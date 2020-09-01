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В экономическом блоке Кабмина возможны кадровые перестановки, - Стефанчук
По итогам работы над государственным бюджетом Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в правительстве. Речь идет об "экономическом блоке" Кабинета министров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".
"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - заявил Стефанчук.
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достаточно менять "экономический блок" каждые 6 месяцев, вешая зебилам сказки о "экономическом росте" - и вата готова ждать до бесконечности очередных "4000 ЕВРО зарплаты"))
Для повышения показателей своего бл@дства. )))))
Теперь я знаю,что мультик основан на реальных событиях.
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Що квач притикою не буде;
Питаю: Як? - А так, як бач,
Причина невелика:
Якая ж із квача притика,
Коли він квач?
Л. Глібов
Учить Стефанчук философию надо было в институте
Пока не создадите зелёный свет малому и среднему бизнесу - из Ж в экономике не вылезете
😀😀😀хоть кровати переставляйте , хоть проституток меняйте в вашем борделе - а проблема в экономике останется
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-09-01/drug-ministrov-iz-dnr-budet-rasporyajatsya-sotnyami-gektarov-ukrainskoy-zemli---veteran-ato/208179 переглянути новину українською
Руководителем государственного предприятия (ГП) "Конярство України", которое владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине, был назначен Евгений Веретюк, который ранее был замечен в компании "министров" ДНР.
Об этомhttps://racurs.ua/2719-andrey-shishuk-pozyvnoy-sever-my-zaschischali-ukrainskuu-zemlu-na-peredovoy-i-budem-prodoljat.html сообщил в интервью изданию "Ракурс" Андрей Шишук (позывной "Север"), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона.
"Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист". Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?" - задает риторический вопрос ветеран АТО.
По его словам, относительно ГП "Конярство України" еще в 2016 году было открыто дело о банкротстве из-за долгов нескольким фирмам, которые имеют донецкое происхождение.
"Главное имущество предприятия - земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров", - заметил по этому поводу Андрей Шишук.
Ветеран АТО говорит, что вместе со своими коллегами продолжит защищать украинскую землю так же, как делал это раньше на передовой. Однако, по его мнению, на ситуацию должны обратить самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ.
"Вот так войны и проигрываются, - подытожил он. - Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу", - подытожил он.