Рада затвердила порядок денний нової сесії: розглянуть зменшення кількості нардепів, закон про референдум і підстави для звільнення директора НАБУ

Верховна Рада прийняла постанову "Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Рішення підтримали 243 народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цією постановою Верховна Рада України затверджує порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, яка містить питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях.

Постановою ВР затверджено перелік із 212 законопроєктів, які вважалися відхиленими і знятими з розгляду, як не рекомендовані комітетами Верховної Ради України для їх включення до порядку денного четвертої сесії.

Ще дев'ять законопроєктів знято з розгляду, оскільки відкликано за поданими заявами від ініціаторів внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи.

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Рада затвердила перелік законопроєктів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, і законопроєктів, які доручено підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. Серед законопроєктів:

проєкт про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (№1013),

про внесення змін до статті 93 Конституції (про законодавчу ініціативу народу) (№1015),

про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" з приводу підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (№2656),

про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612),

про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції (про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017).

До переліку включено проєкт про внесення змін до закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№2636).

Парламентарії також повернуться до перейменування областей. На порядку денному сесії законопроєкти:

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Кіровоградської області) (№0967),

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Дніпропетровської області) (№0968).

Також у документі значиться і блок законодавчих ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, нардепи розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи для припинення бойових дій і відновлення миру, імплементації Мінських угод (№1120), проєкт закону про створення і функціонування вільної економічної зони "Донбас" (№1093), а також про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей (№1099).