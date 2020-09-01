В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук

По итогам работы над государственным бюджетом Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в правительстве. Речь идет об "экономическом блоке" Кабинета министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - заявил Стефанчук.

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