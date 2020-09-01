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У вересні Болгарія прийматиме українців без тестів на COVID-19 і карантину
Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило громадянам України в'їжджати на територію країни без результатів тесту на коронавірус і обов'язкового карантину.
Як повідомляє в Facebook українське посольство в Болгарії, оновлене рішення Мінохоронздоров'я країни прийняв 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з ним, з 1 по 30 вересня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, який показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину.
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БЕЗ ТЕСТА НЕ ВПУСКАЮТ
СЛОВАКИЯ с сегодняшнего дня ужесточила правила въезда
хотя эта Стеба - это кринж.
что оно несет..... по бумажке не может даже. у меня уже давление после высеров этой....... тьху блин. та ну наф. такое чмо. вон хоть музыка норм.
https://www.youtube.com/watch?v=MQpTyHJ6pKQ