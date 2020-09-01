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Новости Новый Кабмин
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В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук

В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук

По итогам работы над государственным бюджетом Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в правительстве. Речь идет об "экономическом блоке" Кабинета министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - заявил Стефанчук.

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Автор: 

бюджет (4837) Кабмин (14025) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+15
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1126
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01.09.2020 21:30
+13
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5866
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01.09.2020 21:25
+11
За отсутствием экономики и финансов, можете спокойно закрыть обе конторы на амбарный замок и не мучиться вопросом - какого дундука назначить в очередной раз.
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01.09.2020 21:30
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В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5866
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01.09.2020 21:25 Ответить
ну как "опять"... Точнее - СНОВА...
достаточно менять "экономический блок" каждые 6 месяцев, вешая зебилам сказки о "экономическом росте" - и вата готова ждать до бесконечности очередных "4000 ЕВРО зарплаты"))
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01.09.2020 21:35 Ответить
Когда в борделе начинают плохо идти дела, надо не кровати переставлять, а бл@дей менять...
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01.09.2020 21:38 Ответить
Так они же именно бл@дей и меняют.
Для повышения показателей своего бл@дства. )))))
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01.09.2020 21:50 Ответить
Он их переставляет между кроватями.
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01.09.2020 21:51 Ответить
Видать придут "корабельные сосны" с лейблом "баба да-а-а, баба да-а-а".
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02.09.2020 07:29 Ответить
Убирайте суки зеленые своего министра здравозахоронения, этого лживого поганого сатану, который дурит людей уже полгода своим антиконституционным карантином, фальшивыми тестами, фальшивой статистикой и "бесплатным" лечением всех больных короной.
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01.09.2020 21:38 Ответить
То не ко мне вопрос.
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01.09.2020 21:39 Ответить
а зачем ты попогала им стать властью ?
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01.09.2020 21:53 Ответить
Це звісно не 40% росту ВВП, та геть не економічний прорив, але теж непогано.
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01.09.2020 21:27 Ответить
и стартап с арендой своей квартиры у собственной тёщи зарубили падлы ...
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01.09.2020 21:54 Ответить
Какая может быть экономика в стране если в любой момент кучка олигофренов с кабмина может закрыть бизнес в любом регионе на 2,3, 4 и ... недели. Какой бизнесмен в здравом уме будет инвестировать и брать работников, если в любой момент параноики обьявт нувую волну и новый карантин? Пока в стране царит коронобесие об экономике можно забыть
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01.09.2020 21:28 Ответить
Лучше всего у Виктора Федоровича Шапкокрада получалось переставлять кадры в экономическом блоке правительства. Он обычно назначал на должность министра гениев! И патриотов
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01.09.2020 21:28 Ответить
Видимо думают, что от смены ...лядей в борделе, станет больше денег. Не станет: ...ляди уж больно зеленые и омерзительные. Какой идиот понесет им деньги?
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01.09.2020 21:29 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1126
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01.09.2020 21:30 Ответить
йому навіть мікрофони, як у х#йла поставили
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01.09.2020 22:08 Ответить
За отсутствием экономики и финансов, можете спокойно закрыть обе конторы на амбарный замок и не мучиться вопросом - какого дундука назначить в очередной раз.
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01.09.2020 21:30 Ответить
очередное решение о перестановке кроватей
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01.09.2020 21:31 Ответить
а что, оказывается и такой блок был?))
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01.09.2020 21:32 Ответить
Не, ну раз секс-гигант сказал то так тому и быть!
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01.09.2020 21:32 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9896
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01.09.2020 21:33 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1971
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01.09.2020 21:36 Ответить
Воно працює.
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01.09.2020 21:41 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 990

В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6818

Теперь я знаю,что мультик основан на реальных событиях.
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01.09.2020 21:54 Ответить
С пресс-службой должностями меняйтесь,а то если с сантехником и электриком то завоняете весь этаж и будете без света.
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01.09.2020 21:35 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6924
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01.09.2020 21:38 Ответить
В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9833
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01.09.2020 21:39 Ответить
зачем ты помог ему стать президентом ?
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01.09.2020 21:55 Ответить
Напоминаем Зеленскому - сентябрь 2020 - месяц пиковых выплат долгов.

70 миллиардов гривен. Они у вас есть ? - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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01.09.2020 21:44 Ответить
По уровню своего примитивного мышления Зеленский считает, что смена министров как то может повлиять на экономику и финансы государства. Он в очередной раз хочет сменить руководство минфина и минэкономики. (с)
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01.09.2020 21:45 Ответить
Почув я раз - старі сміялись люде,
Що квач притикою не буде;
Питаю: Як? - А так, як бач,
Причина невелика:
Якая ж із квача притика,
Коли він квач?

Л. Глібов
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01.09.2020 21:45 Ответить
Сколько кровати не переставляй в борделе, результат будет один и тот же. Зеленых шлюх нужно менять
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01.09.2020 21:47 Ответить
Бизнес - фундамент , а государство - надстройка
Учить Стефанчук философию надо было в институте

Пока не создадите зелёный свет малому и среднему бизнесу - из Ж в экономике не вылезете
😀😀😀хоть кровати переставляйте , хоть проституток меняйте в вашем борделе - а проблема в экономике останется
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01.09.2020 21:53 Ответить
кратко о спиче ХРЮ
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01.09.2020 21:54 Ответить
Не все ладно под зеленым куполом.Трещат страховочные канаты и кабмин плавно переходит в бродячий цирк.В економічному блоці Кабміну можливі кадрові перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6731
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01.09.2020 22:20 Ответить
І хто тут кому "служить"???
В економічному блоці Кабміну можливі кадрові перестановки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6908
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01.09.2020 22:42 Ответить
Мирный план освобождения Донбасса, берем отходим нафиг за территорию области.
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02.09.2020 07:35 Ответить
Друг "министров" из ДНР будет распоряжаться сотнями гектаров украинской земли, - ветеран АТОВторник, 01 сентября 2020, 19:33

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-09-01/drug-ministrov-iz-dnr-budet-rasporyajatsya-sotnyami-gektarov-ukrainskoy-zemli---veteran-ato/208179 переглянути новину українською

Руководителем государственного предприятия (ГП) "Конярство України", которое владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине, был назначен Евгений Веретюк, который ранее был замечен в компании "министров" ДНР.
Об этомhttps://racurs.ua/2719-andrey-shishuk-pozyvnoy-sever-my-zaschischali-ukrainskuu-zemlu-na-peredovoy-i-budem-prodoljat.html сообщил в интервью изданию "Ракурс" Андрей Шишук (позывной "Север"), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона.
"Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист". Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?" - задает риторический вопрос ветеран АТО.
По его словам, относительно ГП "Конярство України" еще в 2016 году было открыто дело о банкротстве из-за долгов нескольким фирмам, которые имеют донецкое происхождение.
"Главное имущество предприятия - земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров", - заметил по этому поводу Андрей Шишук.
Ветеран АТО говорит, что вместе со своими коллегами продолжит защищать украинскую землю так же, как делал это раньше на передовой. Однако, по его мнению, на ситуацию должны обратить самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ.
"Вот так войны и проигрываются, - подытожил он. - Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу", - подытожил он.
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01.09.2020 22:48 Ответить
он еще не лопнул как колобок беременный?
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02.09.2020 00:10 Ответить
Всё возможно от "непосильного труда" (челюстями).
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02.09.2020 07:33 Ответить
где плять лайк
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02.09.2020 10:31 Ответить
Принимай.
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02.09.2020 11:12 Ответить
 
 