее закадровое веселье, слышен звон бокалов.
Было бы хорошо, а то реально уже не знаешь, как реагировать на все это и где здесь смеяться.
https://www.facebook.com/alexandr.topilov/posts/3618208564878260 Александр Топилов
не то что хотелось бы, но лучше...
Понятное дело что в ватной Одессе условный Ярош не пройдет...
Только хотелось бы уточнить: когда у Вас (не дай бог!) зуб болеть начинает, Вы ж к лучшему плиточнику идете? Или все-таки к лучшему сварщику?
https://ibigdan.livejournal.com/25524704.html Турков особенно жалко
На этой карте - количество метал-групп на один миллион жителей (подробнее https://scandinews.fi/culture/2103-finlyandiya-mirovoj-lider-po-kolichestvu-metallicheskix-rok-grupp-na-million-zhitelej тут )
Если посмотреть, как живут финны, вспомнить недавний корпоратив Зеленского к Дню Незалежности и оценить, какой музыкой наполнен наш эфир, то слова Барака Обамы, сказанные в 2016 году совсем не выглядят смешными: "Я хочу отметить, что в Финляндии, возможно, самое большое количество хэви-металлических групп на душу населения, она также демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества управления страной. Уж не знаю, есть ли здесь какая-то связь".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3394591107301812&set=a.120739114687044&type=3 Сергей Стеценко
Час- піджимає, фуйло- лютує, бубАчка- боїться.
Відповідальність, за капітуляцію, потрібно перекласти на "мудрий" наріт.
Економіка, "ковід", то нікому не цікава фігня.
её надо просто доверить народу...