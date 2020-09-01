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Новини Коронавірус і карантин
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У вересні Болгарія прийматиме українців без тестів на COVID-19 і карантину

Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило громадянам України в'їжджати на територію країни без результатів тесту на коронавірус і обов'язкового карантину.

Як повідомляє в Facebook українське посольство в Болгарії, оновлене рішення Мінохоронздоров'я країни прийняв 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, з 1 по 30 вересня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, який показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям більше не потрібно здавати ПЛР-тест для в'їзду в Болгарію

У вересні Болгарія прийматиме українців без тестів на COVID-19 і карантину 01

Автор: 

Болгарія (778) карантин (18172) посольство України (284) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ура! можно будет купаться в минусовой воде)))
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01.09.2020 18:25 Відповісти
Венгрия с сегодняшнего дня ввела тесты ДЛЯ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ
БЕЗ ТЕСТА НЕ ВПУСКАЮТ
СЛОВАКИЯ с сегодняшнего дня ужесточила правила въезда
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01.09.2020 18:29 Відповісти
Как это? А Стёпа каждый день в телевизоре рассказывает, что у нас люди на улицах падают. Скоро все лежать будем. Они ему, что - не верят?
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01.09.2020 18:31 Відповісти
та не надо так.
хотя эта Стеба - это кринж.
что оно несет..... по бумажке не может даже. у меня уже давление после высеров этой....... тьху блин. та ну наф. такое чмо. вон хоть музыка норм.

https://www.youtube.com/watch?v=MQpTyHJ6pKQ
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01.09.2020 18:40 Відповісти
Думаю скоро болгари "подякують" своїм кретинам за "чудовий "сезон!
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01.09.2020 18:47 Відповісти
Странно. Вирус такой страшный, Украина вся уже почти на грани. А тут такое решение))) Только Швеция и Беларусь оказались с умом, остальные шарахаются со стороны в сторону. В
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01.09.2020 18:50 Відповісти
Отмороженное, хватит нести кацапскую ерунду. Швецкие власти уже неоднократно заявлили, что не введение сурового карантина в Швецг, как в других странах ЕС было "непростительной" ошибкой.
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01.09.2020 19:04 Відповісти
после проезда через молдаванию 500 метров джурджулешты - рени Украина требует ПЦР или 14 дней изоляцию
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01.09.2020 21:47 Відповісти
 
 