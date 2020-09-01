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В економічному блоці Кабміну можливі кадрові перестановки, - Стефанчук
За підсумками роботи над державним бюджетом України на 2021 рік може бути прийнято рішення про кадрові перестановки в уряді. Йдеться про "економічний блок" Кабінету міністрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У нас економічний блок представлено міністром економіки і міністром фінансів. Я думаю, насамперед йдеться саме про цих осіб. Знову ж таки, ще раз кажу - будемо дивитися. До 15 вересня має бути внесена бюджетна резолюція, на підставі цього прийматимуться висновки", - заявив Стефанчук.
Топ коментарі
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар01.09.2020 21:30
+13 Valery Greff
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+11 Irada
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достаточно менять "экономический блок" каждые 6 месяцев, вешая зебилам сказки о "экономическом росте" - и вата готова ждать до бесконечности очередных "4000 ЕВРО зарплаты"))
Для повышения показателей своего бл@дства. )))))
Теперь я знаю,что мультик основан на реальных событиях.
70 миллиардов гривен. Они у вас есть ? - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Що квач притикою не буде;
Питаю: Як? - А так, як бач,
Причина невелика:
Якая ж із квача притика,
Коли він квач?
Л. Глібов
Учить Стефанчук философию надо было в институте
Пока не создадите зелёный свет малому и среднему бизнесу - из Ж в экономике не вылезете
😀😀😀хоть кровати переставляйте , хоть проституток меняйте в вашем борделе - а проблема в экономике останется
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-09-01/drug-ministrov-iz-dnr-budet-rasporyajatsya-sotnyami-gektarov-ukrainskoy-zemli---veteran-ato/208179 переглянути новину українською
Руководителем государственного предприятия (ГП) "Конярство України", которое владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине, был назначен Евгений Веретюк, который ранее был замечен в компании "министров" ДНР.
Об этомhttps://racurs.ua/2719-andrey-shishuk-pozyvnoy-sever-my-zaschischali-ukrainskuu-zemlu-na-peredovoy-i-budem-prodoljat.html сообщил в интервью изданию "Ракурс" Андрей Шишук (позывной "Север"), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона.
"Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист". Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?" - задает риторический вопрос ветеран АТО.
По его словам, относительно ГП "Конярство України" еще в 2016 году было открыто дело о банкротстве из-за долгов нескольким фирмам, которые имеют донецкое происхождение.
"Главное имущество предприятия - земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров", - заметил по этому поводу Андрей Шишук.
Ветеран АТО говорит, что вместе со своими коллегами продолжит защищать украинскую землю так же, как делал это раньше на передовой. Однако, по его мнению, на ситуацию должны обратить самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ.
"Вот так войны и проигрываются, - подытожил он. - Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу", - подытожил он.