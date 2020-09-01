В економічному блоці Кабміну можливі кадрові перестановки, - Стефанчук

За підсумками роботи над державним бюджетом України на 2021 рік може бути прийнято рішення про кадрові перестановки в уряді. Йдеться про "економічний блок" Кабінету міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас економічний блок представлено міністром економіки і міністром фінансів. Я думаю, насамперед йдеться саме про цих осіб. Знову ж таки, ще раз кажу - будемо дивитися. До 15 вересня має бути внесена бюджетна резолюція, на підставі цього прийматимуться висновки", - заявив Стефанчук.

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